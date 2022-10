Dlaczego Polacy boją się elektryków? Warto obalić kilka mitów

Każdy, kto narzeka, że silniki elektryczne zabijają frajdę z jazdy, powinien wsiąść do nowoczesnego elektryka i się nim przejechać. Emocje za kierownicą są inne, ale... z pewnością są! Silniki elektryczne to zupełnie inny poziom komfortu.

Jazda z silnikiem elektrycznym znacząco różni się od tej zwykłym autem. Samochód błyskawicznie reaguje na pedał przyspieszenia. Nieważne przy jakiej prędkości zawsze ma zapas mocy i rozwija ją harmonijnie. Trudno na drodze znaleźć szybsze auto i wcale nie chodzi o dynamiczną, sportową jazdę. Tak błyskawiczne reakcje to po prostu komfort jazdy. Dużo łatwiej zmienić pas czy włączyć się do ruchu – na co dzień to nieocenione.

Wiele osób narzeka na wysoką masę nowoczesnych samochodów elektrycznych. To prawda, ale niekoniecznie wpływa ona negatywnie na wrażenia z jazdy. Producenci w nowych autach umieszczają ciężkie akumulatory w podłodze. To oznacza nisko położony środek ciężkości, co z kolei sprawia, że... auto trzyma się asfaltu jak przyklejone. Elektryk w zakręcie przyczepnością zaskoczy niejednego krytyka.

Zaskoczą także liczby... od centymetrów po osiągi

Dynamika pojawiania się nowych "elektryków" w swojej ofercie napędza elektromobilność w Europie. Pięknie narysowany Volkswagen ID.5 dołączył do bardziej klasycznego SUV-a ID.4 i kompaktowego ID.3. Lada chwila na nasze drogi wyjedzie jeszcze ID. Buzz.

Nowy ID.5 ma ok. 460 cm długości, 185,2 cm szerokości i nieco ponad 161 cm wysokości. Rozstaw osi to 277,7 cm, co gwarantuje odpowiednią ilość miejsca w drugim rzędzie. Bagażnik ma 549 l pojemności. To bardzo dużo, ale warto też zerknąć na przedostatnią liczbę. Tak pokaźny rozstaw osi w praktyce oznacza, że na tylnej kanapie mogą wygodnie usiąść wysokie osoby. Sylwetka coupe w ID.5 nie zabiera też miejsca na głowy.

Zapomnijcie o kompromisach w autach elektrycznych. Kiedyś kierowca musiał się z nimi godzić, ale dzięki nowoczesnym platformom, opracowanym specjalnie z myślą o nowym napędzie, nie ma już o nich mowy. SUV taki jak ID.5, którego w klasycznej nomenklaturze zakwalifikowalibyśmy pewnie do segmentu C z plusem bije przestronnością pełnoprawne SUV-y klasy średniej. Platforma MEB pozwoliła inżynierom zaprojektować auto bez ograniczeń, jakie wynikają z klasycznych silników.

Dla kogoś, kto nie śledzi rozwoju samochodów elektrycznych zaskakujące może być nie tylko błyskawiczna reakcja na gaz, ale też same osiągi. Nasz przykładowy ID.5 w bazowej wersji ma 174 KM i 235 Nm maksymalnego momentu. To przekłada się na 10,4 s do setki. Kolejna wersja to już 204 KM i zaledwie 8,4 s... a w ofercie znajduje się przecież jeszcze jedna odmiana.

Topowy model ID.5 GTX rozpędza się do 180 km/h i przyspiesza do 100 km/h w 6,3 s.

Tak przestronny i szybki SUV musi kosztować fortunę? Mit!

Szybki rzut oka na cenniki nowych samochodów pokaże, że elektryki wcale nie są już zaporowo drogie. Jeśli porównamy naszego przykładowego ID.5 ze spalinowym SUV-em o podobnych rozmiarach i mocy, to może się okazać zaskakująco zbliżoną propozycją.

Zwłaszcza, że w Polsce na klientów czeka nawet 27 000 zł dopłaty z programu "Mój Elektryk".

Inna sprawa to oszczędności na co dzień. Po pierwsze, elektryki rzadziej trafiają do warsztatów, ponieważ są dużo mniej skomplikowane od aut spalinowych. Po prostu nie mają tak drogiego osprzętu, który może się zepsuć, a same akumulatory są objęte wieloletnią gwarancją.

Druga rzecz to sama jazda. Oczywiście korzystanie z superszybkich ładowarek jest kosztowne, ale właściciele elektryków korzystają z nich sporadycznie. Tylko podczas dłuższych tras. Większość doładowuje się codziennie z gniazdka (lub Wallboxa) w domu lub pracy. Samo ładowanie można zaplanować i np. korzystać z nocnej taryfy. Niektóre wyliczenia podają, że koszt przejechania 100 km samochodem elektrycznym nawet 3 razy niższy w porównaniu z tradycyjnymi autami.

A do tego doliczcie jeszcze darmowe parkowanie w strefach płatnego parkowania. I niewymierne korzyści w postaci jazdy buspasami. Na złotówki się tego nie przeliczy, ale już na minuty – jak najbardziej.

Wszystko fajnie. Ale gdzie ja tym e-SUV-em dojadę?

Jak długą drogę przeszły samochody elektryczne najlepiej pokazuje właśnie kwestia zasięgu. Nie oszukujmy się, jeszcze do niedawna był niepokojąco mały, a kierowcy elektryków cierpieli na tzw. "range anxiety", licząc nerwowo każdy kilometr do celu.

To już nieaktualne. Elektryki nowej ery wyzbyły się problemów wieku dziecięcego. Volkswagen ID.5 z baterią 77 kWh zapewnia zasięg do 544 km! Podczas codziennej jazdy, kiedy pokonujemy maksymalnie kilkadziesiąt kilometrów, to wartość nie do wyjeżdżenia. Większość kierowców będzie potrzebowała podpiąć auto do gniazdka raz w tygodniu.

A w trasie? Przy długiej trasie z jednostajną, wysoką prędkością realny zasięg oczywiście spadnie. Jednak deklarowane ponad 500 km przekłada się na kilkaset km drogą szybkiego ruchu.

Podczas rodzinnego wyjazdu na drugi koniec Polski i Europy przydadzą się wspomniane szybkie ładowarki. I technologia szybkiego ładowania. ID.5 potrzebuje 10 minut, żeby zasięg wzrósł o 100 km. naładowanie baterii z 5 do 80 proc. trwa mniej niż pół godziny.

Jak znaleźć miejsca, gdzie skorzystamy z tak sprawnych ładowarek? Samochód sam je oznaczy w pokładowej nawigacji.

Szukasz nowego samochodu? Przejedź się elektrykiem

Wysoka cena, mały zasięg, masa kompromisów... wielu polskich kierowców wciąż ma obawy związane z samochodem elektrycznym. Zupełnie niepotrzebnie. Elektryki pozbyły się swoich wad i są gotowe na każde wyzwanie, jakie może rzucić im kierowca. Mają też kilka asów w rękawie w postaci komfortu jazdy, ponadprzeciętnej przestronności i nowoczesnego wyposażenia.

Szukasz nowego auta? Umów się na jazdę próbną choć jednym samochodem elektrycznym nowej generacji. Możliwe, że się zakochasz. Jest coś w powiedzeniu, że elektryków nie lubi tylko ten, kto nimi nie jeździł...