Nowe BMW iX. Całe doświadczenie BMW w projektowaniu elektryków zebrane w imponującym modelu

Projektowanie samochodów nie jest szybkim procesem. To lata projektów, badań, eksperymentów i zmian. Dlatego im bardziej zaawansowany technologicznie model, tym dłużej trzeba na niego zaczekać. BMW nie od dziś obecne jest na rynku pojazdów elektrycznych. Początki bawarskich samochodów z wtyczką sięgają aż 1972 roku, kiedy debiutował model 1602 Electric. Samochody elektryczne nie są więc wynalazkiem XXI wieku - producenci zgłębiają tajniki elektromobilności od lat. Teraz nadszedł czas, aby przekuć je w seryjnie produkowane modele.

SUV pierworodny

Choć BMW iX nie jest pierwszym elektrycznym samochodem producenta z Bawarii, jest pierwszym SAV-em z takim źródłem napędu. SAV, czyli Sports Activity Vehicle, to segment coraz bardziej popularny. To auta przestronne, wygodne i praktyczne, które świetnie sprawdzą się w mieście, ale także w trasie. Model iX to technologiczny flagowiec marki BMW - ma być swego rodzaju punktem odniesienia dla kolejnych elektrycznych bądź zelektryfikowanych modeli w gamie. A poprzeczkę stawia im naprawdę wysoko.

Przemyślana stylistyka

BMW iX zostało zaprojektowane z myślą o zrównoważonej mobilności. Projektowanie takiego samochodu od podstaw pozwala popuścić wodze fantazji i kreatywności na wielu polach. iX jest pionierskie nie tylko pod kątem rozwiązań technologicznych, ale także wyglądu - to nowa interpretacja potężnych proporcji dużego SUV-a. Ma podobną długość i szerokość jak BMW X5, ale ze względu na płynną linię dachu jego wysokość prawie dorównuje BMW X6. Z kolei rozmiar kół jest taki, jak we flagowym okręcie X7.

Projektanci pozwolili proporcjom grać pierwsze skrzypce, dlatego iX nie ma zbyt wielu przetłoczeń, które odwracałyby uwagę od tego, co ważne. Proste linie tworzą zgraną całość, a niemal prostokątne nadkola nadają modelowi nowoczesnego charakteru. Przód iX’a mocno nawiązuje do pozostałych modeli w gamie - mamy dwie duże "nerki", których obecność w samochodzie elektrycznym nie jest koniecznością, bo napęd wymaga jedynie minimalnego przepływu powietrza. Postawiono jednak na ujednolicenie stylistyczne z pozostałymi modelami, a atrapa chłodnicy pełni funkcję "inteligentnej" powierzchni - umieszczono pod nią kamery, radar i inne czujniki odpowiedzialne m.in. za systemy bezpieczeństwa w samochodzie.

"Inteligentna" powierzchnia frontu to nie jedyne futurystyczne innowacje w BMW iX. Ciekawym detalem są płaskie klamki drzwi, które nie tylko nadają mu wygląd samochodu z przyszłości, ale wpływają też pozytywnie na aerodynamikę. Nie bez znaczenia w kwestii opływu powietrza są też najbardziej płaskie przednie reflektory, jakie kiedykolwiek zastosowano w modelu BMW. Te wszystkie detale znajdują potwierdzenie w liczbach. Współczynnik oporu powietrza Cx wynosi zaledwie 0,25, a to wynik, który nie ma konkurencji w swoim segmencie.

BMW iX pokazuje, jak możemy nadać nowym technologiom bardzo nowoczesny i emocjonujący design. Pojazd jest wysoce złożony technologicznie, ale jego wygląd jest bardzo klarowny i nieskomplikowany. BMW iX oferuje mobilną przestrzeń, w której ludzie czują się komfortowo, a inteligencja pojazdu jest zawsze w gotowości, lecz nie narzuca się - powiedział Adrian van Hooydonk, szef działu projektowania BMW Group.

Wnętrze w służbie kierowcy

Projektując platformę samochodu od podstaw, jako przeznaczoną do aut z alternatywnym napędem, inżynierowie mają ogromne pole do popisu. Akumulatory umieszczono w podłodze BMW iX, co pozwoliło nie tylko obniżyć środek ciężkości, ale też zapewnić przestronne wnętrze bez tunelu środkowego charakterystycznego dla aut z napędem na cztery koła. Dzięki temu pasażerowie z tyłu mają więcej miejsca na nogi, a we wnętrzu udało się wygospodarować miejsce na schowki i konsolę środkową zaprojektowaną niczym szlachetny mebel.

Wnętrze BMW iX to zupełnie nowa architektura - przyciski i elementy obsługi zredukowano do minimum. Zaprojektowany na nowo panel środkowy ma wyczuwalny dotykowy podział i aktywną czułość na dotyk - to właśnie za pośrednictwem tego ogromnego zakrzywionego wyświetlacza sterujemy wszystkimi funkcjami w samochodzie. Wyświetlacz tablicy przyrządów ma 12,3 cala i został zintegrowany z zakrzywionym ekranem multimediów o przekątnej 14,9 cala. Razem tworzą spójną całość, która sprawia wrażenie zawieszonej w powietrzu ramy obrazu.

