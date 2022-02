Przeglądamy najnowszy raport OTOMOTO. I szukamy ciekawostek

OTOMOTO w zeszłym roku odwiedziło 94 milionów użytkowników, którzy wygenerowali ponad cztery miliardy odsłon. To ogromna baza, dająca możliwość wyciągnięcia wielu wniosków. Niedawno przeanalizowaliśmy polski rynek pod kątem elektromobilności - sprawdziliśmy, jak Polacy patrzą na samochody niskoemisyjne, hybrydy i elektryki. Odnośnik do poprzedniego tekstu wklejamy poniżej. Tym razem przeglądamy raport w poszukiwaniu ciekawostek.

SUV-y biorą wszystko

Ogromne zainteresowanie crossoverami i SUV-ami już chyba nie dziwi nikogo. Ciekawostką jest jednak fakt, że auta tego typu po raz pierwszy miały największy udział wśród używanych samochodów osobowych w wyszukiwaniach użytkowników. W 2021 r. dokładnie 21,4 proc. użytkowników szukało na OTOMOTO właśnie SUV-ów, które zdetronizowały sedany.

Jeśli spojrzymy na samochody nowe, to mówimy już o pełnej dominacji. SUV-y odpowiadają za 46,4 proc. wyszukiwań!

Polacy wciąż preferują raczej stonowane kolory

Producenci proponują nam coraz ciekawsze kolory lakierów, ale polscy kierowcy podchodzą do nich z rezerwą. Wciąż gustujemy w nierzucających się w oczy samochodach. Jeśli Polak szuka auta, to najprawdopodobniej czarnego – robi tak 27,3 proc. z nas. Podium domykają szary (14,4 proc.) oraz biały (13,9 proc.). Dużym zainteresowaniem cieszą się jeszcze srebrny (13,2 proc.) oraz niebieski (9,7 proc.).

Automatyczna skrzynia biegów? Bardzo proszę

Wyraźnie (i bardzo dynamicznie) zmienia się zainteresowanie automatycznymi skrzyniami biegów. Jeszcze w 2019 r. zaledwie 23,19 proc. użytkowników OTOMOTO, szukając używanego samochodu, rozważało automat. W 2021 r.? To już prawie połowa - 42,3 proc. Popyt na automaty rośnie równie błyskawicznie także na rynku nowych samochodów - w 2019 r. nie przekraczał połowy wszystkich zapytań, w 2021 r. przebił granicę 70 proc. Nie ma więc żadnych wątpliwości. Polacy przekonali się do automatów.

Lubimy luksusowe auta z najwyższej półki

W 2021 r. na OTOMOTO pojawiło się kilka samochodów z najwyższej półki, których cena to kilka milionów. Rekordzistą okazał się Lamborghini Aventador za cztery miliony złotych. W czołówce znalazły się też dwa Mercedesy – Klasa G za 3,6 miliona złotych (podejrzewamy, że to jedna z mocno stuningowanych i przerobionych wersji) oraz legendarny SLR, którego opracowano wraz z McLarenem. Cena? 3,5 miliona złotych. Na praktycznie tyle samo wyceniono Rolls-Royce'a Cullinana oraz Astona Martina Vanquisha.

Wiemy też o jakich luksusowych autach Polacy marzą najbardziej. To samochody za ponad dwa miliony, których najczęściej wyszukiwano w 2021 r.:

Rolls-Royce Ghost Mercedes-Benz Klasy G Ferrari 812 Superfast Rolls-Royce Cullinan Rolls-Royce Wraith Ferrari SF90 Stradale Mercedes-Benz Klasy S Lamborghini Aventador Mercedes-Benz SLR

Elektryki? Oglądamy nowe Porsche i Audi, marzymy o używanej Tesli

Szukając ciekawostek, nie sposób nie zajrzeć w zakładkę raportu z samochodami elektrycznymi. Najczęściej w serwisie oglądano ogłoszenia z elektrykiem z najwyższej półki, imponującym Porsche Taycanem. Drugie miejsce to luksusowy SUV Audi e-tron. Z kolei, kiedy spojrzymy na używane samochody elektryczne, to Tesla będzie dominować – sam Model S to aż 13 proc. wszystkich wyszukań. Polacy szukają wszystkich trzech dostępnych modeli.

Możemy się spodziewać, że za kilka lat do tej trójki dołączy także wchodzący właśnie na rynek Model Y.

Tesla Model S Plaid fot. Tesla

Jakich nowych samochodów szukali Polacy? Duża niespodzianka

Ulubione używane samochody Polaków od lat pozostają bez zmian. Czasem tylko zamienią się miejscami, ale czołówkę da się bez problemu wymienić. Najczęściej szukamy samochodów niemieckich, licząc, że uda się znaleźć któregoś z reprezentantów klasy premium w okazyjnej cenie. Dlatego Audi A4 nazywa się czasem królem polskiego rynku wtórnego. W 2021 r. musiało jednak uznać wyższość bezpośredniego konkurenta, BMW serii 3. Bawarska trójka odpowiadała za 3,13 proc. wyszukań, a A4 – za 2,83 proc.

Kolejne na liście są: BMW serii 5, VW Golf, Audi A6, Opel Astra, VW Passat, Audi A4, Ford Focus oraz Mercedes Klasy C.

Tak jak wspominaliśmy, klasyka gatunku. Znacznie ciekawiej robi się jednak, kiedy sprawdzimy, jakich nowych samochodów szukali Polacy. Na pierwszym miejscu nie znalazł się żaden model, z tych które wymieniliśmy wcześniej. Nie jest to też Corolla, która w 2021 r. zdominowała rankingi sprzedaży. Oto pierwsza dziesiątka najczęściej wyświetlanych nowych aut:

Hyundai Tucson – 2,0 proc. wszystkich wyświetleń Skoda Octavia – 1,98 proc. Fiat Tipo – 1,39 proc. Skoda Superb – 1,36 proc. Mercedes-Benz GLE – 1,33 proc. BMW serii 3 – 1,26 proc. VW Golf – 1,19 proc. Audi Q5 – 1,19 proc. BMW X5 – 1,11 proc. VW Tiguan – 1,10 proc.

Eksperci OTOMOTO zauważają, że brak dostępności samochodów w salonach powoduje, że ranking popularności nowych modeli osobowych staje się listą życzeń. Za to pełną niespodzianek. Hyundai Tucson zajmował w 2020 r. dopiero ósme miejsce. Z listy TOP10 zupełnie wypadła Dacia Duster (zwyciężczyni rankingu w 2018 roku). Nie ma też popularnych kiedyś Forda Focusa i Opla Astry. Polacy też coraz chętniej oglądają auta z wyższej półki, o czym świadczy Q5 oraz X5. Nie sposób też nie zauważyć, ile w tej dziesiątce jest SUV-ów.

Hyundai Tucson Hyundai

Raport OTOMOTO pełen jest podobnych informacji

Z obszernego, liczącego kilkadziesiąt stron raportu OTOMOTO wybraliśmy tylko kilka ciekawostek. Dlatego zachęcamy każdego, by sam do niego zajrzał. Takie zestawienia i analizy to zawsze ciekawa lektura. Fakt, że bazują na tak dużej liczbie kliknięć użytkowników sprawia, że dostajemy pełen obraz polskich kierowców i ich preferencji.