Używasz kamery samochodowej? Nie zapomnij o jednym ważnym szczególe

Korzystanie z wideorejestratorów jest w Polsce legalne, ale nie jest to wcale oczywiste. W Austrii, Francji, Luksemburgu, Norwegii, Słowacji i Szwajcarii korzystanie z takich urządzeń jest zabronione ze względów bezpieczeństwa lub ochrony danych osobowych. W Polsce można jednak bez przeszkód rejestrować własne podróże. Nie można jednak bez ograniczeń udostępniać nagrań. Ryzykujemy wówczas publikację czyjegoś wizerunku lub złamanie przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych, czyli RODO. Jeśli zdecydujemy się na udostępnienie nagrania, musimy usunąć lub zamazać fragmenty nagrania (twarze, numery rejestracyjne itp.).

Pomoc w rozmowie z policją

Nikt raczej nie rejestruje nagrań z podróży, by montować z nich skomplikowane produkcje filmowe. Najczęściej wideorejestrator ma być dodatkowym zabezpieczeniem w razie kolizji lub niebezpiecznej sytuacji na drodze. W takiej sytuacji policja lub sąd mogą wykorzystać nagrania jako materiał dowodowy, który potwierdzi naszą wersję wydarzeń.

Samsung Endurance - karta pamięci do wideorejestratorów Samsung

Rejestrowanie nagrań

Typowe kamerki samochodowe wyposażone są w karty pamięci, które pozwalają na nagranie kilkunastu bądź kilkudziesięciu godzin materiału. Po tym czasie karta się "zapętla" i zaczyna nadpisywać kolejne kilometry. Nikt raczej takich materiałów nie gromadzi - służą wspomnianemu wcześniej potwierdzeniu wersji wydarzeń.

Warto jednak postawić na karty pamięci przystosowane właśnie do wideorejestratorów. Większość kart SD przystosowana jest do szybkiego kopiowania danych. Karty do wideorejestratorów bardziej niż na szybkość, stawiają na długotrwałość działania. Przykładowo Karta Samsung PRO Endurance została zaprojektowana tak, by działać nawet 43 800 godzin, czyli aż pięć lat bez przerwy. W przypadku takiej karty ciągłe nagrywanie może trwać nawet 25 razy dłużej niż w przypadku kart klasycznych, gdzie na pierwszym miejscu znajduje się prędkość zapisu i kopiowania. Nośnik występuje w trzech wersjach o pojemności 32, 64 i 128 GB co pozwoli zarejestrować długie godziny materiału w wysokiej rozdzielczości.

Karta pamięci na trudne warunki

Karta PRO Endurance została poddana rygorystycznym testom, które potwierdziły jej odporność na działanie czynników zewnętrznych. Karta jest odporna na działanie magnesów, promieni rentgenowskich, wody (wytrzymałość do 72 godzin zanurzenia w wodzie morskiej, zgodność z wymogami norm IEC 60529 i IPX7), a także temperatur od -25°C do 85°C.

Jak zamontować wideorejestrator?

Kamerę samochodową z reguły montujemy na przedniej szybie pojazdu. Bezwzględnie należy pamiętać o tym, by umieścić ją w miejscu, w którym nie będzie ograniczała pola widzenia kierowcy. Nie można montować wideorejestratorów w pobliżu poduszki powietrznej. W takiej sytuacji w razie wypadku urządzenie mogłoby zrobić krzywdę kierowcy i pasażerom.

Po wybraniu odpowiedniego miejsca na montaż kamery, warto szybę w tym miejscu odtłuścić i przymocować urządzenie. Wideorejestratory z reguły posiadają długie kable zasilające, dzięki czemu możemy je poprowadzić w niemal niewidoczny sposób - pod elementami wnętrza. Wtedy kamera będzie spełniała swoje zadanie, ale nie zaburzy nam wnętrza samochodu plątaniną kabli.