By podkreślić prestiżowy charakter BMW iX przełącznik wyboru biegów i kontroler dotykowy zostały wykonane z imitacji szkła. W elektrycznym SAV-ie po raz pierwszy zastosowano też sześciokątną kierownicę. Na liście wyposażenia pojawił się wyświetlacz head-up z bezramkowym projektorem wbudowanym w deskę rozdzielczą w niemal niewidoczny sposób i potężny panoramiczny dach Sky Lounge, który jest elektrochromatycznie przyciemniany, zapewniając w razie potrzeby poczucie większej prywatności.

Technologia ma znaczenie

BMW iX jest pierwszym pojazdem w historii, który seryjnie oferuje od niedawna dostępną technologię 5G. Można więc powiedzieć, że wyprzedza swoje własne czasy, oferując technologiczną gotowość na to, co ma dopiero nadejść.

BMW iX ma większą moc obliczeniową do przetwarzania danych, wydajniejsze czujniki niż najnowsze pojazdy w naszym obecnym portfolio, jest kompatybilne z 5G, będzie miało nowe i ulepszone funkcje zautomatyzowanej jazdy i parkowania oraz wykorzystuje wydajny napęd elektryczny piątej generacji - mówił Frank Weber, członek zarządu BMW AG odpowiedzialny za rozwój.

Kabinę zaprojektowano w myśl zasady "shy tech" - w dosłownym tłumaczeniu nieśmiałej, nie narzucającej się technologii. Ta koncepcja stawia pasażerów w centrum uwagi, pozostawiając nowoczesną technologię w tle tak długo, jak nie jest potrzebna. Na pokładzie mamy więc m.in. niewidoczne głośniki (częściowo wbudowane w zagłówki), filigranowe nawiewy powietrza i ogrzewanie powierzchniowe. Dzięki temu wnętrze jest proste, wręcz ascetyczne, ale przy zachowaniu najwyższej dbałości o detale tworzy spokojną przestrzeń, w której kierowca może się zrelaksować.

Zminimalizowana liczba przycisków w kabinie poniekąd jest uzasadniona - z BMW iX kierowca może się komunikować za pomocą gestów lub głosu. Cyfrowy asystent to sztuczna inteligencja, którą możemy poprosić o wprowadzenie celu do nawigacji, wybranie numeru telefonu, znalezienie stacji ładowania, a nawet zapytać o pogodę.

Elektryzujący napęd

Konstrukcja silników elektrycznych w BMW iX umożliwiła rezygnację z tzw. metali ziem rzadkich. Zamiast zamontowanych na stałe magnesów trwałych, wirnik w silnikach jest wzbudzany przez dopływ energii elektrycznej. Takie rozwiązanie jest bardziej przyjazne dla środowiska, bo eliminuje konieczność stosowania rzadkich, drogich i niejednokrotnie trudnych w pozyskiwaniu surowców. Taka konstrukcja daje więc pewną niezależność - produkcja silników nie jest związana z dostępnością konkretnych materiałów.

BMW iX xDrive50 ma dwa silniki elektryczne, po jednym na każdej z osi. Układ napędowy rozwija moc 523 KM i 765 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Umożliwia przyspieszenie od zera do 100 km/h w 4,6 sekundy, a akumulator ma pojemność aż 105,2 kWh. Zatem na pełnym naładowaniu przejedziemy nawet 630 kilometrów (wg WLTP). Z kolei wariant o oznaczeniu xDrive40 generuje moc 326 KM, 630 Nm maksymalnego momentu obrotowego, a przyspieszenie do 100 km/h trwa 6,1 sekundy. Maksymalna pojemność akumulatora to 71 kWh, która przekłada się na 425 kilometrów zasięgu (WLTP).

Silnik elektryczny, skrzynia biegów i cała towarzysząca im elektronika są zintegrowane we wspólnej obudowie. Mówimy więc o bardzo kompaktowej konstrukcji, którą udało się umieścić w aluminiowej ramie. Korzyści z takiego rozwiązania jest sporo - układ napędowy zajmuje mało miejsca, umożliwia zaprojektowanie bardziej przestronnej kabiny, a dodatkowo ma większą sprawność od tradycyjnych, rozdzielonych rozwiązań. To wszystko przekłada się na wyjątkową wydajność. Średnie zużycie energii (wg WLTP) wynosi poniżej 20 kWh/100 km w mocniejszym wariancie napędowym.

Nowa technologia ładowania umożliwia ładowanie BMW iX prądem stałym o mocy nawet 200 kW (w przypadku wersji xDrive40 maksymalna moc to 150 kW). Dzięki temu w ciągu 10 minut można zwiększyć zasięg o 120 kilometrów (xDrive50) lub o 90 kilometrów (xDrive40). Ładowanie od 10 do 80 procent trwa niecałe 40 minut. Korzystając domowego wallboxa o mocy 11 kW ładowanie od zera do pełna potrwa około 11 godzin.

To nie ostatnie słowo

BMW iX jest prekursorem przyszłej generacji samochodów. Świat i motoryzacja przestawiają ster na elektromobilność, ale samochody elektrycznie BMW mają być nie tylko ekologiczne. Muszą być też świetnie wykonane, dynamiczne i dawać radość z jazdy.

Choć BMW już dawno postawiło pierwsze kroki na gruncie elektryfikacji, a około osiem lat temu wprowadziło do oferty dwa seryjne pojazdy zasilane prądem (BMW i3 i i8), dopiero teraz motoryzacyjna elektromobilność nabiera tempa. BMW iX spełnia wszystkie współczesne założenia, z odwagą przecierając szlak kolejnym elektrycznym modelom z Monachium. Bo na tym się na pewno nie skończy.