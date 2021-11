Kia EV6, czyli jeden z faworytów w plebiscycie The Best of Moto

To już czwarta edycja plebiscytu The Best of Moto. W pierwszej wielkim zwycięzcą okazała się przełamująca schematy Kia Stinger. Nikt nie miał wtedy żadnych wątpliwości, a na Stingera głosowali nie tylko jurorzy, ale też, przede wszystkim, nasi czytelnicy. W roku 2021 marka ma kolejnego faworyta do zgarnięcia tytułu The Best of Moto w kategorii głównej. Kię EV6. Czy to ona zostanie Samochodem Roku? To już zależy od Was – na Kia EV6 możecie głosować w TYM MIEJSCU. Każdy głos to szansa na atrakcyjne nagrody.

Samochód na prąd jest cichy, wyjątkowo stabilnie się prowadzi i ma znakomitą dynamikę. Za Kią stoi jednak coś więcej niż rynkowe trendy – producent ma już 10 lat doświadczenia w masowej produkcji aut elektrycznych i obejmuje je swoją 7-letnią gwarancją (do 150 000 km), która obejmuje także silnik oraz akumulator. Kia EV6 potwierdza pełne zaangażowanie koreańskiej marki w elektromobilność i odzwierciedla jej nowy slogan „Movement that inspires". EV6 łączy moc, sprawność i dynamikę, dzięki czemu przezwycięża ograniczenia, które zwykle towarzyszą innym samochodom elektrycznym (BEV). Ten samochód wprowadza do segmentu samochodów elektrycznych duży zasięg, moc, zaawansowane technologicznie ultraszybkie ładowanie prądem o napięciu 800 V i stylistykę typową dla crossoverów. To pierwszy samochód marki Kia oparty na zaawansowanej i zaprojektowanej dla aut elektrycznych platformie E-GMP.

Kia EV6 fot. Kia

Wersja GT, czyli pokaz siły całej marki i możliwości platformy E-GMP

– EV6 w wersji GT to pokaz technologicznych możliwości marki Kia. Elektryczny crossover łączy szybkie ładowanie z osiągami zarezerwowanymi dotychczas dla samochodów supersportowych. Dzięki platformie skonstruowanej na potrzeby pojazdów elektrycznych nie musimy iść na żadne kompromisy między sprawnością auta a przestronnością wnętrza – mówi Albert Biermann, prezes i dyrektor działu badań i rozwoju w Hyundai Motor Group. Wersja GT to wizytówka EV6. Dwa elektryczne silniki umieszczone przy osiach wspólnie rozwijają moc 585 KM oraz maksymalny moment 740 Nm, dostępny w każdym zakresie prędkości. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h to imponujące 3,5 sekundy. Topowa Kia osiąga prędkość maksymalną, o jakiej większość samochodów może pomarzyć (nie tylko elektrycznych) - 260 km/h.

Równie szybko można uzupełniać energię w akumulatorach, bo platforma E-GMP została przygotowana do systemowego napięcia 800 V. Jeśli znajdziemy wystarczająco mocną ładowarkę, co każde 4,5 minuty odzyskamy 100 km zasięgu i naładujemy akumulatory od 10 proc. do 80 proc. w zaledwie 18 minut.

Kia EV6 fot. Kia

Różne konfiguracje układu napędowego o zerowej emisji

Sportowe właściwości jezdne i doskonałe osiągi to zalety wszystkich modeli EV6 niezależnie od mocy silnika lub silników i układu przeniesienia napędu na dwa (2WD) lub na cztery koła (AWD). EV6 oferuje nabywcom wybór wielu konfiguracji układu napędowego, w tym akumulatory o zróżnicowanej pojemności 58 kWH i 77,4 kWh.

