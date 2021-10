Mercedes EQS, czyli nowy rozdział w historii Mercedesa. I nie tylko tej marki

Gdy samochody elektryczne wchodziły na rynek, założenie było dość proste - niech będą to małe, zwinne autka do codziennej eksploatacji. Jeszcze 20 lat temu nikt nie przypuszczał, że elektryfikacja zajdzie tak daleko, w tak krótkim czasie. Dziś otwieramy się na nowe - producenci pokazują auta elektryczne nie tylko większe, ale również znacznie bardziej prestiżowe. Mamy już SUV-y z wtyczką a nawet elektryczną luksusową limuzynę. Tak jak w przypadku spalinowych napędów wyznacznikiem prestiżu była Klasa S, tak w segmencie elekromobliności trendy wyznaczy Mercedes EQS.

REKLAMA

Elektryczna limuzyna

Kto powiedział, że przestronna, luksusowa limuzyna nie może być elektryczna? Mercedes EQS został zbudowany na modułowej platformie i jest dostępny w dwóch wariantach mocy - 333 i 524 KM, a niedawno zadebiutowała topowa odmiana sygnowana znakiem AMG. To wariant EQS 53 4MATIC+ o mocy 761 KM. Wszystkie odmiany EQS-a mają elektryczny układ napędowy tylnej osi, a wersje z napędem na cztery koła 4MATIC dysponują również motorem elektrycznym na przedniej osi.

Mercedes EQS fot. Mercedes-Benz AG

Akumulator ma znaczenie

Moc to nie wszystko, liczy się też zasięg. W EQS-ie po raz pierwszy pojawiły się akumulatory litowo-jonowe nowej generacji o znacznie większej gęstości energii. Większy z nich ma użyteczną pojemność 107,8 kWh, co przekłada się na zasięg nawet 770 kilometrów (wg WLTP). To dystans, który w zupełności wystarcza nawet do bardzo dalekich podróży. Auto wyposażono w instalację 400 V, która umożliwia szybkie ładowanie prądem stałym o mocy do 200 kW. Korzystając z takiej ładowarki energia elektryczna na kolejne 300 kilometrów zasięgu (WLTP) zostanie naładowana w ciągu zaledwie 15 minut.

Mercedes EQS jest jednym z kandydatów w plebiscycie The Best of Moto w kategorii "Napęd alternatywny" oraz w kategorii główniej. Zagłosować na ten model można w TYM miejscu

Najbardziej aerodynamiczna limuzyna na świecie

W przypadku samochodów elektrycznych aerodynamika ma szczególne znaczenie. Każdy szczegół wpływa na zasięg możliwy do przejechania. Mercedes EQS może pochwalić się rekordem świata w tej dziedzinie. Ze współczynnikiem oporu powietrza wynoszącym 0,20, EQS ma najlepszą aerodynamikę ze wszystkich seryjnie produkowanych samochodów. Kształtem EQS przypomina coupe, ale to nie jedyne aspekty wpływające na aerodynamikę. Podwozie jest gładko zabudowane, auto wyposażono w żaluzję wlotu powietrza, aerodynamiczne felgi, spoilery kół, chowane klamki, a także liczne optymalizacje w konstrukcji drzwi, szyb bocznych, a nawet uszczelek. To wszystko pozwoliło stworzyć najbardziej aerodynamiczne seryjnie produkowanie auto na świecie.

Mercedes EQS 580 4MATIC fot. Mercedes-Benz AG

W uzyskaniu świetnych wyników aerodynamicznych pomaga także pneumatyczne zawieszenie AIRMATIC z regulacją prześwitu. System wyposażono w kontrolę prześwitu, który utrzymuje stałą odległość podwozia od nawierzchni niezależnie od obciążenia pojazdu. Można go też regulować manualnie - w trybie Comfort pojazd jest obniżany o 10 mm po przekroczeniu 120 km/h i o kolejne 10 mm przy ponad 160 km/h. Ma to na celu zmniejszenie oporu powietrza i poprawę stabilności prowadzenia. Jeśli prędkość jazdy spadnie poniżej 80 km/h, prześwit powróci do pozycji wyjściowej. Do 40 km/h kierowca może zwiększyć go o 25 mm np. by przejechać przez progi zwalniające czy nierówny teren (powyżej 50 km/h pojazd automatycznie powróci do wyjściowego poziomu).

