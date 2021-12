Dlaczego duże SUV-y są tak popularne w Polsce? Przydatne rozwiązania podczas dłuższej podróży w nowej Skodzie Kodiaq

Duży SUV to oczywisty wybór dla rodziny. Przestronna tylna kanapa sprawia, że na pokładzie wygodnie mogą podróżować wszyscy domownicy, a z samochodu wysiądą wypoczęci nawet po długiej trasie. Ciesząca się ogromną popularnością w Polsce Skoda Kodiaq to wzór auta tego typu.

Przestronność i praktyczność to od zawsze wyznaczniki Kodiaqa

W nowej odsłonie SUV-a z myślą o pasażerach tylnej kanapy przygotowano choćby Pakiet Komfortowego Snu, w którego skład wchodzą specjalne zagłówki z regulowanymi bokami, dzięki którym o wiele łatwiej zrelaksować się podczas podróży. Do tego dochodzą rolety przeciwsłoneczne szyb bocznych oraz koc. Kodiaq może mieć także praktyczne składane stoliki z uchwytami na napoje w oparciach przednich foteli. Warto wspomnieć, że tylne siedzenia mają regulowany kąt nachylenia. Z kolei z przodu dla kierowcy i pasażera przygotowano sporo schowków (m.in. innowacyjny Jumbo Box) oraz kieszeni na drobiazgi. Nie mogło zabraknąć także uchwytów na kubki. Co ciekawe, dzięki funkcji Easy Open cupholder umożliwia kierowcy wygodne otwieranie umieszczonej tam butelki jedną ręką.

Nieoceniony jest także ogromny bagażnik, którego pojemność w pięcioosobowym Kodiaqu to aż 825 l. SUV-a można zamówić także w wersji siedmiomiejscowej z dwoma dodatkowymi fotelami. Niezależnie od odmiany, w bagażniku znajdziemy całą masę przydatnych rozwiązań, które pomogą spakować się nawet na najdłuższą podróż.

Skoda Kodiaq Materiał promocyjny

Travel Assist (i nie tylko), czyli prawdziwa rewolucja w podróżowaniu

Nowa Skoda Kodiaq potrafi odciążyć kierowcę podczas jazdy dzięki zaawansowanemu Travel Assist. Korzysta z systemów opartych na radarach i kamerach, a także danych nawigacyjnych. I potrafi w wielu sytuacjach przejąć kontrolę nad samochodem, żeby ułatwić jazdę i zwiększyć komfort. Tak naprawdę to nie jeden system, a kilka zintegrowanych, które ze sobą współpracują. I wspomagają kierowcę nie tylko na drodze szybkiego ruchu, ale także w korku.

Travel Assist obejmuje tempomat adaptacyjny (ACC), korzysta z obrazu z kamery na przedniej szybie i podpiera się danymi z nawigacji. Dzięki temu odpowiednio wcześnie reaguje na ograniczenia prędkości lub zakręty. W połączeniu z automatyczną skrzynią biegów DSG funkcja tempomatu Stop & Go może automatycznie zatrzymać pojazd i ponownie automatycznie ruszyć w ciągu maksymalnie trzech sekund.

SKODA KODIAQ Style SKODA

Travel Assist zawiera również bardziej precyzyjną wersję rozpoznawania znaków drogowych (dzięki ulepszonej kamerze), adaptacyjnego asystenta pasa ruchu Adaptive Lane Assist (rozpoznaje roboty drogowe i wszystkie oznaczenia drogowe), asystenta jazdy w korku Traffic Jam Assist and Emergency Assist.

Nowa Skoda Kodiaq potrafi także rozpoznać, kiedy kierowca nie trzyma kierownicy i jeśli wykryje, że stracił kontrolę nad samochodem (np. zasłabł), to zatrzyma pojazd oraz włączy światła awaryjne. To skrajna sytuacja, ale w samochodzie, którym jeździmy całą rodziną każdy taki elektroniczny anioł stróż jest na wagę złota.

