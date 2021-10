Platforma E-GMP zmienia wszystko. Kia EV6 rewolucjonizuje elektryfikację

Początki samochodów elektrycznych nie były łatwe. Były to nieduże, typowo miejskie auta z niezbyt dużym zasięgiem. Czasy się jednak zmieniły, a wraz z nimi technologia, oczekiwania i możliwości. Kia EV6 jest przedstawicielem nowoczesnych samochodów elektrycznych. Można wręcz powiedzieć, że to futurystyczny pojazd, który pojawił się na rynku nieco za wcześnie. W tym modelu zaskakuje nie tylko innowacyjna konstrukcja, ale też sportowe osiągi i praktyczność, której nie powstydziłoby się żadne auto praktyczne, sportowe ani rodzinne.

Mnogość konfiguracji

Kia EV6 wstępuje w wielu konfiguracjach, które pozwolą dopasować auto do własnych potrzeb. Pierwszą opcją wyboru są dwie pojemności akumulatora: 77,4 kWh i 58 kWh dostępne w każdej wersji wyposażenia, z wyjątkiem sportowej wersji GT, gdzie mamy do dyspozycji akumulator 77,4 kWh, napęd AWD oraz aż 585 KM! EV6 to pierwszy samochód elektryczny marki Kia, który jest dostępny zarówno z napędem na tylną oś, jak i na cztery koła (AWD).

Tylnonapędowa Kia EV6 z akumulatorem o pojemności 77,4 kWh może przejechać 528 kilometrów na jednym ładowaniu (w cyklu mieszanym WLTP). Taki wariant może pochwalić się mocą 229 KM. Z kolei model z napędem na cztery koła dysponuje silnikami elektrycznymi o mocy 325 KM i maksymalnym momencie obrotowym aż 605 Nm. Dzięki temu przyspiesza od zera do 100 km/h w 5,2 sekundy.

Platforma drogą do elektryfikacji

Kia EV6 powstała na zupełnie nowej platformie E-GMP (Electric-Global Modular Platform). To nowa konstrukcja zaprojektowana specjalnie z myślą o autach z napędem elektrycznym i wyposażonych w akumulator, czyli pojazdów typu BEV. EV6 jest pierwszym z aż 11 nowych elektrycznych modeli, które Kia zaprezentuje do 2026 roku. Siedem z nich zostanie skonstruowanych na platformie E-GMP (czyli tej samej, na której bazuje model EV6), a cztery z wykorzystaniem płyt podłogowych już istniejących modeli.

Platforma zaprojektowana dla samochodów elektrycznych to przepis na sukces. Kia EV6 ma rozstaw osi wynoszący aż 2,9 metra, dzięki czemu w kabinie jest tyle miejsca, ile w SUV-ach klasy D. Przestrzeń jest mocną stroną konstrukcji E-GMP - pojemność bagażnika to aż 520 litrów, a po złożeniu oparcia kanapy przestrzeń rośnie do astronomicznej wartości 1300 litrów. Dodatkowo w wersji z napędem na tylną oś Kia EV6 ma pod przednią pokrywą dodatkowy schowek o pojemności 52 litrów - idealny na schowanie kabli do ładowania czy podręcznych rzeczy przydatnych podczas podróży. W wariancie czteronapędowym pojemność schowka została zredukowana do 20 litrów, ale to nadal wystarczy do przechowywania kabli.

Ultraszybkie ładowanie

EV6 wyposażono w 800-woltową instalację elektryczną, która umożliwia ekstremalnie szybkie ładowanie akumulatorów. Korzystając z ładowarki o napięciu 800 V uzupełnimy baterie od 10 do 80 proc. w zaledwie 18 minut. W 4,5 minuty doładujemy energię wystarczającą do pokonania kolejnych 100 km. Taka technologia pokazuje, że samochody elektryczne są przyszłością motoryzacji i nie powinniśmy się ich obawiać. Czasem wizyta na stacji benzynowej potrafi trwać dłużej, niż doładowanie samochodu elektrycznego.

Niezwykle ciekawą funkcjonalnością Kii EV6 jest to, że może ona służyć jako... jeżdżący powerbank. Technologia V2L (vehicle-to-load) umożliwia zasilanie zewnętrznych urządzeń z akumulatora samochodu. Jednostka sterująca ładowaniem umożliwia zasilanie odbiorników zewnętrznych prądem zgromadzonym w akumulatorze samochodu. Możemy więc zasilać kuchenkę elektryczną, rower czy 55-calowy telewizor. W razie potrzeby z akumulatora EV6 można naładować również akumulator innego samochodu elektrycznego wykorzystując technologię V2V (vehicle-to-vehicle).

Dopłaty do samochodów elektrycznych

W lipcu tego roku ruszył program dofinansowania zakupu samochodu elektrycznego "Mój Elektryk". Rządowa dotacja ma umożliwić klientom indywidualnym uzyskanie dotacji do zakupu fabrycznie nowych, elektrycznych samochodów kategorii M1 (dofinansowaniu nie podlega zakup hybryd, nawet tych typu plug-in). Cena zakupu pojazdu nie może przekroczyć 225 tys. zł brutto, ale limit ten nie dotyczy posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Dotacja dla klienta indywidualnego będzie wynosić 18 750 zł, a w przypadku wspomnianych dużych rodzin (czyli minimum rodziców z dwójką dzieci) kwota dofinansowania została podniesiona do 27 tys. zł.

Kia EV6 dostępna od 179 900 zł załapie się zarówno na dotację dla klientów indywidualnych jak i na te "rodzinne".

fot. Kia