Tak prezentują się liczby poszczególnych wersji:

Moc - pojemność akumulatora - napęd - zasięg w kilometrach wg WLTP

170 KM - 58 kWh - tylny - 394 km

229 KM - 77,4 kWh - tylny – 504-528 km

325 KM - 77,4 kWh - AWD - 484-506 km

585 KM - 77,4 kWh - AWD - 400 km

Kia EV6 jest wyposażona w system odzysku energii, którego zadaniem jest maksymalizacja jej zasięgu. W jego skład wchodzi m.in. wydajna energetycznie pompa ciepła najnowszej generacji. Pompa ta odzyskuje ciepło generowane przez układ chłodzenia. Dzięki temu nawet przy temperaturze -7 stopni Celsjusza, samochód wciąż zapewnia 80% zasięgu, który byłby możliwy do uzyskania przy temperaturze 25 stopni.

Nowy elektryczny crossover marki Kia jest również wyposażony w najnowszej generacji układ hamulcowy z odzyskiem energii, który obsługuje się za pomocą łopatek umieszczonych przy kierownicy. Dzięki nim kierowca może łatwo przyhamować samochód i odzyskać energię kinetyczną, maksymalizując w ten sposób zasięg i sprawność układu napędowego. Do wyboru jest aż sześć poziomów hamowania rekuperacyjnego (brak odzysku energii, stopnie od 1 do 3, tryb „i-PEDAL" oraz tryb automatyczny), w zależności od żądanego odzysku energii. W trybie „i-PEDAL", oprócz maksymalnego odzysku energii kinetycznej, kierowca ma możliwość zatrzymania samochodu bez użycia pedału hamulca.

To wszystko w jednym modelu. Szeroka, dostosowana do każdego kierowcy oferta to jeden z wielu asów w rękawie Koreańczyków. Kia rzuca wyzwanie konkurentom. Konkurentom nie tylko bezpośrednim, ale również z segmentu premium. Niepremium jest za to cena. Cennik otwiera bowiem kwota 179 900 zł.

Kia EV6 fot. Kia

Platforma E-GMP zmienia wszystko

Kia EV6 została skonstruowana na platformie E-GMP, zaprojektowanej wyłącznie dla pojazdów elektrycznych. E-GMP zapewnia wiele korzyści w porównaniu z istniejącymi platformami, które były projektowane na potrzeby samochodów z silnikiem spalinowym. Do zalet platformy E-GMP należą m.in. zwiększona elastyczność konstruowania, doskonałe właściwości jezdne samochodów, większy zasięg, możliwość zastosowania przyszłych systemów bezpieczeństwa oraz więcej miejsca we wnętrzu dla pasażerów i na bagaż. Kompaktowe wymiary zewnętrzne auta idą w parze z potężnym rozstawem osi, wynoszącym aż 2.900 mm. To m.in. dzięki niemu w kabinie EV6 jest aż tyle miejsca, co w SUV-ach o klasę większych. Podłoga w kabinie jest zupełnie płaska, co ułatwia jej aranżację i późniejsze wykorzystanie. W dodatku Kia EV6 ma dwa bagażniki. Tylny ma pojemność aż 520 l. Drugi znajdziemy pod maską. Ma 20 l w wersjach z AWD i 52 l z napędem na tył. W przednim bagażniku schowamy wszystkie kable, zakupy czy najbardziej potrzebne podczas podróży przedmioty. Koniec z przekopywaniem bagażnika na parkingu.

Kia EV6 fot. Kia

System ładowania akumulatora EV6 jest bardziej wszechstronny niż pojazdów typu BEV poprzedniej generacji. Zintegrowana jednostka sterująca ładowaniem Integrated Charging Control Unit (ICCU) umożliwia zasilanie odbiorników zewnętrznych prądem zgromadzonym w akumulatorze. Tym samym EV6 można traktować jak duży, funkcjonalny powerbank do zasilania urządzeń zewnętrznych. Może to być rower, kuchenka elektryczna, lampka na biwaku czy…. drugi rozładowany samochód elektryczny sąsiada. EV6 może holować przyczepy o masie do 1600 kg. To wręcz wymarzony samochód na weekendowy wypad na łono natury.

