W Hyundaiu przyszłość tworzy się właśnie teraz - czeka nas rewolucja

Jak wyobrażamy sobie przyszłość? Myślimy o sztucznej inteligencji, latających samochodach, albo chociaż o taksówkach dronach. Wyobrażamy sobie roboty wykonujące codzienne obowiązki ludzi i zautomatyzowane miasta. Patrząc w przyszłość, oczekujemy rewolucyjnych zmian, które odmienią nasze życie. Zapominamy jednak o tym, że przyszłość tworzymy tu i teraz. Świat zmienia się dzisiaj szybciej niż kiedykolwiek. Większość zmian zachodzi jednak tylko dlatego, że ktoś przed laty uwierzył w to, że mogą zajść. I zaczął nad tym pracować. Skoro teraźniejszość stworzyliśmy w przeszłości, oznacza to, że przyszłość tworzy się właśnie teraz. Przyjrzyjmy się więc temu, jaka przyszłość powstaje w Hyundaiu.

REKLAMA

Motoryzacja to bardzo ważny aspekt przyszłości. Ludzie jej potrzebują, ale pozostanie przy dotychczasowej jej formie to broń wymierzona bezpośrednio w naszą planetę. Wiele osób zbadało ten problem, dlatego dziś jesteśmy świadkami przełomu. Elektryfikacja to fakt, a pytanie nie brzmi już "czy?", tylko "jak?".

Hyundai z najszerszą ofertą zelektryfikowanych modeli w Europie

Jesteśmy świadkami stopniowego przechodzenia między silnikami spalinowymi a napędem wyłącznie elektrycznym. Staramy się obniżyć emisję gazów cieplarnianych, ale potrzebna jest transformacja nie tylko branży motoryzacyjnej, ale także energetycznej. Dzisiaj świat nie jest gotowy na to, aby wszystkie auta zastąpić elektrycznymi. Dlatego oprócz pojazdów napędzanych wyłącznie prądem muszą znaleźć się również hybrydy.

Hyundai w swojej ofercie posiada 15 zelektryfikowanych modeli osobowych i użytkowych. Zaczynając od miękkich hybryd, po przez hybrydy klasyczne i typu plug-in, koncząc na elektrycznych napędach bateryjnych oraz wodorowych ogniwach paliwowych. Daje to bardzo dużą swobodę wyboru, zarówno jeśli chodzi o sam pojazd, jak i o rodzaj napędu.

Modelem, który bardzo dobrze pokazuje kierunek marki jest elektryczny IONIQ 5. Już sam jego design mówi o tym, że Hyundai wykonało bardzo duży krok w przyszłość. Nie inaczej jest, jeśli chodzi o napęd i technologie. Podstawowa wersja wyposażona jest w akumulator o pojemności 58 kW, który pozwala na przejechanie 384 kilometrów (wg WLTP). Większy akumulator o pojemności 77 kWh wydłuża zasięg nawet do 507 kilometrów. Topowa wersja rozwija moc 325 KM i pozwala na rozpędzenie do 100 km/h w 5,1 sekundy.

W przypadku aut elektrycznych, szybkość ładowania jest tak samo istotnym parametrem jak moc czy zasięg. IONIQ 5 wspina się na wyżyny elektromobilności, jeśli chodzi o szybkość uzupełniania prądu. Maksymalna moc ładowania wynosi 350 kW, a to oznacza, że naładowanie nawet większej baterii od 10 do 80 proc. zajmie tylko 18 minut. Co więcej, pierwsze pięć minut ładowania zwiększy zasięg o ponad 100 kilometrów.

Ekologia to nie tylko kwestia napędu

Często skupiamy się na kwestii, który napęd jest najbardziej ekologiczny, zapominając o tym, że pojazd składa się z wielu komponentów, których produkcja wpływa na środowisko. Hyundai o tym pamięta, dlatego wewnątrz modelu IONIQ 5 znajdziemy wiele elementów, przy projektowaniu których nie pominięto kwestii ekologii.

Każdy egzemplarz to 32 plastikowe butelki rozdrabniane na plastikowe wiórki, które są topione i przędzione w nić służącą do produkcji tapicerki na fotele. Siedzisko, podsufitka i tkanina dywanowa zawierają biokomponenty pozyskiwane z trzciny cukrowej i kukurydzy, a skóra użyta we wnętrzu jest farbowana olejem lnianym. Natomiast drzwi i deska rozdzielcza są pomalowane biofarbą, która zawiera olej pozyskiwany z roślin, takich jak rzepak i kukurydza. Hyundai nie poprzestaje na tych rozwiązaniach i wciąż pracuje nad kolejnymi.

Hyundai chce tworzyć miasta przyszłości

Większość osób kojarzy koreańskiego producenta głównie z samochodami, nie wiedząc, że pracuje on też nad technologiami, które kiedyś będą mogły tworzyć nowoczesne miasta. Hyundai inwestuje duże środki w rozwój przełomowych technologii, takich jak jazda autonomiczna, sztuczna inteligencja, miejska mobilność powietrzna czy inteligentne fabryki i robotyka.

Hyundai wierzy w połączenie transportu powietrznego w miastach z autonomicznym transportem naziemnym. Nie tylko w postaci taksówek bez kierowcy, ale także pojazdów naziemnych specjalnego przeznaczenia, które będą wykorzystywane do przewozu osób, ale także towarów, umożliwiając logistykę bezkontaktową. Pojazd taki mógłby pełnić dodatkowo funkcję na przykład kawiarni. Po wejściu do środka można odpocząć i wypić kawę, a po wyjściu jest się już w drugiej części miasta. Punktem wspólnym transportu powietrznego i naziemnego mają być specjalne HUB-y, będące przestrzenią transferową i pozwalające na przesiadkę między pojazdem naziemnym a powietrznym.

Mobilność to nie tylko samochody

Nieodłącznym elementem postępu technologicznego jest automatyzacja i robotyzacja. Hyundai pracuje nad wieloma rozwiązaniami w tej dziedzinie. Owocem ich pracy jest egzoszkielet stworzony, aby wspomagać pracowników przemysłowych, którzy spędzają długie godziny w pracy, trzymając ręce nad głową.

Roboty to także nieodłączny element miast przyszłości. Koreańska marka pracuje nad robotem Elevate, którego sama nazywa chodzącym samochodem. Jego konstrukcja umożliwia mu wspinanie się po schodach, unoszenie się nad wodą, przeskakiwanie przez przeszkody, ale także otwieranie drzwi. Takie roboty mogą okazać się pomocne dla osób niepełnosprawnych.

Hyundai nawiązało także współpracę z Boston Dynamics. Tę firmę możecie kojarzyć za sprawą robota, który przypomina psa. Dzięki tej współpracy ma powstać łańcuch produkcyjny w robotyce - od produkcji części robotów po inteligentne rozwiązania logistyczne. To stanie się punktem wyjścia dla przyszłej mobilności.