Miejskie auto bez kompromisów - Fabia ma systemy, o których inni mogą tylko pomarzyć

SKODA FABIA to jeden z bestsellerowych i najpopularniejszych miejskich samochodów. Jednak najnowsza, czwarta już generacja FABII odważnie zagląda do segmentu samochodów kompaktowych. Nowa odsłona została zbudowana na platformie MQB-A0 Grupy Volkswagen, co opłaciło się w każdej płaszczyźnie. Auto mierzy teraz 4108 mm, dzięki czemu nowa FABIA jest znacznie dłuższa niż jej poprzedniczka (o ponad 11 cm). W porównaniu do wcześniejszej generacji jest też o 48 mm szersza (mierzy obecnie 1780 mm), a rozstaw osi zwiększył się o 94 mm (do 2564 mm). Oznacza to, że rozstaw osi w nowej FABII jest sporo większy od tego wymiaru w pierwszej generacji SKODY OCTAVII (wprowadzona na rynek w 1996 roku OCTAVIA mierzyła 2512 mm). Większe gabaryty to nie tylko więcej przestrzeni, ale też bardziej stabilne prowadzenie i mocniejsza konstrukcja.

REKLAMA

Nowa SKODA Fabia SKODA

Kierowcy wiedzą

Od momentu debiutu pierwszej generacji FABII w 1999 roku, na ulice wyjechało ponad 4,5 miliona egzemplarzy tego modelu. Można zatem śmiało stwierdzić, że marka SKODA poznała oczekiwania klientów i odpowiedzią na nie jest czwarta generacja bestsellera.

FABIA jest integralną częścią naszego portfolio od ponad 20 lat i jak żaden inny model uosabia podstawowe wartości marki. Najnowsza generacja ma wszystko, czego potrzeba, by kontynuować sukces swoich poprzedniczek. Oferuje więcej miejsca niż konkurencyjne modele, doskonałą łączność, zaawansowane systemy wspomagające i emocjonujący design - to wszystko, czego potrzebuje użytkownik, a nawet jeszcze więcej

- mówił Thomas Schafer, prezes zarządu SKODA AUTO.

Nowa SKODA Fabia SKODA

Aerodynamika ma znaczenie

Nowa FABIA została zaprojektowana zgodnie z najnowszymi motoryzacyjnymi trendami. Emocjonujący design i regularne proporcje sprawiają, że auto wygląda atrakcyjnie i nowocześnie. Ostro zarysowane reflektory, a także tylne światła wykonane w technologii LED podkreślają dynamiczny wygląd. Warto wspomnieć, że współczynnik oporu powietrza (cd) nowej FABII wynosi zaledwie 0,28, co czyni ją najbardziej aerodynamicznym samochodem w swoim segmencie. Przyczyniają się do tego m.in. ruchome żaluzje w przednim zderzaku, które zmniejszają zużycie paliwa o 0,2 l/100km przy jeździe z prędkością 120 km/h.

Przy projektowaniu nowej FABII SKODA zastosowała nowe metody symulacji aeroakustycznej, aby zredukować hałas powodowany przez wiatr opływający auto. Dzięki obliczeniom można wykryć zawirowania powietrza i jego przepływ na nadwoziu, które mogą powodować świszczące dźwięki i hałas we wnętrzu. Pozwala to na zlokalizowanie i wyeliminowanie źródeł hałasu, na przykład przez regulację położenia lusterek bocznych.

Nowa SKODA Fabia SKODA

Perpetuum mobile?

Wykorzystanie platformy MQB A0 umożliwiło zamontowanie opcjonalnego 50-litrowego zbiornika paliwa, który pozwala na przejechanie ponad 900 kilometrów (wg WLTP) na jednym tankowaniu. Z takim "zapleczem paliwowym" podczas codziennej jazdy na pewno niejeden kierowca zapomni, z której strony ma wlew paliwa, bo będzie wyjątkowo rzadkim bywalcem stacji benzynowych.

Przestronne wnętrze

Cechą charakterystyczną dla niemal wszystkich modeli SKODY jest przestronne wnętrze wyposażone w wiele praktycznych rozwiązań. Kabina nowej FABII może zaskoczyć - po miejskim segmencie nie spodziewamy się aż tak dużej ilości miejsca. Tymczasem na pokładzie wygodnie może podróżować pięć dorosłych osób, a bagażnik o pojemności 380 litrów (o 50 litrów więcej niż w poprzedniej generacji) bez problemu pomieści bagaże nawet na dłuższy, wakacyjny wyjazd.

Symetryczna deska rozdzielcza z centralnym wyświetlaczem o przekątnej 9,2 cala podkreśla szerokość wnętrza. Konsola została rozplanowana w taki sposób, by zapewnić jak najwyższy poziom ergonomii przy zachowaniu estetyki na najwyższym możliwym poziomie. Nowa FABIA po raz pierwszy jest dostępna z opcjonalnym cyfrowym zestawem wskaźników o przekątnej 10,25 cala. Kierowca może dopasować wirtualny kokpit do swoich preferencji. Do dyspozycji ma układ klasyczny, oparty na stylu analogowych wskaźników, a także układy Modern, Reduced i Extended. W ramach opcjonalnego pakietu Dynamic dostępna jest piąta opcja – układ Sport, w którym obrotomierz jest umieszczony centralnie.

