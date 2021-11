Samochód elektryczny jest nie tylko ekologiczny, ale też rodzinny i praktyczny

Kia EV6 jest wzorowym przedstawicielem nowej generacji samochodów elektrycznych. To jeden z faworytów do nagrody głównej w plebiscycie "The Best of Moto". Dlaczego EV6 jest w gronie zaledwie kilku modeli, które stoczą zacięty pojedynek o nagrodę główną Samochodu Roku, wyjaśnialiśmy w poprzednim materiale. Tam skupialiśmy się m.in. na imponujących osiągach, technologii 800V, szybkim ładowaniu i zaawansowanych systemach bezpieczeństwa oraz wsparcia kierowcy. Model EV6 został zgłoszony jednak także do dwóch kategorii "specjalnych" - walczy o tytuł Samochodu Rodzinnego oraz Praktycznego Roku 2021. I tam też ma sporo do powiedzenia.

Kia EV6, czyli jeden z faworytów w plebiscycie The Best of Moto

Przestronność największych samochodów na rynku

Jeśli nie siedzieliście w którymś z nowych, wprowadzonych na rynek w ostatnich miesiącach, elektryków, to nie wyobrażacie sobie, jak bardzo różnią się pod pewnymi względami od klasycznych samochodów. I to na plus. Każdy producent podkreśla, że jego e-model został oparty na innowacyjnej, przygotowanej specjalnie z myślą o autach elektrycznych platformie. Nie inaczej jest w przypadku Kii EV6. Zbudowano ją na bazie platformy E-GMP. To pierwszy samochód południowokoreańskiego koncernu, który z niej korzysta. Kia EV6 to wizytówka marki Kia.

A co ta zbitka dziwnych liter oznacza dla kierowcy? To właśnie zasługą E-GMP jest zaskakująco przestronna kabina. Kompaktowe wymiary zewnętrzne auta idą w parze z potężnym rozstawem osi, wynoszącym aż 2 900 mm. To m.in. dzięki niemu w kabinie EV6 jest tyle miejsca, co w SUV-ach o klasę większych, a mówimy o crossoverze o długości niecałych 4,7 m. Wciąż poręczny i zwinny samochód oferuje przestronność znaną z największych dostępnych w Europie SUV-ów.

Przeznaczona dla elektryków platforma pozwala projektantom na zaaranżowanie wnętrza zupełnie od nowa, nie przejmując się ograniczeniami z klasycznych aut. Akumulatory umieszczone są pod podłogą, a ta jest absolutnie płaska - nie ma biegnącego przez środek tunelu. Dlatego na tylnej kanapie wygodnie mogą usiąść trzy osoby. Podróżować będą w komforcie, ponieważ EV6 szokuje miejscem na nogi oraz głowy. Nikt nie będzie też narzekał na miejsce na drobne (i większe) przedmioty. Na pokładzie wygospodarowano wiele pokaźnych schowków i kieszeni. Pod dostatkiem jest także wejść USB.

Kabina Kii EV6 nie tylko prezentuje się nowocześnie, naszpikowano ją zaawansowanymi systemami oraz wykonano z przyjaznych środowisku materiałów. To wzór praktycznego i przestronnego samochodu dla całej rodziny. Zresztą zobaczcie sami:

Bagażnik i przydatny na co dzień schowek

Kolejna zaleta to ogromny bagażnik, a tak naprawdę... to dwa bagażniki. Tylny zmieści aż 520 l. Drugi znajdziemy pod maską. Ma 20 l w wersjach z AWD i 52 l z napędem na tył. To większy schowek, ale jest bardzo wygodny do schowania zakupów, a w podróży ułatwia dostęp do najbardziej potrzebnych przedmiotów. Koniec z przekopywaniem bagażnika na parkingu. Z pozoru taka skrytka może się wydawać zbędna, ale to jedna z tych rzeczy, które znacznie poprawiają komfort korzystania z samochodu.

