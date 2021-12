Jeden SUV w kilku wydaniach. Mnogość wersji na przykładzie jednego modelu Skody Kodiaq

Czym tak naprawdę są SUV-y? Przyjęło się określać w ten sposób spore auta ze zwiększonym prześwitem. Ale czy to wszystko? Napęd na cztery koła wcale nie jest wymogiem w przypadku niektórych SUV-ów, choć w wielu sytuacjach się przydaje. Jednym z modeli, który w zależności od wersji potrafi sprostać najróżniejszym, często skrajnym wymaganiom, jest SKODA KODIAQ. To model, który dopasowuje się do wymagań konkretnego kierowcy już na etapie konfigurowania. Mnogość wersji wyposażenia i szeroka gama silnikowo-napędowa sprawiają, że samochód ten można wręcz uszyć na miarę.

REKLAMA

Kodiaq ma najwięcej do zaoferowania. Przestrzeni i wersji - Scout, Sportline, Laurin & Klement, a także RS. Materiał promocyjny

STYLE - SUV na co dzień

Wiele osób decydując się na SUV-a wcale nie myśli o nim jako o terenowym wszędołazie. Kierowcy pokochali ten segment ze względu na pojemne i praktyczne wnętrze, zwiększony "miastoodporny" prześwit i wyższą pozycję za kierownicą, która pozwala poczuć się bezpieczniej. Dlatego wcale nie jest powiedziane, że SUV musi mieć wielki, potężny motor i napęd na cztery koła. Choć wersja wyposażenia STYLE obejmuje wszystkie dostępne w gamie silniki KODIAQA, najczęściej jest łączona z podstawowymi jednostkami 1.5 TSI o mocy 150 KM lub 2.0 TSI o mocy 190 KM (choć tu już mówimy o napędzie na cztery koła). W takim wariancie dostajemy kompletne auto wyposażone w funkcje, które najbardziej przydadzą nam się w codziennej eksploatacji. Mamy 19-calowe aluminiowe felgi, trójstrefową automatyczną klimatyzację Climatronic, przednie i tylne czujniki parkowania, wybór trybów jazdy, LED-owe reflektory Full LED Matrix, aktywny tempomat i materiałowo-skórzaną tapicerkę.

Poza wyposażeniem warto podkreślić praktyczność KODIAQA. W wersji pięciomiejscowej pojemność bagażnika wynosi aż 835 litrów. Składając oparcia tylnej kanapy można go zwiększyć aż do 2065 litrów. Mając do dyspozycji taką przestrzeń bez problemu przewieziemy naprawdę spore przedmioty. Nawet zakup sporego mebla czy materaca nie powinien stanowić wyzwania. SKODA KODIAQ za dopłatą 4500 zł (dla każdej wersji wyposażenia) może się stać samochodem siedmioosobowym, stając się tym samym idealną alternatywą dla rodzinnych vanów.

SKODA KODIAQ Style SKODA

SPORTLINE - sportowy wygląd

Nie każdy kierowca mówiąc, że gustuje w sportowych samochodach, ma na myśli osiągi. Samochody często kupujemy oczami, a wizualne preferencje nie zawsze muszą iść w parze z usposobieniem. Odpowiedzią na takie potrzeby jest KODIAQ SPORTLINE. Wersja ta jest dostępna we wszystkich wariantach napędowych, a zatem od silnika 1.5 TSi aż po topowego 200-konnego diesla 2.0 TDI, i w każdej oferuje dynamiczną stylistykę, która pozwala się wyróżnić w codziennym ruchu.

W wariancie SPORTLINE poza elementami dostępnymi we wcześniej opisanej odmianie STYLE znajdziemy m.in. przyciemnione tylne szyby, tylne oświetlenie LED, czarne lusterka boczne, kamerę cofania, system bezkluczykowego dostępu, pakiet wewnętrznego oświetlenia LED Ambiente oraz sportowe i podgrzewane przednie siedzenia.

SKODA KODIAQ Sportline SKODA

Laurin&Klement - jeszcze SUV, czy już limuzyna?

