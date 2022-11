Niebanalny design i wyjątkowe zawieszenie. Ciekawa propozycja w segmencie kompaktowych SUV-ów

Od debiutu pierwszego Citroëna C5 Aircross minęło 5 lat. Przyszedł więc czas na zmiany. Projektanci mieli trudne zadanie, bo to model, który polubili kierowcy i chętnie go wybierali. Odświeżenie musiało więc przynieść modernizację technologii i designu, ale jednocześnie nie zmienić wyjątkowego charakteru samochodu. Wygląda na to, że wszystko poszło zgodnie z planem.

Kompaktowy rozmiar – czyli nie za duży i nie za mały

Klienci wybierający kompaktowe SUV-y chcą przestronności i funkcjonalności, ale nie chcą mieć dużego samochodu, którego ciężko będzie zaparkować w mieście. Wymiary są w tym segmencie bardzo ważne, dlatego zaczniemy od nich.

Nadwozie mierzy 4,50 m długości, a więc dosyć standardowo jak na ten segment. Konstruktorom udało się uzyskać spory rozstaw osi, wynoszący 2,73 m, dzięki czemu wewnątrz znajdziemy sporo miejsca. Wysokość wynosi 1,69 m razem z relingami, a szerokość po złożeniu lusterek to 1,97 m. Jeśli chodzi o pojemność bagażnika, to w wersjach z silnikami spalinowymi wynosi ona od 580 do 720 litrów. Wersja hybrydowa zabiera parę litrów i w jej przypadku pojemność może wynosić od 460 do 600 l. Skąd taki przedział? Każdy z tylnych foteli jest regulowany, a więc w zależności od potrzeb, mogą oferować większy bagażnik lub więcej przestrzeni dla podróżujących z tyłu.

Citroen C5 Aircross fot. Citroen

Komfort na niespotykanym poziomie w tym segmencie

Citroën to marka, która bardzo mocno kojarzy się z komfortem, głównie za sprawą zawieszenia hydropneumatycznego, którego francuski producent był pionierem. Model C5 Aircross na pewno nie zepsuje tego skojarzenia, a wręcz przeciwnie. Jeszcze bardziej je utwierdzi. To za sprawą technologii nazwanej „Advanced Comfort". Obejmuje ona unikalne rozwiązanie wykorzystujące progresywne ograniczniki hydrauliczne, dzięki którym zawieszenie doskonale tłumi nierówności i zapewnia wyjątkowy komfort, jednocześnie gwarantując odpowiednią sztywność podczas jazdy w zakrętach. Krążą plotki, że podczas jazdy Citroënem C5 Aircross odczuwa się wrażenie, jakby podróżowało się na latającym dywanie.

Citroen C5 Aircross facelifting 2022 Citroen

Siedzenia, z których nie chce się wstawać

Kojarzycie to przyjemne uczucie, gdy po długiej podróży samochodem możecie w końcu wysiąść i rozprostować nogi? Jeśli bardzo je lubicie, to Citroën C5 Aircross nie jest dla was. To dlatego, że podróżując nim, możecie nie odczuć silnej potrzeby wyjścia z auta. To przez to, że technologia „Advanced Comfort" namieszała nie tylko w zawieszeniu, ale także w kabinie. Dokładnie mówiąc – w siedzeniach, które wyposażone są w dwa rodzaje pianek. Pierwsza to twardsza, która jest odporna na odkształcanie pod wpływem czasu, a druga jest mięciutka i ma grubość 15 mm, dzięki czemu fotele sprawiają wrażenie aksamitnych i przytulnych. Jakby tego było mało, przednie mogą być wyposażone w funkcje podgrzewania i masażu.

Nowy Citroen C5 Aircross Citroen

Hybryda plug-in, silnik benzynowy czy diesel?

Kiedyś szeroki wybór jednostek napędowych był standardem. Dziś jest to przywilej, dlatego miło, że decydując się na Citroëna C5 Aircross można jeszcze przebierać w różnych układach napędowych. Podstawowa jednostka to benzynowy PureTech o pojemności 1,2 litra rozwijający 130 KM i współpracujący z 8-stopniową automatyczną przekładnia lub klasyczną manualną skrzynią biegów o 6 przełożeniach. Kolejny w gamie jest wydajny diesel 1.5 BlueHDI o mocy 130 KM. To bardzo dopracowane jednostki, które od wielu lat montowane są w autach grupy PSA. Coś nowszego? Proszę bardzo. Mocny i oszczędny układ hybrydowy z możliwością ładowania z gniazdka. To połączenie benzynowego silnika o mocy 180 KM oraz elektrycznego napędu generującego 110 KM. Musicie tutaj zapomnieć o matematyce, którą znacie ze szkoły, bo łączna moc tego układu napędowego wynosi 225 KM.

Citroen C5 Aircross fot. Citroen

Trzy tryby jazdy. W mieście jak elektryk, w trasie dobra hybryda

Na pokładzie Citroëna znajdziemy sporą baterię, dzięki której krótkie odcinki w mieście możemy pokonywać tak, jakbyśmy jeździli autem elektrycznym. Zasięg na prądzie wynosi 55 kilometrów wg WLTP, a w trybie „Electric" rozpędzimy się nawet do 135 km/h i to w całkowitej ciszy. Do wyboru mamy jeszcze tryb „Hybrid", czyli taki, w którym komputer inteligentnie dobiera balans pomiędzy silnikiem spalinowym a elektrycznym. Ostatni tryb dostarczy najwięcej emocji. Przełączając się na „Sport", wykorzystamy cały potencjał drzemiący w synergii dwóch napędów.

Po podłączeniu samochodu do standardowego gniazdka 230 V uzupełnimy baterie od zera do pełna w 5 godzin i 45 minut. Podłączając się do mocniejszej ładowarki, możemy skrócić ten czas nawet o cztery godziny.

Citroen C5 Aircross fot. Citroen

Wnętrze na piątkę z plusem

Oto pięć powodów (z plusem), dlaczego we wnętrzu Citroëna C5 Aircross będziecie się czuli dobrze. Po pierwsze - wykończenie materiałów na wysokim poziomie i dbałość o szczegóły. To coś, co docenią pasażerowie oraz kierowca. Drugi powód to dobrze zaplanowane schowki, włącznie z chłodzoną przestrzenią w podłokietniku. Następne na liście są ekran o przekątnej 10 cali, którym obsłużycie system infotainment oraz cyfrowy zestaw wskaźników, który można w pełni personalizować. Kolejny powód to otwierany, panoramiczny dach, który wpuszcza do środka sporo światła. Numer pięć na liście to laminowane szyby boczne z przodu z filtrem akustycznym. Poza zwiększonym bezpieczeństwem zapewniają one przede wszystkim wyjątkowy komfort dzięki lepszej izolacji zarówno akustycznej jak i termicznej. Jest już piątka, został jeszcze plus. Otrzymują go niezwykle wygodne fotele. Tylko plus, dlatego, że były one już wspomniane wyżej, ale to bardzo istotna cecha Citroëna C5 Aircross.

Citroen C5 Aircross fot. Citroen