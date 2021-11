Porsche Macan - gdy technologia spotyka tradycję

Macan to samochód wyjątkowy w gamie słynnego producenta z Zuffenhausen. SUV stanowi niejako wejście do świata Porsche i przyciąga do marki zupełnie nowych klientów. W sprzedaży znajduje się od 2014 r. i trafił już do około 600 tysięcy kierowców. Aż 80 proc. z nich to nowi klienci, którzy dotychczas nie jeździli jeszcze Porsche. Ponadto w ostatnich latach model wybiera coraz więcej kobiet, a ich odsetek jest najwyższy wśród wszystkich modeli Porsche. Najnowszą odsłonę bestsellerowego SUV-a można zamawiać, a pierwsze egzemplarze już do Polski przyjeżdżają. Porsche Macan to jeden z najmocniejszych kandydatów do miana Samochodu Uniwersalnego Roku 2021 w plebiscycie The Best of Moto. Zdecydują o tym czytelnicy Moto.pl. Głosować można w TYM MIEJSCU. Każdy głos to szansa na atrakcyjne nagrody.

Trzy wersje napędowe do wyboru

Porsche to marka jedyna w swoim rodzaju, a Macan to pełnoprawne Porsche, co widać od razu, kiedy zajrzymy pod jego maskę. Już bazowa jednostka napędowa legitymuje się ponadprzeciętnymi osiągami. Nowo opracowany czterocylindrowy silnik turbo ma 265 KM. Zasilana nim odmiana standardowo potrzebuje na sprint od 0 do 100 km/h 6,2 sekundy i osiąga prędkość maksymalną 232 km/h. Drugą propozycją w gamie jest wersja S z 2,9-litrowym silnikiem V6 biturbo, który dostarcza kierowcy 380 KM, czyli 26 KM więcej niż dotąd. Dzięki temu samochód rozpędza się od 0 do 100 km/h w 4,6 s, a jego prędkość maksymalna wynosi do 259 km/h.

Na szczycie oferty nowego Porsche Macan plasuje się pełna sportowego charakteru odmiana GTS. Jej 2,9-litrowy silnik V6 biturbo generuje 440 KM, co stanowi wzrost o 60 KM. Przy charakterystycznej dla wariantów GTS responsywności i oddawaniu mocy, w połączeniu z pakietem Sport Chrono przyspiesza on do 100 km/h w 4,3 s i osiąga prędkość maksymalną 272 km/h. Wszystkie jednostki są sprzężone z 7-stopniową dwusprzęgłową przekładnią Porsche (PDK) oraz z napędem na wszystkie koła Porsche Traction Management (PTM).

Sportowy samochód w szatach SUV-a

Kierowcy kochają Porsche za sportowy charakter oraz angażujące prowadzenie. I Macan udowadnia, że ma DNA takich modeli jak 911. Świetnie odnajduje się i na krętej drodze, i torze wyścigowym. A podczas codziennej jazdy czaruje nienagannym komfortem. Żaden producent nie potrafi tak łączyć sportu i luksusu. Nowy Macan szybciej i bardziej bezpośrednio reaguje teraz na sytuację na drodze i warunki drogowe, a jego układ kierowniczy zapewnia kierowcy jeszcze dokładniejsze informacje zwrotne. Inżynierowie ponownie dostroili takie elementy jak charakterystyka amortyzatorów systemu Porsche Active Suspension Management (PASM). Aktywnie i w trybie ciągłym regulują one siłę tłumienia dla każdego koła. PASM jest standardem w wersjach S i GTS, a w bazowej - wartą zaznaczania w konfiguratorze opcją.

Najszybszy i najbardziej sportowy Macan GTS odróżnia się teraz od pozostałych wersji za sprawą seryjnego sportowego zawieszenia pneumatycznego o zmniejszonym o 10 mm prześwicie. W porównaniu z Macanem przed modernizacją pneumatyczne zawieszenie z przodu jest o 10 proc. sztywniejsze, a z tyłu – o 15 proc. Pełny potencjał SUV-a poznamy, wybierając pakiet GTS Sport z 21-calowymi obręczami GT Design ze sportowym ogumieniem, Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) oraz pakietem Sport Chrono.

