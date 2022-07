Połączenie osiągów i oszczędności w SUVie w wersji plug-in

Doskonałe osiągi czy oszczędny napęd? Nie musisz wybierać

Nowa Toyota RAV4 Plug-in Hybrid ma dwa wcielenia. Z jednej strony to najmocniejsze niesportowe auto w gamie modelowej japońskiego producenta, które oferuje doskonałe osiągi i wrażenia z jazdy. Z drugiej strony zaś, wydajny napęd i możliwość doładowania akumulatora z gniazdka, pozwalają na niezwykle oszczędną jazdę oraz niską emisję CO2.

REKLAMA

Moc trzech silników

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid wyposażona jest w wydajny silnik benzynowy o pojemności 2,5 litra, który pracuje w cyklu Atkinsona. To dobrze znana, ale nowoczesna jednostka napędowa. Generuje 185 KM oraz maksymalny moment obrotowy w wysokości 227 Nm. Wspierają ją dwa silniki elektryczne. Jeden z nich zamontowany jest z przodu i rozwija moc 182 KM. Drugi odpowiada za napędzanie tylnej osi i generuje 54 KM. Łączna moc układu napędowego wynosi aż 306 KM, czyniąc RAV4 żwawym i dynamicznym autem, które błyskawicznie reaguje na wciśnięcie pedału przyspieszenia. Połączenie trzech mocnych silników w jeden układ hybrydowy, który na bieżąco odzyskuje energię z hamowania sprawia, że zarówno w trybie elektrycznym, jak i hybrydowym RAV4 przez cały czas oferuje maksymalne osiągi, bez względu na poziom naładowania baterii.

Toyota, materiał promocyjny

Odpowiednią trakcję zapewnia inteligentny napęd na cztery koła o nazwie AWD-i. W odróżnieniu od tradycyjnych napędów 4x4, nie ma on mechanicznego połączenia między osiami. Za napędzanie tylnych kół odpowiada silnik elektryczny, czego rezultatem są lepsze właściwości jezdne, przy niewiele większym zużyciu paliwa.

Układ napędowy zapewnia doskonałe wręcz połączenie osiągów oraz oszczędności. Wykorzystując tryb hybrydowy, czas rozpędzania od 0 do 100 km/h wynosi dokładnie 6 sekund, co jest znakomitym wynikiem w przypadku przestronnego SUV-a. Jednocześnie przy naładowanym akumulatorze, przejechanie 100 kilometrów może oznaczać zużycie jednego litra paliwa.

Zalety samochodu elektrycznego, funkcjonalność hybrydy

Toyotą RAV4 Plug-in Hybrid możesz jeździć jak samochodem elektrycznym nawet autostradą. SUV Toyoty z napędem plug-in hybrid ma jedne z najlepszych właściwości jezdnych w segmencie w trybie elektrycznym, a jego maksymalna prędkość podczas bezemisyjnej jazdy wynosi aż 135 km/h. Bateria ma pojemność 18,1 kWh, co pozwala na przejechanie nawet 75 km, a zasięg może zwiększyć się do niemal 100 km w przypadku jazdy miejskiej. Jest to możliwe dzięki wydajnemu systemowi odzyskiwania energii z hamowania, z którego słyną wszystkie hybrydy Toyoty.

Ładowanie akumulatora ze zwykłego domowego gniazdka zajmie ok. 7,5 godziny. Oznacza to, że jeśli auto podłączymy do prądu na noc, to rano będzie gotowe do jazdy z w pełni naładowanym akumulatorem. Dodatkowo przy pomocy aplikacji MyT możemy zaplanować godziny ładowania i zaoszczędzić poprzez korzystanie z nocnej taryfy. Natomiast dzięki pokładowej ładowarce możemy skorzystać ze źródeł prądu o większej mocy, skracając czas ładowania do 2,5 godzin.

Co ważne, po wykorzystaniu większości energii, jaką posiadał akumulator, samochód zachowuje się jak klasyczna hybryda, nadal zapewniając niskie zużycie paliwa, a także dobre osiągi. System zarządzający energią nie pozwala na całkowite rozładowanie baterii, dzięki czemu kierowca, naciskając pedał gazu, zawsze może liczyć na chwilowe wsparcie silników elektrycznych.

Przestronne i funkcjonalne wnętrze

Dzięki dużemu rozstawowi osi wynoszącemu 2 690 mm, wnętrze oferuje sporo przestrzeni dla podróżujących. Miejsca pod dostatkiem znajdziemy także w bagażniku. Jego pojemność wynosi 520 litrów, a funkcjonalności może mu dodać gniazdo 220V, dzięki któremu będziemy w stanie na przykład naładować baterię laptopa.

Toyota, materiał promocyjny

Wyposażenie na najwyższym poziomie

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid już w bazowej wersji „Dynamic" oferuje bogate wyposażenie. Na pokładzie znajdziemy nowoczesny i intuicyjny system multimedialny z 9-calowym dotykowym ekranem i wbudowaną nawigacją satelitarną. W chłodniejsze dni z kolei, o komfort zadbają podgrzewane fotele, a latem dwustrefowa automatyczna klimatyzacja. Światła LED wykonane w technologii projektorowej zapewniają doskonałą widoczność nocą, co poprawia bezpieczeństwo.

Odmiana „Selection" oznacza jeszcze bogatsze wyposażenie. Dynamiczną stylistykę nadwozia podkreślają 19-calowe felgi oraz dach w kolorze fortepianowej czerni. Innowacyjne lusterko wsteczne może wyświetlać obraz z kamery znajdującej się z tyłu pojazdu, a manewrowanie staje się bajecznie proste dzięki systemowi kamer 360 stopni.

Toyota, materiał promocyjny

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid – podróżuj tak, jak lubisz

Pokonuj kilometry w trybie wyłącznie elektrycznym, ciesząc się bezemisyjną i cichą jazdą lub w pełni wykorzystuj dynamikę i osiągi, gdy tego potrzebujesz. Dzięki doskonałej technologii hybrydowej plug-in możesz mieć to wszystko w jednym samochodzie.