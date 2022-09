Legenda motoryzacji, którą wciąż możesz kupić. Nawet z manualną skrzynią biegów

Nowocześnie, ale z nawiązaniem do klasyki

W pewnych kwestiach nic się nie zmieniło. Najnowsza generacja Supry również przyciąga spojrzenia dzięki swojej niebanalnej stylistyce. Uwagę zwraca długa, pociągła maska, a także dach z dwoma wybrzuszeniami. Te elementy to nawiązania do kultowego modelu 2000GT. Kolejne znajdziemy, patrząc na muskularne tylne błotniki, tworzące jedną linię ze zintegrowanym spoilerem. Wyrazistości dodaje także nisko osadzony grill oraz spore wloty powietrza po bokach, które mają znaczenie nie tylko stylistyczne, ale także odgrywają ważną rolę w kwestii chłodzenia silnika.

Inżynierowie, projektując każdy detal nadwozia, mieli na uwadze redukcję oporu powietrza, aby auto prowadziło się jeszcze lepiej. Na dobre właściwości jezdne wpływa również lekka, ale sztywna rama wykonana z aluminium i kompozytów stalowych. Toyota GR Supra mierzy 437,9 cm długości, 185,4 cm szerokości i 129,2-129,9 cm wysokości. Inżynierom udało się skutecznie zredukować masę i stworzyć lekki samochód, który waży od 1495 do 1570 kg.

Najlepsza równowaga pomiędzy dużą zwinnością i doskonałą stabilnością jest osiągana przy stosunku długości rozstawu osi do rozstawu kół między 1,5 a 1,6. Toyota GR Supra osiąga idealny "złoty stosunek" 1,55, zapewniając wyjątkową zwinność oraz stabilność podczas jazdy. Warto również wspomnieć o rozkładzie masy na przód i tył w proporcji 50:50. W połączeniu ze stosunkowo lekką i sztywną konstrukcją nadwozia i nisko położonym środkiem ciężkości, otrzymujemy pojazd zapewniający jednocześnie moc, zwinność, a także precyzję prowadzenia.

Kierowca w centrum wydarzeń

Wnętrze Toyoty GR Supry to wyważone połączenie nawiązań do klasycznych aut sportowych oraz nowoczesności. Inspirowane było jednomiejscowymi samochodami wyścigowymi, bo za cel postawiono zaprojektowanie przestrzeni tak, by kierowca mógł skupić się wyłącznie na prowadzeniu auta. Dużym plusem jest umieszczenie najważniejszych przełączników tak blisko, aby można było nimi łatwo i szybko operować. Kierowca oraz pasażer z całą pewnością docenią także miękkie wykończenie paneli wspierających kolana.

Nowoczesne akcenty wnętrza to wyświetlacz head-up oraz ekran umieszczony przed kierowcą o przekątnej 8,8 cala. Znajdują się na nim trójwymiarowy licznik przebiegu, cyfrowy prędkościomierz oraz systemy nawigacji i multimediów. Drugi ekran o takiej samej przekątnej znajduje się z kolei na konsoli centralnej, która skierowana jest w stronę kierowcy. Dzięki temu tworzy wokół niego zabudowany kokpit, pozostawiając więcej miejsca dla pasażera.

Esencja sportowego samochodu

Toyota, wprowadzając na rynek nową generację Supry pozostała wierna klasycznemu układowi z silnikiem z przodu oraz napędem na tylne koła. Serce samochodu to 6-cylindrowa, turbodoładowana jednostka napędowa, która rozwija 340 KM oraz 500 Nm momentu obrotowego. Jest mocna, dobrze wyważona, gładko i lekko wkręca się na obroty. Z manualną 6-biegową skrzynią rozpędza się do setki w 4,6 s, a z automatyczną o 8 biegach potrzebuje 0,6 s więcej. Kultura pracy i dynamika napędu sprawiają, że GR Supra dostarcza podczas jazdy niezapomnianych emocji.

Alternatywą jest mniejszy, 2,0-litrowy silnik o mocy 258 KM i 400 Nm momentu obrotowego. Czterocylindrowa jednostka Twin-Scroll Turbo współpracuje z automatyczną skrzynią o 8 przełożeniach. W tej konfiguracji GR Supra osiąga 100 km/h w 5,2 s.

Ocalić manualną skrzynię biegów

Toyota pokazała, że słucha głosu swoich klientów i fanów, wprowadzając do oferty manualną skrzynię biegów, stawiając na jeszcze lepsze sportowe emocje i odczucia z jazdy. Klasyczne coupé z sześciocylindrowym silnikiem, napędem na tylne koła oraz manualną skrzynią biegów to prawdziwy unikat na rynku motoryzacyjnym.

Manualna skrzynia biegów iMT montowana w GR Suprze została opracowana i dostrojona, aby płynnie współpracować z 6-cylindrową jednostką napędową. Przekładnia wykorzystuje inteligentny system sterowania, którego priorytetem są sportowe osiągi. Parametry pracy silnika są tak dostosowywane podczas zmiany przełożenia, aby zoptymalizować moment obrotowy w chwili załączania i puszczania sprzęgła. Co więcej, kierowca ma do dyspozycji jeszcze bardziej bezkompromisowy tryb Sport.

Aby prowadzenie było jeszcze lepsze, Toyota zoptymalizowała również działanie kontroli trakcji oraz układ hamulcowy. Ulepszenia dotyczą ruszania na śliskiej nawierzchni, ale także zachowania samochodu podczas przyspieszania przy wychodzeniu z zakrętu. Inżynierowie chcieli osiągnąć w ten sposób równowagę między zwinnością a stabilnością - przy jednoczesnym zapewnieniu sportowych odczuć. Kierowcy nie muszą więc obawiać się, że układ kontroli trakcji odbierze im radość z samego prowadzenia.

Warto docenić taki samochód

Toyota GR Supra to kwintesencja motoryzacji i sportowego samochodu. W obecnych czasach takie auta są prawdziwą rzadkością, zwłaszcza w konfiguracji z manualną skrzynią biegów. Inżynierowie Toyoty wiedzieli, że muszą stworzyć auto, które będzie wywoływać uśmiech na twarzy kierowcy i zapewniać niezwykłą frajdę z każdego przejechanego kilometra.