Kia EV6 fot. Kia

Wnętrze naszpikowane nowoczesnymi rozwiązaniami

Wnętrze Kii EV6 jest nie tylko przestronne, ale i luksusowe oraz wyposażone w mnóstwo nowoczesnej elektroniki. Informacje dla kierowcy z zestawem wskaźników na czele oraz obsługę systemu multimedialnego zapewniają dwa, 12,3-calowe wyświetlacze, połączone w jeden zakrzywiony ekran. Rozciąga się on od kierownicy aż do środka deski rozdzielczej. Zastosowane w nim cienkowarstwowe panele mają nową strukturę, która sprawia, że wyświetlane informacje są dobrze widoczne także w jasnym świetle. Zaawansowana technologicznie pokładowa elektronika sprawia, że kierowca czuje się zintegrowany z EV6. Poczucie to potęguje wyświetlacz head-up, który działa w rzeczywistości rozszerzonej. Pokładowy system operacyjny może być na stałe połączony z internetem, co umożliwia zdalne przeprowadzanie aktualizacji (OTA) oraz interakcję z otoczeniem. Za dźwięk odpowiada system audio z 14 głośnikami firmowany przez znakomitego brytyjskiego producenta domowego audio, firmę Meridian.

Kia EV6 fot. Kia

Kia EV6 ma też kompletne wyposażenie elektroniczne z zakresu bezpieczeństwa aktywnego oraz automatyki jazdy. Oto kilka przykładów sprytnych systemów, które przydadzą się podczas codziennej jazdy.

Highway Driving Assist 2 utrzymuje prędkość i odległość od poprzedzającego auta; system obejmuje funkcje – automatycznego utrzymywania auta na środku pasa oraz asystenta zmiany pasa ruchu.

Blind-Spot View Monitor (BVM) i Blind-Spot Collision Avoidance Assist (BCA) zapewniają bezpieczną zmianę pasa ruchu. System BVM działa jak druga para oczu i eliminuje martwe pola widzenia w lusterkach po lewej i prawej stronie. Wysokiej rozdzielczości obraz z kamer jest wyświetlany na cyfrowym, 12,3-calowym zestawie wskaźników EV6. System BCA wykorzystuje czujniki radarowe do ostrzegania kierowcy o zbliżających się pojazdach i aktywuje hamulce, gdyby zaistniało ryzyko kolizji podczas manewru zmiany pasa ruchu.

Intelligent Speed Limit Assist rozpoznaje znaki drogowe oraz zna informacje z systemu nawigacji, dzięki czemu potrafi poinformować kierowcę o aktualnym ograniczeniu prędkości oraz o innych ważnych informacjach, które dotyczą jazdy. Po aktywowaniu systemu ISLA kierowca jest ostrzegany o kolejnych ograniczeniach na drodze za pomocą komunikatów – wizualnego i dźwiękowego.

Remote Smart Parking Assist umożliwia autonomiczne zaparkowanie EV6 niezależnie od tego, czy kierowca jest w pojeździe czy znajduje się poza nim. Korzystając z kamer i czujników ultradźwiękowych, EV6 może znaleźć miejsce parkingowe o odpowiedniej wielkości i automatycznie w nie wjechać.

Wybraliśmy tylko cztery, ale lista jest znacznie dłuższa.

Kia EV6 fot. Kia

Kia EV6 to jeden z faworytów w kategorii głównej The Best of Moto

EV6 to samochód przełomowy nie tylko dla samej marki, ale całego rynku. Kia przygotowała cały szereg przeróżnych wersji, a dzięki temu EV6 ma realną szansę na elektryfikowanie naszych ulic. Kierowcom zaoferuje nie tylko nowoczesny napęd, ale też wszystkie zalety elektryków zbudowanych na przeznaczonej dla nich platformie. Z niesamowitą przestronnością i nowoczesnym wyposażeniem na czele w każdej wersji i onieśmielającymi osiągami w odmianie GT.

A Twoim zdaniem? Kia EV6 to faworyt do miana Samochodu Roku 2021?