SUV nie tylko praktyczny. Czy ten segment ma szansę być stricte sportowy?

Skrót SUV to sport utility vehicle, jednak mało który przedstawiciel tego segmentu jest faktycznie sportowym autem. W większości producenci skupiają się na aspektach praktycznych - wysokim prześwicie, sporym bagażniku, napędzie na cztery koła. Porsche do tego pakietu funkcjonalnych cech dołożyło sportowy design i wyjątkowe prowadzenie. Nowa odsłona Porsche Macan jest jeszcze bardziej dopracowana, nie tracąc przy tym nic ze swojej funkcjonalności i genów poprzednika.

Porsche Macan 2021 Lukas Nazdraczew, Porsche

Dynamiczna stylistyka

W najnowszej odsłonie Macan nadal jest samochodem sportowym wśród SUV-ów. Front, który nie sposób pomylić z jakąkolwiek inną marką i opadająca linia dachu "flyline", nadają mu charakterystyczne kontury auta sportowego. Sprawiają też, że DNA Porsche jest tu widoczne już na pierwszy rzut oka.

W nowym Macanie przeprojektowano nieco przedni zderzak, nadając mi bardziej sportowy wygląd. Pojawiło się nowe wzornictwo charakterystycznych dla Macana listew bocznych, a przeprojektowany tył wyposażono w duży, czarny dyfuzor, który podkreśla charakter samochodu.

Porsche Macan jest dowodem na to, że funkcjonalny SUV nie musi być jedynie praktyczną, foremną bryłą na kołach. Mimo funkcjonalnego przeznaczenia, już w samym wyglądzie Macana można doszukać się podobieństw do kultowego sportowego modelu ze Stuttgart-Zuffenhausen - 911.

Porsche Macan 2021 Lukas Nazdraczew, Porsche

Trzy litery zmieniają wszystko

W nowym Porsche Macan pojawiła się nowa generacja kierownicy, która zapewnia doskonałą kontrolę i chwyt, a także umożliwia ręczną zmianę biegów za pomocą łopatek. To, czy kierowca chce zarządzać przełożeniami sam, czy powierzyć je w "rękach" siedmiobiegowej przekładni Porsche Doppelkupplung (PDK) jest kwestią indywidualną. Jednak można nie bez kozery powiedzieć, że to prawdopodobnie najlepsza i najszybsza przekładnia w samochodach sportowych. I właśnie w takich momentach pochodzenie Porsche Macan daje o sobie znać. Patrzymy na praktyczne i modne nadwozie, ale pod spodem mamy nie tylko świetne osiągi, ale też szalenie precyzyjną zmianę przełożeń - czy to ręcznie, czy automatycznie.

Porsche Macan 2021 Lukas Nazdraczew, Porsche

Sportowe jednostki napędowe

Choć składowych samochodu sportowego jest wiele, od prowadzenia aż po design, sercem jest zawsze silnik. A Porsche Macan oferuje mocne i sportowo zestrojone jednostki napędowe - doładowaną rzędową "czwórkę" o pojemności dwóch litrów oraz 2,9-litrowy silnik V6 z podwójnym turbodoładowaniem. Pierwszy z silników generuje 265 KM. Sześciocylindrowy widlasty motor został zarezerwowany dla wersji Macan S i Macan GTS, które mogą pochwalić się naprawdę imponującymi osiągami. W przypadku tego pierwszego mówimy o mocy 380 KM, maksymalnym momencie obrotowym aż 520 Nm i przyspieszeniu od zera do 100 km/h w 4,8 sekundy. Topowa odmiana GTS to potężna moc 440 KM i sprint do setki w 4,5 sekundy, a z pakietem Sport Chrono - w zaledwie 4,3 sekundy. To wynik nieosiągalny w segmencie SUV-ów, które mimo "sportu" w nazwie, nie mają z nim wiele wspólnego. Jednak osiągi nie kłamią - technologia stawia Macana na szczycie listy SUV-ów z najlepszymi wynikami.

Porsche Macan S 2021 Lukas Nazdraczew, Porsche

Genów nie oszukasz

Porsche to marka najbardziej sportowa z luksusowych i najbardziej luksusowa ze sportowych. Angażujące prowadzenie i sportowe doznania z kultowego modelu 911 zostały przeniesione także do innych segmentów, w tym grupy SUV-ów. Mimo prześwitu na poziomie ponad 20 cm, Porsche Macan oferuje prawdziwie sportowe doznania z jazdy. Odpowiada za to m.in. aktywne zawieszenie PASM (Porsche Active Suspension Management), które dopasowuje charakterystykę tłumienia do okoliczności i preferencji kierowcy. Dzięki temu praktyczny SUV na krętej drodze zmienia się w samochód stricte sportowy, bezkompromisowo dając kierowcy ogromną dawkę emocji i pewności za kierownicą. Opcjonalnie dostępne jest również zawieszenie pneumatyczne, które dopasowuje wysokość auta do preferencji kierującego lub do warunków panujących na drodze. przy wyższych prędkościach auto może samoczynnie się obniżyć, by zmniejszyć opór powietrza. Aerodynamice sprzyjają również aktywne żaluzje chłodnicy, które zwiększają lub zmniejszają przepływ wpadającego do komory silnika powietrza.

Porsche Macan to bez wątpienia najbardziej sportowy przedstawiciel segmentu SUV-ów. Przekonuje nie tylko osiągami i danymi technicznymi, ale też - a może przede wszystkim - charakterem. Bo mimo przestronnego wnętrza, dużego bagażnika i wysokiego prześwitu, nie traci ani odrobiny sportowego zacięcia, które jest cechą charakterystyczną tej marki.

Porsche Macan GTS fot. Porsche