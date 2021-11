Audi e-tron GT to elektryczne gran turismo. I najprzyjemniejsza droga do elektryfikacji

W tegorocznej edycji plebiscytu The Best of Moto Audi ma wyjątkowo mocną reprezentację. Przykłady? O miano Samochodu Legendy walczy absurdalnie szybkie RS 3, Samochodem Uniwersalnym Roku może zostać Q5 Sportback, a jednym z faworytów do kolejnej statuetki jest Q4 e-tron, ale to chyba e-tron z dopiskiem GT jest największą tegoroczną gwiazdą z Ingolstadt. Elektryczne gran turismo awansowało do ścisłego finału w kategorii głównej The Best of Moto. Jeśli uważasz, że powinno wygrać, to zagłosuj w TYM MIEJSCU. Każdy głos to szansa na atrakcyjne nagrody.

REKLAMA

Audi e-tron GT Konrad Skura

Magia dwóch liter

Żeby zrozumieć fenomen tego modelu, trzeba rozszyfrować jego nazwę. Co oznaczają dwie litery "GT"? To skrót od gran turismo, a więc klasy luksusowych samochodów, których głównym przeznaczeniem jest pokonywanie kilometrów najpiękniejszych dróg świata. Każde GT imponuje silnikiem, osiągami i prowadzeniem, ale robi to jakby mimochodem. Choć potrafią pokonać wyścigowy tor w znakomitym czasie, a na krętej górskiej drodze pokazać pazur, to stawiają akcenty na luksus, komfort i bogate wyposażenie. Na pierwszym miejscu stoi przyjemność z jazdy. Pierwszy człon nazwy "e-tron" oznacza, że Audi przygotowało właśnie gran turismo na prąd. Jedno z pierwszych na świecie.

Audi e-tron urzeka spektakularnym wyglądem i najwyższą jakością w nowoczesnej, ale zaskakująco klasycznej kabinie. Właśnie taki powinien być okręt flagowy elektrycznej dywizji marki. e-tron GT to tzw. halo car, który zwróci na Audi uwagę, a potencjalnych kierowców ściągnie do salonów, gdzie już czekają rozsądniejsze i praktyczniejsze SUV-y na prąd. Choćby wspomniane Q4 e-tron.

Czy Audi e-tron GT zasługuje na miano GT?

Nie ma żadnych wątpliwości. Technicznie jest spokrewnione z bardziej sportowym przedstawicielem grupy VAG, ale ma zupełnie inny charakter. W erze samochodów na prąd ich konstrukcje mogą się różnić od siebie znacznie bardziej niż kiedyś. To piekielnie szybkie, ale jednocześnie bardzo wygodne czterodrzwiowe gran turismo. Mierzy prawie pięć metrów długości (4989 mm) i ma pokaźny rozstaw osi (2,9 m). Na pokład zabierze cztery osoby, a bagażnik pomieści 405 litrów, a pod pokrywą z przodu udało się wygospodarować dodatkowe miejsce na zakupy (85 litrów).

No i podczas jazdy zachwyci każdego. I kierowcę, i pasażerów. To samochód, z którego po całym dniu jazdy wysiada się wypoczętym i zrelaksowanym, niezależnie, czy jechaliśmy po mieście, autostradzie czy krętej, wymagającej drodze.

Audi RS e-tron GT fot. Audi

Wnętrze jest wykończone materiałami uzyskanymi w procesie recyklingu, między innymi z plastikowych butelek, sieci rybackich i odpadów tworzyw sztucznych. Z nich powstała m.in. tapicerka sportowych foteli bardzo przypominająca alcantarę, którą połączono ze sztuczną skórą. Dywaniki podłogowe zrobione z odzyskiwanego nylonu, Econylu. Jakość wszystkich materiałów to najwyższa półka, do której Audi zdążyło nas przyzwyczaić. Tak samo jak dbałość o detale i szczegóły oraz bogate wyposażenie.

Tak dopracowanego GT na prąd jeszcze na rynku nie było. Audi e-tron GT powinno zdobyć statuetkę The Best of Moto? O tym decydują nasi czytelnicy. Głosujecie TUTAJ, a każdy głos to szansa na wygranie m.in. skutera i wideorejestratorów

Wspominaliśmy o liczbach... i użyliśmy słowa "imponujące"

System najszybszego elektrycznego Audi pracuje przy napięciu 800 V i pracują w nim dwa silniki, po jednym na każdą oś. Przedni osiąga maksymalną moc 238 KM, tylny - 435 KM. Łącznie to ponad 670 KM, ale producent podaje bardziej konserwatywne liczby. W modelu e-tron GT quattro określa maksymalną moc na 476 KM, ale chwilowo (na 2,5 s) może wzrosnąć do aż 530 KM. Flagowe Audi RS e-tron GT dysponuje mocniejszą tylną jednostką napędową (456 KM), dzięki czemu maksymalna moc napędu została określona na dokładnie 598 KM. W chwilowym trybie boost podnosi się do aż 646 KM.

Dzięki temu wersja RS e-trona rozpędza się do 100 km/h ze startu zatrzymanego w zaledwie 3,3 sekundy. W słabszym e-tronie GT quattro trwa to niewiele dłużej, bo 4,1 sekundy. Prędkość maksymalna wynosi odpowiednio: 250 km/h i 245 km/h.

Wersja RS jest tak szybka, że bez problemu może wyprzedzić w kategorii Samochód Sportowy Roku wiele spalinowych rywali. Czy zajmie pierwsze miejsce? Głosujecie TUTAJ.

Audi e-tron GT Konrad Skura

A zasięg? Dokładnie taki, jaki jest potrzebny w gran turismo

Akumulatory mają użyteczną pojemność energetyczną 85 kWh (brutto - 93 kWh). To wraz z efektywną rekuperacją energii w czasie hamowania o mocy do 265 kW przekłada się na 487 km zasięgu w podstawowej wersji. Deklarowane zużycie waha się między 19,9 a 21,8 kWh na 100 km. Mocniejszy RS przejedzie mniej o kilkanaście kilometrów. Dzięki technologii szybkiego ładowania e-tron GT quattro może powiększyć swój zasięg o 100 km w zaledwie pięć minut. Ładowanie od 0 do 80 proc. potrwa tylko 22,5 minut.

Warto jeszcze wspomnieć o unikalnym dźwięku. Obowiązkowe (wymagany m.in. przez unijne przepisy system AVAS) i opcjonalne dodatkowe brzmienie ma wyjątkową sygnaturę. Jest nowoczesne i jednocześnie mało cyfrowe, tak przynajmniej twierdzą akustycy Audi. Na drodze kojarzy się ze statkiem kosmicznym, co świetnie pasuje do GT.

Audi e-tron GT, czyli jedna z premier roku

Samochody elektryczne przeszły w ostatnich latach długą drogę, a dwie tegoroczne premiery Audi tylko to potwierdzają. Q4 e-tron będzie elektryfikować nasze ulice, zachwycając przestronnością, reakcją na gaz i zasięgiem. Z kolei e-tron GT zrewolucjonizuje sam szczyt klasy premium. Takiego gran turismo jeszcze nie było, a Audi właśnie wyznaczyło w tej niezwykłej klasie nowy punkt odniesienia. Każde GT z wtyczką będzie teraz porównywane do e-trona GT.

Audi e-tron GT Samochodem Roku 2021? Zdecyduj w TYM MIEJSCU. Każdy głos to szansa na atrakcyjne nagrody ze skuterem, wideorejestratorami i trackerami aktywności fizycznej na czele.

Audi e-tron GT Konrad Skura