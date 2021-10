Praktyczne oblicze ekologii - SUV-y i elektryczna rewolucja

Dbanie o środowisko zaczyna się już na etapie produkcji. Producenci starają się zachować neutralność pod względem emisji CO2. Marce Škoda udało się już to osiągnąć w swojej fabryce komponentów w Vrchlabim, a w głównych zakładach w Mlada Boleslav instalowany jest największy dachowy system fotowoltaiczny w Czechach. Cała energia potrzebna do produkcji w czeskich zakładach Škoda do końca tej dekady będzie pochodzić ze źródeł neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla.

Škoda cały czas optymalizuje swoje działania (np. wykorzystanie przestrzeni w kontenerach transportowych), a także nadzoruje cały łańcuch dostaw, współpracując z partnerami, którzy również starają się jak najbardziej ograniczyć emisję CO2. Do produkcji wykorzystywane są materiały z recyklingu. Niektórych emisji powstających podczas produkcji Enyaqa iV nie da się jeszcze uniknąć. Producent rekompensuje to poprzez zakup certyfikowanych kredytów węglowych. Wiąże się to ze wspieraniem certyfikowanych projektów ochrony klimatu. Najgłośniejszym przykładem jest budowa dużej farmy wiatrowej w Indiach. Park w Tamil Nadu na południu kraju będzie składał się ze 100 turbin wiatrowych. Dzięki łącznej mocy 200 MW dostarczy czystą energię do 600 000 gospodarstw domowych.

Škoda Enyaq iV materiał promocyjny

Takie działania pokazują, jak odpowiedzialne stały się marki motoryzacyjne

Warto to podkreślić, ponieważ ekologiczny aspekt samochodów elektrycznych bardzo często zawęża się tylko do emisji lokalnej. Skupiamy się na tym, że elektryki nie emitują szkodliwych substancji podczas jazdy, nie zatruwają więc powietrza. To niezmiernie ważny aspekt elektryfikacji, który znacząco poprawi jakość życia. Trzeba jednak pamiętać, że działania producentów są znacznie szersze. Nie skupiają się tylko i wyłączenie na miastach, gdzie mieszka większość ludzi, ale unowocześnienie i oczyszczenie produkcji samochodów wpływa na całe środowisko.

Škoda Enyaq iV nie jest niszowym modelem, w którym osiągnięcie neutralności pod względem CO2 mogłoby się wydawać łatwe. To zbudowany na nowej platformie MEB praktyczny i rodzinny SUV, który lada chwila stanie się bestsellerem marki, a na polskich ulicach – coraz powszechniejszym widokiem. To właśnie takie modele, kupowane przez wielu kierowców, robią różnice i sprawiają, że połączenie motoryzacji i ekologii przestaje być mrzonką.

Ekologia w samochodach to także mniejsze kroki. Choćby materiały w samochodzie

Świat się zmienił, a ludzie stali się bardziej świadomi. Na co dzień segregujemy śmieci, sprawdzamy, skąd pochodzą i jak zostały wyprodukowane kupione przez nas produkty, a o środowisko dbamy na każdym kroku. Właśnie takimi małymi krokami, jak ograniczanie zużycia plastiku czy zabieranie ze sklepu zakupów w torbach wielokrotnego użytku, dbamy o naszą planetę.

Škoda Enyaq iV materiał promocyjny

Dokładnie tak samo jest w samochodach. Do wykończenia nowoczesnego wnętrza swojego SUV-a Škoda korzysta z ekologicznych materiałów. Oprócz dywaników wykonanych z włókien pochodzących z recyklingu butelek PET i izolacji akustycznej stworzonej z tekstyliów pochodzących z recyklingu, Enyaq iV oferuje również obicia foteli z materiałów przyjaznych dla środowiska. We wnętrzu Lodge są one wykonane w 40 proc. z naturalnej wełny i posiadają etykietę zarezerwowaną dla produktów zawierających od 30 do 49,9 proc. nowej wełny. Pozostałe 60 proc. tej tkaniny tapicerskiej odzyskano z przetworzonych butelek PET z poliestru.

Wspomnijmy również o wnętrzu ecoSuite. Skóra jest produkowana bez użycia środków chemicznych na bazie siarczanu chromu. Zamiast tego w procesie garbowania stosuje się ekstrakty z liści oliwnych. Jest to rozwiązanie zrównoważone, a zatem lepsze dla środowiska: efektywnie wykorzystuje liście oliwne, które w innych gałęziach przemysłu są uważane za odpad. Co więcej, SUV Škoda wykorzystuje już 13,1 kg tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Są one używane głównie na zewnątrz pojazdu, np. przy osłonach podwozia. Potrzebny do tego materiał jest odzyskiwany ze starych obudów akumulatorów i zderzaków. Udział stali pochodzącej z recyklingu, wykorzystanej w nadwoziu wynosi 40 proc., a w przypadku aluminium nawet 60 proc. A to nie koniec - 20 proc. bocznych szyb okien Enyaqa iV jest poddawanych recyklingowi.

Ekologia bez kompromisów dla kierowcy

I co chyba najważniejsze dla kierowcy... cała ta ekologia idzie w parze ze wszystkimi innymi zaletami samochodu elektrycznego. Nie ma mowy o kompromisach, niższej jakości czy ograniczaniu walorów użytkowych samochodów. Wręcz przeciwnie. Ekologia to kolejna pozycja na długiej liście zalet, czego Škoda Enyaq iV jest idealnym przykładem. Zaskakująco przestronny, komfortowy, szybki i bogato wyposażony SUV jednocześnie na każdym kroku dba o środowisko. Od procesu produkcji, po wykorzystane we wnętrzu materiały po bezemisyjną jazdę.

Škoda Enyaq iV materiał promocyjny