O ile wersja SPORTLINE stawia na sportową stylistykę, o tyle Laurin&Klement to wyznacznik luksusu i wygody. Poza elementami wyposażenia dostępnymi w odmianie STYLE, wersja Laurin&Klement ma także układ rozpoznawania znaków drogowych, system kamer 360 stopni, elektrycznie sterowany fotel kierowcy z pamięcią ustawień, adaptacyjne zawieszenie DCC (dla napędu 4x4 w połączeniu z funkcją OFF-ROAD), nawigację Columbus, pakiet wewnętrznego oświetlenia LED Ambiente, przyciemnione szyby z tyłu i dźwiękochłonne z przodu, a także skórzaną tapicerkę w kolorze czarnym lub beżowym.

Laurin&Klement to przedsiębiorstwo założone w 1895 roku przez ślusarza-mechanika Vaclava Laurina i księgarza, a później przemysłowca, Vaclava Klementa. Początkowo panowie produkowali rowery i motocykle, by później zająć się samochodami. W 1925 roku firma założona przez dwóch Czechów połączyła się ze SKODĄ, co zapewniło niezbędny kapitał do dalszej ekspansji.

SKODA KODIAQ Laurin&Klement SKODA

RS - sportowiec z prawdziwego zdarzenia

Choć skrót SUV oznacza sport utility vehicle, wiele aut z tego segmentu nie ma wiele wspólnego ze sportowym prowadzeniem. Wiele, ale nie wszystkie. Najnowsze wcielenie SKODY KODIAQ RS zostało mocno zmienione, a modyfikacje te przyniosły wymierne efekty.

Przede wszystkim dotychczasowy silnik wysokoprężny, który napędzał poprzedniego KODIAQA RS zastąpiono turbodoładowanym silnikiem benzynowym 2.0 TSI o mocy 245 KM i maksymalnym momencie obrotowym 370 Nm. Dzięki takim parametrom duży i praktyczny SUV rozpędza się do 100 km/h w zaledwie 6,5 sekundy. To osiągi, których nie powstydziłby się niejeden sportowy hatchback, a pamiętajmy, że nadal mówimy o praktycznym SUV-ie z wysokim prześwitem i potężnym bagażnikiem zdolnym pomieścić 835 litrów bagaży.

SKODA KODIAQ RS 2021 SKODA

A co znajdziemy na liście wyposażenia KODIAQA RS? Między innymi 20-calowe aluminiowe felgi ze zdejmowanymi aerodynamicznymi osłonami, reflektory Full LED Matrix, czarne lusterka, czujniki parkowania, zestaw kamer 360 stopni i bezkluczykowy dostęp do samochodu. Z kolei w kabinie przywitają nas sportowe fotele ze zintegrowanymi zagłówkami, trójramienna sportowa kierownica wielofunkcyjna z łopatkami do ręcznej zmiany biegów, wirtualne zegary Virtual Cockpit z personalizacją ustawień czy radio Bolero z funkcją SmartLink. Co ciekawe, nawet KODIAQ RS może występować w wersji siedmioosobowej. Dzięki czemu nawet duże rodziny nie muszą rezygnować ze sportowych wrażeń z jazdy.

SUV to auto nie tylko praktyczne, ale też szalenie uniwersalne. I to nie tylko w swojej postaci, ale też w sposobie konfigurowania. Jeden samochód może być zarówno miejskim, praktycznym autem do wożenia dzieci do szkoły, "wszędołazem", którym w nieznane zabierzemy bagaże, rowery, a nawet przyczepę ze skuterem wodnym, motocyklem czy łódką, podniesioną luksusową limuzyną, ale także autem stricte sportowym, które zapewni niesamowite osiągi i przyjemność z dynamicznej jazdy. A to wszystko to przecież jeden model. Dlatego SKODĘ KODIAQ z powodzeniem można nazwać kameleonem wśród SUV-ów. Już na etapie konfiguratora model ten zmienia się i dopasowuje do preferencji kierowcy, by sprostać nawet najbardziej wygórowanym oczekiwaniom.

SKODA KODIAQ RS 2021 SKODA