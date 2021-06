Ford Puma już jest hitem w swojej klasie. Osiem rzeczy, które przyciągają uwagę

Puma to najnowszy SUV w gamie Forda. Zaskakuje przestrzenią, sprytnymi rozwiązaniami i nowoczesnymi technologiami, a to przekłada się na wyniki i zainteresowanie klientów. Bo w 2020 roku mogliśmy mówić o prawdziwym rekordzie. Postanowiliśmy zebrać w jednym miejscu osiem zalet Pumy, by przybliżyć wszechstronność tego samochodu.

Przestrzeń i wygoda

Mimo kompaktowej sylwetki, we wnętrzu Forda Puma jest zaskakująco dużo miejsca. Wymiary nadwozia są typowe dla samochodów z segmentu B, ale kabina została zaplanowana w bardzo przemyślany sposób. Czworo dorosłych pasażerów może wygodnie spędzić w niej długą podróż, a bagażnik pomieści nawet 456 litrów. Po złożeniu oparć tylnej kanapy uzyskamy dostęp do 1216 litrów, co można wręcz uznać za rekord w tej klasie samochodów.

Co ciekawe, we wnętrzu znajdziemy zdejmowane pokrowce na fotele. Jeśli tapicerka się ubrudzi, możemy ją wyprać w zwykłej pralce, bez konieczności używania specjalistycznego sprzętu, czy oddawania samochodu do wysprzątania.

Nietypowy bagażnik

Skoro jesteśmy przy przestrzeni, warto wspomnieć o bagażniku Forda Puma, który został wyposażony w innowacyjną przegrodę bagażową MegaBox. Pod podłogą bagażnika znajdziemy schowek o pojemności 81 litrów. Zapewnia to dodatkową przestrzeń ładunkową, a także umożliwia przewożenie przedmiotów o wysokości do 115 cm. Również tych brudnych, bo MegaBox ma wodoodporną powłokę i korek spustowy, dzięki czemu można go wygodnie umyć. To więc idealne miejsce na schowanie mokrych butów, doniczek z roślinami lub zabłoconego sprzętu sportowego.

Moda ma znaczenie

Kiedyś samochód miał po prostu jeździć i nie oczekiwaliśmy od niego więcej. Dziś jest swego rodzaju sposobem na wyrażenie siebie. Dlatego dla wielu kierowców tak istotne jest, by auto było ładne, modne, na czasie i takie, z którego będą dumni. Dane sprzedażowe Pumy pokazują, że model spełnia wszystkie te założenia. Tylko w 2020 roku na Starym Kontynencie sprzedano ponad 118 tysięcy egzemplarzy tego modelu.

Najlepszy w swojej klasie

Ford Puma to jeden z najbardziej uniwersalnych SUV-ów, jaki aktualnie jest dostępny na rynku. Dotyczy to przede wszystkim charakteru tego samochodu, jego wszechstronności i stylu, a także oferty silnikowej. Każdy kierowca znajdzie w gamie Pumy coś dla siebie. Do wyboru są klasyczny, niezawodny silnik benzynowy EcoBoost, ekologiczne miękkie hybrydy z manualną lub automatyczną dwusprzęgłową skrzynią biegów PowerShift, a także typowo sportowy wariant ST skierowany do kierowców o bardziej dynamicznym usposobieniu. Trudno znaleźć na rynku ofertę bardziej uniwersalną i możliwą do dopasowania do własnych potrzeb.

PowerShift - skrzynia ma znaczenie

Ford Puma EcoBoost Hybrid dostępna jest z nowoczesną 7-biegową, automatyczną skrzynią dwusprzęgłową PowerShift. Taki rodzaj przekładni gwarantuje płynną i mniej męczącą jazdę – szczególnie w ruchu miejskim. Zużycie paliwa na poziomie 5,7-6,4 litrów i wysoki moment obrotowy to tylko część możliwości Pumy. Nowa automatyczna skrzynia biegów PowerShift zapewnia także przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 8,7 s. Mówimy wręcz o zaskakująco dobrej dynamice w aucie, które nie jest wersją sportową ani usportowioną.

Na sportowo

Ale w gamie Pumy znalazła się także wersja typowo sportowa, opracowana przez dział Ford Performance. Odmianę ST napędza 1,5-litrowy turbodoładowany silnik EcoBoost, który generuje 200 KM i 320 Nm momentu obrotowego. Puma ST od 0 do 100 km/h przyspiesza w zaledwie 6,7 sekundy.

Sportowy SUV, tak jak pozostałe został wyposażony w przełącznik trybów jazdy - normalny, ekologiczny, sportowy, torowy, na śliską nawierzchnię, do jazdy po piachu i w śniegu. Każde z tych ustawień precyzyjnie ustawia pracę silnika, dostosowuje czułość przepustnicy oraz parametry przyczepności. Uzupełnieniem jest oczywiście sportowe zawieszenie. W efekcie Puma ST to dynamiczne i zwinne auto, które na każdym kroku zachęca do sportowej, ale i bezpiecznej jazdy.

Oszczędne silniki

Nie tylko sportowa odmiana ST może pochwalić się świetnymi osiągami. W gamie mamy również trzycylindrową jednostkę 1.0 EcoBoost w dwóch wariantach mocy - 95 i 125 KM Hybrid i 155 KM Hybrid. Silniki generują od 170 Nm do nawet 240 Nm maksymalnego momentu obrotowego. To zupełnie wystarcza do dynamicznego przemieszczania się w mieście i w trasie. Dodatkowo średnie zużycie paliwa zaczyna się od 5,4 l na dystansie stu kilometrów (w cyklu mieszanym), co sprawia, że Puma jest nie tylko dynamiczna, ale i ekonomiczna.

Nowoczesna miękka hybryda

W gamie silnikowej Forda Puma znalazła się też nowoczesna miękka hybryda. To innowacyjny rodzaj napędu, który nie wymaga ingerencji kierowcy - nie ma konieczności doładowywania akumulatorów, pilnowania zasięgu, wożenia ze sobą kabli do ładowania itp. W układzie napędowym umieszczono mały silnik elektryczny i instalację 48V, które są dodatkowym wsparciem przy przyspieszaniu czy zasilaniu urządzeń pokładowych. Miękkie hybrydy nie wymagają podłączania do zewnętrznych źródeł zasilania. Niewielkich rozmiarów 48-woltowy akumulator jest ładowany podczas jazdy, a układ rekuperacji energii odzyskuje ją podczas hamowania i zwalniania. To więc wygodne i bezobsługowe rozwiązanie. Układ bazuje na silniku 1.0 EcoBoost Hybrid i generuje 125 lub 155 KM. Można więc dopasować parametry auta do własnych potrzeb i preferencji.

Ford Puma to sportowy, inteligentny SUV z odważną stylistyką, ekonomicznymi i dynamicznymi silnikami, który potrafi sprostać niemal każdym wyzwaniom. Mimo niedużych rozmiarów ma bardzo przestronne wnętrze i pojemny bagażnik z innowacyjną przegrodą MegaBox, co czyni z niego bardzo praktyczne auto. Dostępne wersje napędowe zaspokoi potrzeby kierowców - i tych szukających sportowych wrażeń, i tych, którzy skupiają się na wygodzie i ekonomii. Te wszystkie cechy zostały opakowane w atrakcyjne nadwozie i wyposażone w świetne zawieszenie, które sprawia, że nawet najdalsza podróż będzie po prostu przyjemnością.