Mimo sporych rozmiarów - EQS mierzy ponad 5,2 metra długości - elektryczna limuzyna potrafi być zwinna niczym auto kompaktowe. Wszystko za sprawą skrętnej tylnej osi (dostępnej w standardzie), która skręca tylne koła o 4,5 stopnia poprawiając zwrotność i zwinność EQS-a. Można również zamówić układ skrętnej tylnej osi z tylnymi kołami skrętnymi pod kątem do 10° (lub aktywować go później poprzez aktualizację bezprzewodową OTA). Ten drugi wariant zmniejsza średnicę zawracania ponad 5-metrowego EQS-a do zaledwie 10,9 m, czyli do poziomu odpowiadającego wielu modelom kompaktowym.

Mercedes EQS jest jednym z kandydatów w plebiscycie The Best of Moto w kategorii "Napęd alternatywny" oraz w kategorii główniej. Zagłosować na ten model można w TYM miejscu

Luksus ma znaczenie

Mercedes EQS to nie tylko nowoczesne technologie, świetna aerodynamika i innowacyjny napęd. To również (a może przede wszystkim) luksusowa limuzyna. Bez wątpienia można nazwać EQS-a elektryczną Klasą S i potwierdzenie tej tezy znajdziemy we wnętrzu.

Luksusowa kabina została wykonana z najwyższej jakości materiałów. Tu jednak najważniejszą osobą w aucie jest kierowca, a nie osoba podróżująca na tylnej kanapie, jak miało to miejsce w Klasie S. Wyjątkową atrakcję w kabinie EQS-a stanowi MBUX Hyperscreen, czyli duży zakrzywiony ekran "rozciągnięty" niemal na całej szerokości kokpitu. Przed pasażerem z przodu umieszczono 12,3-calowy wyświetlacz OLED, który zapewnia mu własny obszar wyświetlania informacji i sterowania funkcjami multimediów. MBUX Hyperscreen może uzupełnić ekran head-up - klasyczny lub korzystający z rozszerzonej rzeczywistości. Standardowy pakiet wyposażenia Advanced obejmuje także m.in. dach panoramiczny, automatyczną klimatyzację oraz pakiet ochrony przed kradzieżą.

Mercedes EQS fot. Mercedes-Benz AG

Spojrzenie w przyszłość

Od 2025 r. marka ma plan, by wszystkie modele dostępne w gamie miały swoje elektryczne odpowiedniki. Do końca dekady – o ile pozwolą na to warunki rynkowe – Mercedes-Benz chce być gotowy do całkowitego przejścia na zasilanie energią elektryczną.

W wielu obszarach Mercedes już dziś myśli o jutrze. I dlatego zaprojektował EQS-a z myślą o zrównoważonym rozwoju. Model ten jest produkowany w sposób neutralny pod względem emisji CO2, a używane do jego budowy materiały pozwalają oszczędzać zasoby (np. maty podłogowe są wykonane z przędzy pochodzącej z recyklingu). Łącznie z recyklatów i surowców odnawialnych wykonano ponad 80 kg elementów.

Czy tego chcemy, czy nie, przyszłość zaczyna się dzisiaj. A luksusowa elektryczna limuzyna jest najlepszym dowodem, że pierwotna teza o elektryfikacji jedynie małych, miejskich samochodów, była błędna. Jak widać elektryczna może być nawet duża, wygodna limuzyna, a alternatywny napęd nie oznacza żadnych wyrzeczeń ani kompromisów.

Mercedes-EQ, EQS, V 297, 2021 Mercedes-Benz AG - Global Communications Mercedes-Benz Cars & Vans