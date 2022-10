Zupełnie nowy Lexus RX, w przeciwieństwie do poprzednika, powstaje tylko jako hybryda. W ofercie nie znajdziemy już odmiany klasycznie napędzanej jednostką benzynową, co jest zarówno znakiem czasów, jak i efektem 15-letniego doświadczenia Lexusa w produkcji zelektryfikowanych samochodów klasy premium.

Sporych rozmiarów japoński SUV występuje w trzech odmianach - 350h, 450h+ i 500h, a ostatnia z nich zasługuje na szczególną uwagę. Dwie pierwsze oparto na połączeniu silnika elektrycznego z 2,5-litrowym, 4-cylindrowym silnikiem wolnossącym (350h oferuje moc 250 KM, a w 450h+ moc wynosi 309 KM). W trzeciej wersji, oznaczonej kodem 500h, zespolono jednostkę elektryczną z 2,4-litrową, 4-cylindrową rzędówką uzbrojoną w turbodoładowanie. Z takim rozwiązaniem w Lexusie mamy do czynienia po raz pierwszy w historii.

Lexus RX 500h Fot. Lexus

Najmocniejszy RX

Nowa hybryda z silnikiem turbo nie została połączona z bezstopniową skrzynią e-CVT, a z 6-biegową skrzynią automatyczną. Benzynowy, 272-konny motor 2.4 zintegrowano z przednim silnikiem elektrycznym o mocy 87 KM i jednostką PCU. Przy tylnej osi pracuje układ e-Axle, wykorzystujący kompaktowy silnik elektryczny o mocy 103 KM. Generowana moc systemowa wynosi 371 KM i 550 Nm maksymalnego momentu obrotowego, co oznacza, że 500h jest najmocniejszym seryjnie produkowanym RX-em.

Jazda w trybie elektrycznym odbywa się w inteligentny sposób. Komputer automatycznie przełącza pracę napędu między trybem wyłącznie elektrycznym a hybrydowym w zależności od sytuacji na drodze, gwarantując dobre osiągi przy zachowaniu niskiego zużycia paliwa. Moc dostarczana jest na cztery koła bez zbędnego opóźnienia, a przyspieszenie od 0 do 100 km/h trwa 6,2 sekundy. Osiągi są znacznie lepsze od możliwości poprzednika, który w topowej wersji 450h o mocy 313 KM z silnikiem 3.5 V6 na przyspieszenie do 100 km/h potrzebował 7,7 s. Układ hybrydowy w RX 500h jest przy tym oszczędny. W cyklu mieszanym WLTP zużycie paliwa wynosi 8-8,3 l/100 km w zależności od wersji wyposażenia, a emisja CO2 182-189 g/km.

Nowy napęd na cztery koła

Z kolei zastosowany w Lexusie RX 500h napęd DIRECT4, to nowy system sterujący rozdzielaniem momentu obrotowego pomiędzy osiami. W tym inteligentnym systemie napędu na cztery koła dwa silniki elektryczne oraz dwa falowniki (przedni i tylny) cały czas płynnie rozdzielają moc i moment obrotowy między przednią a tylną osią, dostosowując pracę do sytuacji na drodze. Działanie jest precyzyjniejsze niż w przypadku jakiegokolwiek układu mechanicznego.

Dzięki systemowi DIRECT4 kierowca ma lepsze wyczucie pracy układu jezdnego i układu kierowniczego, poprawione są właściwości jezdne i zachowanie auta przy wyższych prędkościach. Układ zastosowany w RX 500h zwiększa komfort jazdy poprzez odpowiednie dozowanie mocy. Rozdział momentu obrotowego może odbywać się w pełnym zakresie - od 0 do 100 proc. Bezpieczne i zarazem dynamiczne pokonywanie zakrętów jest możliwe w niemal każdych warunkach. W standardzie auto ma adaptacyjne zawieszenie AVS i potrafi zapewnić w podróży wysoki poziom komfortu i ciszy. Nowością i zarazem standardem w RX 500h jest układ skrętnych tylnych kół Dynamic Rear Stearing, wpływający m.in. na łatwość manewrowania i wjeżdżania w ciasne miejsca parkingowe.

Lexus RX 500h Fot. Lexus

Kompaktowe rozmiary baterii

Wersja RX 500h tak samo jak wyjściowy model RX 350h, ma nową, bipolarną baterię niklowo-wodorkową (Ni-MH), zaprojektowaną by połączyć dobre właściwości jezdne z niskim zużyciem paliwa. W porównaniu z baterią litowo-jonową stosowaną w RX 450h+, nowy akumulator ma mniejszą liczbę ogniw (216 a nie 240), ale osiąga takie same parametry. Są one ułożone w bardziej zwartą, zintegrowaną jednostkę.

Bateria ma wydajny układ chłodzenia i została zainstalowana pod tylnymi siedzeniami, dzięki czemu nie ogranicza przestrzeni w kabinie, ani w bagażniku. Ustawny kufer ma aż 612 litrów ładunku, podłogę wydłużoną o 50 mm, a próg załadunku niższy o 30 mm. Luksusowo wykończona oraz wyposażona w wiele udogodnień z zakresu komfortu kabina jest przestronna, na co wpływa m.in. technika platformy GA-K, o 25 mm szersze nadwozie oraz o 60 mm zwiększony rozstaw osi w stosunku do poprzednika (2850 mm).

Nazwa linii wyposażenia adekwatna do osiągów

Lexus RX 500h, najmocniejsza wersja w gamie napędów hybrydowych, występuje tylko w linii wyposażenia F SPORT Edition oraz F SPORT. Warianty te, których nazwa nawiązuje do słynnego toru wyścigowego Fuji Speedway, można rozpoznać po pakiecie stylistycznych smaczków, takich jak inny grill, zderzaki o aerodynamicznych kształtach, specjalne nakładki boczne czy 21-calowe felgi o 10 ramionach.

We wnętrzu również zagościło kilka sportowych akcentów. Tapicerka jest ze skóry naturalnej z elementami skóry syntetycznej, podsufitkę wykonano z czarnego materiału, a w wykończeniu pojawiają się wstawki z aluminium. Wszystko to sprawia, że sport w nazwie linii wyposażenia znalazł się nie bez przyczyny - adekwatnie współgra z mocą i osiągami Lexusa RX 500h.

Wnętrze piątej generacji Lexusa RX Fot. Lexus