Samochód rodzinny musi dbać o swoich pasażerów

Podczas jazdy każda osoba na pokładzie doceni nienaganną ciszę. To nie tylko zasługa elektrycznego silnika (lub silników), ale też materiałów dźwiękochłonnych, które znajdują się na podłodze oraz w nadkolach, drzwiach i pokrywie bagażnika. Razem ze specjalnymi oponami ograniczają docierający do kabiny EV6 hałas, dzięki czemu podróż jest cicha i spokojna. Nie tylko szyba przednia, ale także szyby w drzwiach są wyposażone w dodatkową warstwę akustyczną, co sprawia, że pod względem wyciszenia wnętrza EV6 dorównuje modelom wyższej klasy segmentu premium. W tak wyciszonym samochodzie cała rodzina może swobodnie rozmawiać, słuchać ulubionej muzyki z 14-głośnikowego systemu dźwięku przestrzennego firmy Meridian albo dzieci mogą pójść spać.

Specjalnej konstrukcji fotele gwarantują kierowcy i pasażerowi z przodu relaks na najwyższym poziomie, gdy np. Kia EV6 jest ładowana. Wystarczy nacisnąć przycisk, a siedzenia podniosą się i odchylą w celu zoptymalizowania postawy i rozkładu nacisku na ciało. W takiej pozycji możliwe jest nie tylko rozciągnięcie się, ale również czytanie książki, a nawet drzemka. Lekkie i smukłe fotele dodatkowo zwiększają poczucie przestrzeni we wnętrzu EV6.

Powerbank na kołach

Niezwykle ciekawą funkcjonalnością Kii EV6 jest to, że może ona służyć jako... jeżdżący powerbank. Technologia V2L (vehicle-to-load) umożliwia zasilanie zewnętrznych urządzeń z akumulatora samochodu. Jednostka sterująca ładowaniem pozwala zasilać odbiorniki zewnętrzne prądem zgromadzonym w akumulatorze samochodu. Może to być rower, kuchenka elektryczna, lampka na biwaku, ekspres do kawy czy…. drugi rozładowany samochód elektryczny sąsiada. EV6 może holować przyczepy o masie do 1600 kg. To wręcz wymarzony samochód na weekendowy wypad na łono natury całą rodziną.

I bezpieczny.

W samochodzie rodzinnym to bezpieczeństwo powinno stać na pierwszym miejscu. O kierowcę i pasażerów w Kii EV6 dba cały zastęp elektronicznych aniołów stróżów - nowoczesne systemy ostrzegają o potencjalnym zagrożeniu, nie pozwalają popełnić błędu, a w podbramkowej sytuacji reagują za kierowcę, np. nie pozwalając zjechać z pasa albo aktywując awaryjne hamowanie.

Kluczowa dla bezpieczeństwa jest także łatwość wykonywania trudnych manewrów. Nawet, jeśli przyspieszenie na papierze nie robi na was wrażenia, to podczas jazdy - zrobi na pewno. Jazda z silnikiem elektrycznym znacząco różni się od tej zwykłym autem. Samochód błyskawicznie reaguje na pedał przyspieszenia. Nieważne przy jakiej prędkości zawsze ma zapas mocy i rozwija ją harmonijnie. Trudno na drodze znaleźć szybsze auto i wcale nie chodzi tu o dynamiczną, sportową jazdę. Tak błyskawiczne reakcje to po prostu komfort i bezpieczeństwo jazdy. Dużo łatwiej zmienić pas, kogoś wyprzedzić, włączyć się do ruchu - w mieście i w trasie to nieocenione.

Tak powinny wyglądać samochody praktyczne i rodzinne XXI wieku

Kia EV6 imponuje na każdym kroku i ma realną szansę na elektryfikowanie europejskich ulic. To samochód, który idealnie odpowiada na potrzeby kierowców. Oferuje nie tylko nowoczesny, ekologiczny napęd, ale też ponadprzeciętną praktyczność. To jednak nie jedyna propozycja Kii dla osób szukających przestronnego samochodu.

Na wasze głosy czekamy do 15 listopada 2021 r. Ogłoszenie zwycięzców The Best of Moto wraz z uroczystym wręczeniem statuetek odbędzie się 25 listopada 2021 r. Czy któreś z wyróżnień trafi do Kii EV6? A może Sorento znowu zdominuje swoją koronną kategorię? Tego dowiemy się już niedługo. Wiele jednak nam podpowiada, że tak jak w poprzednich latach, tak i podczas edycji 2021 r. docenicie modele tego producenta.