A kiedy już szczęśliwie dojedziecie do celu, to w zaparkowaniu pomogą kamery cofania (jedna lub cztery, dające obraz 360), system Area View czy funkcja Park Assist. Kodiaq potrafi przejąć kierowanie podczas wjeżdżania i wyjeżdżania z równoległych i zatokowych miejsc parkingowych, a teraz może automatycznie parkować w zatoczkach do przodu. Dla kierowców, którzy jeżdżą z przyczepą nieoceniony okaże się asystent Trailer Assist. Pomoże w trakcie parkowania tyłem z przyczepą, obracając kierownicą i kierując pojazd i przyczepę pod kątem wybranym przez kierowcę.

SKODA KODIAQ Laurin&Klement SKODA

W trasie nieocenione okażą się także inne nowości Kodiaqa

Poprawiona aerodynamika i materiały wygłuszające z najwyższej półki sprawiają, że nawet przy prędkościach autostradowych na pokładzie jest cicho. Można swobodnie rozmawiać lub słuchać ulubionej muzyki z nowego, opcjonalnego nagłośnienia CANTON o łącznej mocy 625 watów. Ma teraz aż dziesięć głośników.

Nowe są także fotele. SUV-a można wyposażyć w ergonomiczne fotele z wielokierunkową elektryczną regulacją siedzeń, przenosząc komfort i ergonomię na nowy poziom. Siedzenia pokryte są perforowaną skórą, mogą być ogrzewane i wentylowane oraz oferują funkcję masażu. W razie potrzeby powierzchnię foteli można wydłużyć ręcznie. Nastrój we wnętrzu poprawiają nowe, przyjemniejsze w dotyku materiały oraz nastrojowe oświetlenie LED Ambiente z rozszerzonym zakresem funkcji. Pasażerowie z tyłu na pewno docenią także duży panoramiczny dach z osłoną przeciwsłoneczną, który zapewnia dużo światła dziennego we wnętrzu. Podczas jazdy będą mogli skorzystać także z gniazda 230 V oraz portu USB-C.

Skoda Kodiaq Materiał promocyjny

W trasie bardzo przydatne okażą się także zaktualizowane multimedia. Klasyczne zegary można zastąpić cyfrowym zestawem wskaźników o przekątnej 10,25 z nowym wyglądem i szerokimi możliwościami personalizacji. Środkowy wyświetlacz ma standardowo osiem cali, a w najwyższej wersji – 9,2 cala. Dzięki wbudowanej karcie eSIM Kodiaq jest zawsze online i oferuje cyfrowe radio DAB oraz opcjonalne radio internetowe. System można obsługiwać za pomocą ekranu dotykowego, przycisków i pokręteł umieszczonych na wielofunkcyjnych kierownicach lub za pomocą cyfrowego asystenta głosowego Laura. Aktualizacje map i oprogramowania są instalowane bezprzewodowo.

Stała łączność z internetem daje dostęp do wielu przydatnych aplikacji, informacji o korkach, najnowszych wiadomości czy prognozy pogody. Jeśli wolicie skorzystać z Apple CarPlay lub Android Auto, to Kodiaq bez problemu się z nimi połączy, dając wam dostęp do najważniejszych funkcji smartfona z poziomu ekranu samochodu. Telefon można odłożyć do specjalnego Phone Box, gdzie naładuje się bezprzewodowo, a jego sygnał zostanie wzmocniony. Skorzystać można też z wielu portów USB-C, które zapewniają szybkie ładowanie.

SKODA KODIAQ Sportline SKODA

SUV dopracowany pod każdym względem, czyli idealny samochód w trasę

Nowa Skoda Kodiaq pokazuje, że idealny partner na rodzinną trasę jest nie tylko przestronny i praktyczny. Inżynierowie zadbali także o nienaganny komfort jazdy oraz wiele przydatnych nowości, żeby każdą podróż uczynić jak najprzyjemniejszą. Travel Assist to znakomity przykład rewolucyjnego systemu, który nie tylko poprawia bezpieczeństwo, ale także znacząco odciąża kierowcę podczas jazdy. Kodiaq ma takich rozwiązań znacznie więcej. Ogromna popularność dużego SUV-a Skody w Polsce nie może dziwić.

SKODA KODIAQ RS 2021 SKODA