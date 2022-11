Ten model kończy obawy związane z zasięgiem aut elektrycznych

Świat pędzi do przodu, a wraz z nim w galopującym tempie postępuje rozwój technologiczny. Samochody są wyposażane w wiele rozwiązań mających wpływ m.in. na poprawę komfortu obsługi, zwiększone bezpieczeństwo jazdy czy podwyższony zasięg. Wytykanie pojazdom zasilanym energią elektryczną, przesadnie długiego czasu ładowania i małego zasięgu, traci na aktualności.

Niepokój i nerwowe zerkanie na licznik kilometrów pozostałych do przejechania? Nie w przypadku modelu IONIQ 6. To jeden z najbardziej energooszczędnych samochodów EV dostępnych obecnie na rynku. Kierowca nie myśląc o ładowarce może nie tylko przez wiele dni pokonywać stałą trasę, liczącą przykładowo kilkanaście kilometrów. Wydajność tego modelu udowadnia, że elektrycznym autem da się ruszyć także w dłuższą podróż na dystansie 500 czy nawet 600 kilometrów, zostawiając za sobą obawy na temat zasięgu.

Hyundai IONIQ 6 Fot. Hyundai

Bardzo niskie zużycie energii

Zgodnie z ogólnoświatową zharmonizowaną procedurą testową pojazdów lekkich (WLTP), postawiony na 18-calowych felgach IONIQ 6 w wersji RWD, z wysokowydajnym polimerowym akumulatorem litowo-jonowym o pojemności 77,4 kWh, zapewnia 614 kilometrów zasięgu na jednym ładowaniu i zużycie energii wynoszące 14,3 kWh/100 km. W wersji AWD analogicznie 583 km zasięgu i zużycie 15,1 kWh/100 km. Auto w odmianie z mniejszym akumulatorem 53,0 kWh, łączonym tylko z napędem RWD, średnio potrzebuje jeszcze mniej energii - 13,9 kWh/100 km.

Szeroką gamę napędów i akumulatorów dostosowano do potrzeb klientów. Podstawowa konfiguracja RWD z mniejszym akumulatorem legitymuje się mocą 168 KM i 350 Nm. Przy większej baterii i napędzie RWD moc wzrasta do 225 KM i 350 Nm. Topowy wariant z dwoma silnikami napędzającymi obie osie (AWD), zapewnia łączną moc 325 KM i 605 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Ten wariant potrafi przyspieszyć od 0 km/h do 100 km/h w 5,1 sekundy.

Hyundai IONIQ 6 Fot. Hyundai

Jedno z najsmuklejszych aut na świecie

Przewagą samochodów elektrycznych w porównaniu z autami zasilanymi w sposób konwencjonalny, jest niższe zapotrzebowanie na energię podczas jazdy w mieście. Rekordowy zasięg można uzyskać poruszając się bez dużych oporów powietrza i korzystając z niedużej mocy. Jednak wraz ze wzrostem prędkości znacząco rośnie zapotrzebowanie na energię elektryczną, dlatego przy opracowywaniu modelu IONIQ 6 do kluczowych kwestii należało oprogramowanie sterujące zarządzaniem energią i aerodynamika.

Hyundai Motor Group od lat jest zaangażowany w opracowanie zaawansowanej technologii, umożliwiającej bezstresową i zeroemisyjną jazdę. Imponujący zasięg jest możliwy w dużej mierze dzięki dedykowanej platformie E-GMP (Electric-Global Modular Platform) dla pojazdów elektrycznych, a także ultra niskim oporom powietrza stawianym przez opływowe nadwozie.

W IONIQ 6 współczynnik oporu aerodynamicznego Cd wynosi zaledwie 0,21, przyczyniając się do jego wyjątkowych osiągów i zasięgu. Na tak niebywałe właściwości aerodynamiczne wpłynęły różne elementy konstrukcyjne. Warto tutaj wymienić: niski przód, aktywne klapy powietrzne, smukłe cyfrowe lusterka boczne, kurtyny powietrzne przy kołach, zintegrowany tylny spojler, reduktory odstępu przy kołach czy pełną osłonę podwozia. Redukcja Cd o zaledwie 0,01 zwiększa zasięg auta elektrycznego o około 2,5 proc.

Hyundai IONIQ 6 Fot. Hyundai

Mobilny powerbank

Architektura E-GMP może obsługiwać zarówno infrastrukturę ładowania 400 V, jak i 800 V bez konieczności stosowania dodatkowych komponentów lub adapterów. Dzięki ładowarce o mocy 350 kW można zwiększyć zasięg o 351 kilometrów w zaledwie 15 minut lub naładować samochód od 10 do 80 proc w około 18 minut.

Co ciekawe, IONIQ 6 może stać się też stacją roboczą lub mobilnym powerbankiem na kołach, dzięki innowacyjnej technologii Vehicle-to-Load (technologia V2X umożliwiająca zasilanie sprzętów V2L i pojazdów V2V mocą do 3,6 kW). Auto w razie potrzeby może ładować inne urządzenia elektryczne oraz tworzyć nowe scenariusze użytkowania samochodu, które pasują do zróżnicowanego stylu życia klientów.