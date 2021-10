Raz przejedziesz się elektrykiem i nie będziesz już chciał wysiadać

Elektryfikacja to nie przyszłość motoryzacji. To już tu i teraz i warto to podkreślić, ponieważ wiele osób wciąż mówiąc o elektrykach ma na myśli albo bardzo drogie samochody, albo te typowo miejskie o znikomym zasięgu. Na rynku doszło jednak do prawdziwej rewolucji, a auta z napędem elektrycznym wkroczyły praktycznie do wszystkich segmentów. Świetnym przykładem może być jeden z liderów polskiego rynku – Škoda. W salonach marki znajdziemy modele z dopiskiem iV. W Octavii i Superbie te dwie litery oznaczają ładowaną z gniazdka hybrydę, ale już w najnowszym SUV-ie stuprocentowego elektryka XXI wieku.

Wrażenia z jazdy

Škoda Enyaq iV 80 ma napęd na tył, do pierwszej setki rozpędza się w 8,5 s, a na autostradzie może pojechać nawet 160 km/h. Przyspieszenie może nie robi na papierze wrażenia, ale już podczas jazdy - tak. Jazda elektrykiem znacząco różni się od tej zwykłym autem. Enyaq iV błyskawicznie reaguje na pedał przyspieszenia. Nieważne przy jakiej prędkości zawsze ma zapas mocy i rozwija ją harmonijnie. Trudno na drodze znaleźć szybsze auto i wcale nie chodzi tu o dynamiczną, sportową jazdę. Tak błyskawiczne reakcje to po prostu komfort jazdy. Dużo łatwiej zmienić pas, kogoś wyprzedzić, włączyć się do ruchu - w mieście to nieocenione. Co ważne, również przy wyższych prędkościach Enyaq iV nie traci nic ze swojej elastyczności.

Imponuje też cisza i kultura, z jakimi to wszystko się dzieje. Nie ma mowy o szarpaniu, warczeniu czy chwili zawahania. Jest coś w powiedzeniu, że samochodów elektrycznych nie lubi ten, kto nigdy nimi nie jeździł. Zwłaszcza modelami, które właśnie teraz wyjeżdżają na drogi. Elektryki przeszły długą drogę. Równie przyjemnie jeździ się słabszym Enyaqiem iV 60, a dla tych którzy patrzą przede wszystkim na liczby Škoda ma w zanadrzu jeszcze wersję 80x z napędem 4x4. Zasięg? To już nie problem. SUV w wersji z mniejszym akumulatorem wg WLTP pokona do 412 km, a z większym - nawet 534 km.

Nowa platforma to nowa definicja przestronności

Korzystanie z platformy opracowanej z myślą o samochodach elektrycznych daje projektantom i inżynierom zupełnie nowe możliwości. Mogą narysować samochód zupełnie inaczej, co na pewno zauważyliście już na ulicach. BEV mają inne proporcje, przyciągają wzrok ciekawymi akcentami stylistycznymi i wyróżniają się na tle klasycznych aut. Wiele z nich to popis stylistów.

Ale nowa platforma to także nowe podejście do rozplanowania przestrzeni. Nikogo nie ograniczają już zasady, według których muszą być projektowane klasyczne auta. Wspomniany Enyaq iV ma 4 648 mm długości, 1 877 mm szerokości oraz 1 618 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 2 765 mm, a pojemność bagażnika to 585 l.

Wykorzystanie specjalnie zaprojektowanej z myślą o elektrykach platformy, pozwoliło inżynierom wygospodarować naprawdę zaskakująco przestronne wnętrze. Akumulatory umieszczone są pod podłogą i nie zabierają miejsca. Przednia część kabiny jest oczywiście bardzo dobrze przemyślana, mamy sporo wygodnych schowków, uchwytów na kubki, kieszeni i półek, ale tego mogliśmy się spodziewać. Škoda od dawna stawia na praktyczność i ergonomię. Co ważne, powody do zadowolenia ma nie tylko kierowca i pasażer z przodu, ale także ci z tyłu. Kanapa jest wygodna, a miejsca na nogi i głowy nie zabraknie nawet wyższym osobom. Bagażnik o pojemności prawie 585 l powinien sprostać wymaganiom większości rodzin. Zwłaszcza, że Škoda tradycyjnie wyposażyła Enyaqa w wiele rozwiązań Simply Clever. To kawał sporego SUV-a. W aucie o długości 4,6 m, a więc balansującego na granicy segmentów C i D, zamknięto znacznie większy samochód.

Raj dla miłośników nowinek technicznych. I nie tylko

Samochody elektryczne to także znacznie bardziej odpowiedzialne podejście do, tak ważnej w dzisiejszych czasach, ekologii. Do wykonania elegancko zaprojektowanego wnętrza Enyaqa iV wykorzystano wiele zrównoważonych materiałów. Oprócz dywaników wykonanych z włókien pochodzących z recyklingu butelek PET i izolacji akustycznej stworzonej z tekstyliów pochodzących z recyklingu, Enyaq iV oferuje również obicia foteli z materiałów przyjaznych dla środowiska. We wnętrzu Lodge są one wykonane w 40 proc. z naturalnej wełny i posiadają etykietę zarezerwowaną dla produktów zawierających od 30 do 49,9 proc. nowej wełny. Pozostałe 60 proc. tej tkaniny tapicerskiej odzyskano z przetworzonych butelek PET z poliestru.

To właśnie takie kroki, z pozoru małe, zmieniają otaczający nas świat. Za kierownicą Enyaqa iV na każdym kroku czujemy, że siedzimy w samochodzie nowej ery. A to wrażenie potęgują wykorzystane najnowsze technologie. Przed oczami kierowcy umieszczono zaskakująco mały ekran z prędkościomierzem i najważniejszymi informacjami. Powód? Ogromny wyświetlacz head-up z funkcjami rozszerzonej rzeczywistości, wyświetlanymi na przedniej szybie. Z kolei w konsolę centralną wkomponowano duży ekran zaawansowanego systemu multimedialnego. SUV ma także długą listę systemów bezpieczeństwa oraz wsparcia.

Przyszłość coraz bardziej przystępna

Po jeździe samochodem elektrycznym trudno wrócić do klasycznego samochodu, ponieważ takie zalety jak błyskawiczne przyspieszenie, bezpieczeństwo podczas jazdy, nienaganny komfort, cisza czy zaskakująca przestronność zdobywają serce kierowcy od razu. Co ważne, elektryki nie są już odgrodzone barierą wysokiej ceny. Służąca nam za przykład Škoda przyszykowała dla Enyaqa iV trzy różne formy nowoczesnego finansowania: Leasing Niskich Rat, Kredyt Niskich Rat oraz Leasing Niskich Rat dla klientów indywidualnych. To oznacza, że każdy znajdzie ofertę dla siebie, a Enyaqiem iV można już jeździć od 1631 zł netto miesięcznie. No i nie można zapomnieć, że w Polsce właśnie ruszył program dopłat do samochodów elektrycznych „Mój Elektryk", dzięki któremu Enyaq iV staje się jeszcze bardziej przystępny cenowo.

