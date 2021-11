Jedna karta i wszystkie ładowarki, jakich potrzebujesz. Jak działa "Charge myHyundai"

Z ładowaniem samochodu elektrycznego jest trochę tak jak z obiadem. Z założenia jemy w domu, ale miło jest czasem wyskoczyć na pizzę, albo po prostu w natłoku codziennych zadań zapomnimy o posiłku i wpadamy do baru szybkiej obsługi. Dokładnie tak samo jest z ładowaniem samochodu. Jeśli zapomnimy naładować auto przez noc, pojawi się nagła potrzeba dalszego wyjazdu, albo po prostu jesteśmy w dłuższej trasie, wtedy korzystamy z publicznych ładowarek. Choć niektórzy kierowcy nawet w codziennej eksploatacji traktują je jako główne źródło energii. Sieci i operatorów energetycznych jest jednak tak dużo, że nie sposób mieć w telefonie wszystkie aplikacje, a portfel wypchany kartami. Z pomocą przychodzi program Charge myHyundai, który jest uniwersalnym rozwiązaniem pozwalającym naładować samochód na tysiącach stacji ładowania.

Program Charge myHyundai to sposób na połączenie różnych operatorów energetycznych w jednej aplikacji. Zapewnia dostęp do ponad 600 publicznych punktów ładowania w całej Polsce i 280 000 w 29 krajach europejskich. Nie trzeba mieć osobnych kart, kont czy aplikacji obsługujących ładowarki, bo wszystko załatwiamy w jednym miejscu.

Największym ułatwieniem codziennego ładowania, które płynie z korzystania z aplikacji Charge myHyundai jest fakt, że wszystko mamy w jednym miejscu. Mamy jedną aplikację, jedną kartę RFID, jeden rachunek i jedną fakturę z całego miesiąca. Wszystkie sesje ładowania i faktury dostępne są w portalu i w aplikacji Charge myHyundai. Możemy więc korzystać z ładowarek różnych operatorów, a rozliczenia i tak dokonujemy za jednym zamachem. W ramach tej samej umowy w e-roamingu możemy także rozliczyć ładowania i płatności na zagranicznych ładowarkach.

Program Charge myHyundai oferuje trzy różne taryfy, które pozwalają kierowcy dopasować usługę do własnych potrzeb związanych z ładowaniem. W podstawowej taryfie Easy zawsze płacimy jedną stałą stawkę za ładowanie (prądem zmiennym AC lub stałym DC). Taryfa Flex sprawdzi się jeśli jeździmy na krótkich dystansach, najczęściej ładujemy samochód w domu, a z ładowarek korzystamy "z doskoku". To program, który daje pełną swobodę bez naliczania miesięcznych opłat abonamentowych. Opcja Smart jest kierowana do kierowców, którzy ładują samochód głównie na publicznych stacjach. To najlepszy wybór dla kierowców, którzy jeżdżą samochodami elektrycznymi w długie trasy i korzystają z mocnych i szybkich ładowarek prądu stałego.

A jak znaleźć odpowiednią stację ładowania? Bardzo prosto - wystarczy aplikacja, w której znajdziemy ponad ćwierć miliona punktów ładowania w Europie. Pozwala ona nie tylko przejrzeć szczegóły naszego konta, takie jak faktury czy rodzaj taryfy. Możemy również sprawdzić na mapie lokalizacje ładowarek, dostępność punktów ładowania, rodzaj wtyczek, moc danej ładowarki, aktualne stawki, a nawet aktualną dostępność. Dzięki temu jeśli w okolicy mamy kilka punktów ładowania, w aplikacji możemy sprawdzić, które z nich są w danej chwili wolne, a które zajęte. Aplikacja Charge myHyundai jest również wyposażona w funkcję nawigacji i inteligentny planer trasy, który uwzględni postoje na ładowanie w odpowiednich lokalizacjach.

Aplikacja jest dostępna na systemy iOS i Android i naprawdę ułatwia życie kierowcom samochodów elektrycznych. Smartfona w dzisiejszych czasach ma każdy, a aplikacja zrzeszająca stacje ładowania różnych operatorów to ogromne ułatwienie codziennej eksploatacji auta elektrycznego. W jednym miejscu zaplanujemy trasę, znajdziemy na niej punkty ładowania, a potem sprawnie rozliczymy wszystko jedną fakturą.

