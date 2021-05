Dobierarka to rewolucja w serwisowaniu. Wyszukiwanie części do auta nigdy nie było tak proste

Zakup części do samochodu to często stres...

Samodzielne wyszukanie części do samochodu to oszczędność czasu i pieniędzy w warsztacie. Tylko, że to wcale nie jest prosta operacja. Badania Allegro pokazują, że nawet 40 proc. polskich kierowców ma wątpliwości, czy poradzi sobie z odpowiednim wyborem produktu do swojego samochodu. Dlatego wielu z nas rezygnuje z takiego zakupu, zdając się na inne osoby. Jedziemy do warsztatu i oddajemy auto w ręce specjalistów.

Wyszukiwarka? Zapomnij. Teraz liczy się dobierarka

Zakup i dobranie części do samochodu może być stresujące. Nie każdy musi mieć specjalistyczną wiedzę i znać się na budowie samochodu. Nie pomagają też same sklepy i platformy z częściami, oferując często proste wyszukiwarki, które wcale nie ułatwiają wyboru. Żeby z nich skorzystać, trzeba sporo wiedzieć.

Na rynku pojawiły się jednak zaawansowane i, co ważne, bardzo intuicyjne narzędzia do odpowiedniego wyboru części. Świetnym przykładem może być dobierarka na Allegro. Dobierarka korzysta z bazy zawierającej dane 10,8 mln produktów, ponad 700 marek do ponad 66 tysięcy pojazdów. Pozwala w prosty sposób przeszukać ponad 25 mln ofert. Narzędzie jest już dostępne. Wystarczy w parametrach wyszukiwania wybrać konkretny model auta, a dobierarka Allegro wyświetli części pasujące wyłącznie do niego.

Dobierarkę znajdziesz w TYM MIEJSCU

Powiązanie oferty części samochodowej z samochodami, do których pasuje to jedna z najważniejszych cech nowego rozwiązania. Przy każdej ofercie dostajemy wiarygodną informację o dopasowaniu danej części do wybranego auta. Szukanie i filtrowanie produktów zaprojektowano z myślą o użytkowniku - ma być jak najwygodniej.

Allegro dobierarka fot. zrzut ekranu z Allegro.pl

Dobierarka pokaże ci zamienniki

Kolejną funkcjonalnością jest wyświetlanie przy każdej części informacji o jej zamiennikach i łatwość ich wyszukiwania. Dobierarka pokazuje nam zamienniki, pozwalając wybrać tańszą opcję. Przy niektórych częściach to naprawdę zauważalne oszczędności.

Allegro dobierarka zrzut ekranu z Allegro.pl

Nie tylko prosto, ale też tanio i bezpiecznie

Korzystanie z tak dużego serwisu jak Allegro daje nam też pewność, że nie zostaniemy oszukani - Allegro na pierwszym miejscu stawia bezpieczeństwo swoich użytkowników. Dlatego znajdziemy tu tylko zaufanych sprzedających oraz autoryzowanych dystrybutorów. Kupując części, dostajemy również dostęp do wszystkich usług Allegro – wygodnej płatności jednym kliknięciem, rat 0 proc. oraz Allegro Pay. Ta metoda płatności pozwala na odroczenie zapłaty za zakupy o 30 dni za darmo, rozłożyć płatność na 3 raty miesięczne 0 proc. (jeśli korzystamy z usługi Allegro Smart!, która zapewnia jedną opłatę za nielimitowaną liczbę przesyłek), a także podzielić płatność na więcej części przy niskim RRSO.

Kupujący nie musi się też martwić o ewentualny zwrot, jeśli coś mu się nie spodoba. Większość produktów można zwrócić w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania paczki. Co ważne, nie trzeba nawet podawać powodu rezygnacji z zakupu. Jeśli mamy wykupioną usługę Allegro Smart!, zwroty są darmowe. Nieoceniony może się okazać także Program Ochrony Kupujących. Dzięki niemu można łatwo odzyskać pieniądze w przypadku problemów z zakupami. W przypadku komplikacji wystarczy wypełnić krótki formularz online i poczekać na rozstrzygnięcie sprawy. Klienci Allegro Smart! zwrot uzyskują w ciągu dwóch dni roboczych, pozostali nie czekają zwykle więcej niż siedem.

Allegro dobierarka fot. zrzut ekranu z Allegro.pl

Dobierarkę pokochali kierowcy

Na Allegro do swojego samochodu znajdziemy tak naprawdę wszystko. Ogrom wyboru mógłby przytłoczyć, ale z tym problemem radzi sobie właśnie dobierarka. Dzięki niej w łatwy sposób znajdziemy tylko te przedmioty, które pasują do naszego auta. To ułatwienie, wygoda i oszczędności nie tylko dla zwykłych kierowców, ale także warsztatów.

Dobierarka działa już od jakiegoś czasu i zbiera bardzo pozytywne recenzje od użytkowników Allegro. To narzędzie, które znacząco ułatwia wybór odpowiedniej części do samochodu. Pozwala też oszczędzić. Czas i pieniądze.