Luksus i technologie z najwyższej półki

Sporo zmieniło się także we wnętrzu. Porsche podkreśla, że przejrzystą strukturę kokpitu zapewnia nowa koncepcja obsługi, która zamiast klasycznych przycisków wykorzystuje powierzchnie dotykowe. W zorientowanym na kierowcę wnętrzu wciąż znajdziemy pokrętła oraz dedykowane klawisze (a raczej dotykowe płytki) do obsługi wybranych funkcji samochodu. Do tego dochodzi duży, aż 10,9-calowy ekran dotykowy Full HD z nowoczesnym systemem multimedialnym Porsche Communication Management, funkcje online oraz zaawansowana obsługa głosowa. To wszystko sprawia, że obsługa samochodu jest intuicyjna i wygodna. Z ważnych nowości w kabinie warto wymienić nowe kierownice wielofunkcyjne i sportowe GT z modelu 911, analogowy zegarek w górnej części kabiny (teraz jest standardem w każdej wersji) oraz skróconą dźwignię zmiany przełożeń. Jak przystało na luksusowy samochód, kabinę można bardzo szeroko konfigurować. Klienci mają do wyboru liczne skórzane tapicerki i pakiety przeszyć w kontrastowych barwach: Gentian Blue, Papaya lub Crayon, które zapewniają efektowny akcent kolorystyczny.

Z kolei wnętrze GTS-a utrzymano w czerni. Dla topowego Macana zarezerwowano sportowe fotele z 18-kierunkową regulacją elektryczną, pakiet wykończenia kabiny elementami z włókien węglowych, tapicerkę z materiału Race-Tex z rozszerzonymi zakresem elementów ze skóry oraz kontrastowe przeszycia i napisy „GTS" w kolorze Python Green.

Niezależnie od wybranej wersji Porsche Macan może być wyposażone w wiele zaawansowanych i przydatnych na co dzień systemów wsparcia kierowcy. W dłuższej trasie nieoceniony okaże się adaptacyjny tempomat, a przy parkowaniu w ciasnym miejscu pomóc może stosowny asystent oraz kamery 360, o bezpieczeństwo dbają asystent utrzymania pasa ruchu LCA oraz asystent utrzymania pasa ruchy LKA, SUV rozpoznaje też znaki. Z kolei adaptacyjne reflektory LED z systemem Porsche Dynamic Light System (PDLS) zapewniają widoczność w każdych warunkach.

Charakter Macana zdradza nowy wygląd

Porsche wyraźnie wyostrzyło swojego bazowego SUV-a, podkreślając tym, jak niezwykłą propozycją jest na rynku. Szerokość nadwozia podkreśla przeprojektowany przedni pas ze wstawką w kolorze nadwozia, w GTS środkowa sekcja przodu wraz z innymi elementami ma obecnie czarne wykończenie. Za sprawą efektownego dyfuzora o „technicznym" wzornictwie tył zyskał zaokrąglony profil. Wykończenie z tyłu i z przodu ma nową strukturę 3D, która opcjonalnie jest również dostępna dla bocznych listew. Do wyboru jest aż 14 odcieni lakieru, w tym nowe kolory Papaya Metallic oraz Gentian Blue Metallic. Dla GTS-a zarezerwowano lakier Python Green. Ofertę uzupełniło siedem nowych wzorów obręczy - od 19 do 21 cali.

Co ciekawe, Porsche Macan można teraz skonfigurować praktycznie dowolnie. orsche Exclusive Manufaktur znacząco zwiększa swobodę w zakresie designu, wprowadzając opcje koloru niestandardowego oraz odcienia na bazie dostarczonej próbki.