Nowa Skoda Fabia fot. Skoda/IvoHercik.com

Wybór ma znaczenie

Gama silnikowa nowej FABII jest szersza niż w przypadku poprzedniczki i oferuje większe spektrum mocy. Dostępne są jednostki trzy- i czterocylindrowe o mocy od 80 do 150 KM. Silniki to konstrukcje nowej generacji EVO, które spełniają normę emisji spalin Euro 6d. Silnik 1.5 TSI o mocy 110 kW (150 KM) zestawiony w standardzie z 7-biegową przekładnią DSG to topowy wariant układu napędowego. Jednostki 1.0 MPI EVO (80 KM) i 1.0 TSI EVO (95 KM) są wyposażone w 5-biegową manualną skrzynię biegów, a w przypadku silnika 1.0 TSI EVO (110 KM) do wyboru jest 6-biegowa manualna skrzynia biegów lub automatyczna 7-biegowa DSG.

Systemy bezpieczeństwa

Skoda to marka, która słynie z wymyślania coraz to nowych funkcji i systemów, które mają jedno zadanie - ułatwić życie kierowcy i pasażerom, a także poprawić ich bezpieczeństwo. Na pokładzie nowej FABII znalazło się wiele systemów, które nie są zbyt powszechne w segmencie aut miejskich.

FABIA po raz pierwszy może być wyposażona w system Travel Assist, który zapewnia automatyczne wsparcie kierowania pojazdem. Łączy w sobie aktywny tempomat (ACC), który – aż do prędkości 210 km/h – automatycznie dostosowuje prędkość pojazdu do prędkości pojazdów poprzedzających oraz system Lane Assist, który pomaga utrzymać auto na pasie ruchu, korygując tor jazdy. Pamiętajmy, że to jeszcze nie pełna autonomia, a wsparcie kierowcy. Za pomocą funkcji "Hands-on Detect" asystent podróży sprawdza, czy kierowca czuwa i trzyma ręce na kierownicy.

Nowa SKODA Fabia SKODA

Simply Clever

Nowa FABIA oferuje aż 43 rozwiązania z zakresu Simply Clever - to więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Od miejskiego samochodu często oczekujemy zwiększonej praktyczności, dlatego w FABII pojawiło się pięć zupełnie nowych rozwiązań. Gama tych cech obejmuje nie tylko skrobaczkę do szyb ukrytą w osłonie wlewu paliwa, uchwyt na bilet parkingowy na słupku A czy parasol w drzwiach kierowcy (swoją drogą - niezwykle praktyczne rozwiązanie!), ale również zupełnie nowe funkcje, które poprawiają organizację we wnętrzu i bagażniku. Schowek w konsoli środkowej jest wyposażony w nowy klips na kartę kredytową lub bilet parkingowy, a gumowy uchwyt na długopis pomagają utrzymać porządek. Wyjmowany uchwyt na kubek między przednimi siedzeniami jest opcjonalnym dodatkiem, który zapewnia większą elastyczność, a schowek w tunelu skrzyni biegów oferuje pasażerom z tyłu sprytną opcję przechowywania drobnych przedmiotów.

W bagażniku pojawiła się wielofunkcyjna kieszeń do przechowywania, którą można przymocować pod osłoną bagażnika. Dzięki temu ta przeważnie nieużywana przestrzeń staje się miejscem do przechowywania płaszczy lub kurtek i może pomieścić przedmioty o wadze do 3,5 kg. Innym rozwiązaniem są kieszenie na smartfony na oparciach przednich siedzeń, znane z modeli OCTAVIA i ENYAQ iV. Składane oparcie przedniego siedzenia pasażera to kolejny dodatek do gamy funkcjonalności dostępnych dla nowego modelu FABIA, podobnie jak gniazdo USB-C w lusterku wstecznym. Jest ono dostępne jako opcja i może być używane do zasilania np. wideorejestratora bez konieczności ukrywania długich kabli zasilających pod elementami wnętrza.

Czasy, w których najnowsze systemy bezpieczeństwa i praktyczne rozwiązania były zarezerwowane tylko dla wyższych klas samochodów minęły. I słusznie, bo to przecież podczas codziennej jazdy po mieście najbardziej potrzebujemy ochrony i wygody. Nowa SKODA FABIA to żywy dowód na to, że współczesne samochody miejskie nie przypominają swoich pierwowzorów. Jest większa, dużo lepiej wyposażona, naszpikowana technologiami i zapewnia komfort rodem z segmentu wyżej.

Nowa SKODA Fabia SKODA