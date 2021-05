Koniec ery samochodów spalinowych jest bliski. Volvo zaczyna z wysokiego C modelem C40

Jeszcze 20 lat temu nikomu nie śniło się, że przyszłość samochodów wcale nie będzie należeć do turbodiesli, lecz do hybryd ładowanych z gniazdka i aut elektrycznych. Ale przyszłość dzieje się na naszych oczach. Mamy coraz więcej samochodów elektrycznych i zelektryfikowanych. Volvo właśnie zaprezentowało swój drugi elektryczny model. Do zasilanego prądem XC40 P8 Recharge dołącza C40, czyli modny SUV w stylistyce coupe, który będzie dostępny tylko jako samochód elektryczny.

Modne nadwozie to lepsza aerodynamika

Volvo C40 bazuje na tej samej konstrukcji co elektryczne XC40 P8 Recharge. Oba auta zbudowano na platformie CMA, a napęd przekazywany jest na cztery koła za pośrednictwem dwóch silników elektrycznych - po jednym na każdej z osi. Moc Volvo C40 to 408 KM, a maksymalny moment obrotowy wynosi 660 Nm. Takie parametry przekładają się na świetne osiągi - sprint od zera do 100 km/h trwa mniej niż 5 sekund.

Mimo bliźniaczego zespołu napędowego, Volvo C40 ma nieco większy zasięg niż XC40. Na pełnym naładowaniu przejedziemy 420 kilometrów. Wynika to przede wszystkim z konstrukcji nadwozia. Choć C40 nadal oferuje prześwit 21 centymetrów, co stawia go na równi ze znacznie większymi SUV-ami, obniżona i opadająca ku tyłowi linia dachu przekłada się na mniejsze opory powietrza. A to z kolei skutkuje lepszą aerodynamiką i - co za tym idzie - ekonomią.

Zasięg znacznie przekraczający 400 kilometrów to zasługa pojemnej baterii umieszczonej w podwoziu. Akumulator ma pojemność aż 76 kWh netto. Oznacza to, że faktycznie tyle energii możemy wykorzystać do jazdy. Volvo C40 można ładować superszybką ładowarką o mocy 150 kW. Dzięki temu naładujemy samochód do 80 proc. w niecałe 40 minut.

Co dalej? Przyszłość ma wtyczkę

W 2020 roku 29 proc. sprzedaży Volvo stanowiły hybrydy typu plug-in. To pomost pomiędzy samochodami spalinowymi a elektrycznymi. Hybrydą typu plug-in możemy jeździć jak autem elektrycznym. Regularnie ładowana bateria o pojemności 10-12 kWh pozwala przejechać do 50 kilometrów na samym prądzie. A tak naprawdę w codziennym użytkowaniu rzadko jeździmy więcej. Zatem samochód z takim napędem w miejskiej eksploatacji może służyć jako auto elektryczne, ale w razie dalszej podróży nadal mamy do dyspozycji silnik spalinowy i tradycyjny bak paliwa. Tylko za dziewięć lat ten bak zniknie. W 2030 roku Volvo nie będzie miało w sprzedaży ani jednego modelu zasilanego konwencjonalnym paliwem. Cała gama zostanie zelektryfikowana.

Ale nie wybiegajmy tak daleko w przyszłość. Jeszcze w tym roku Volvo wprowadzi do sprzedaży model C40 oraz tańszą wersję XC40. Bliźniaczy model będzie napędzany jednym silnikiem o mocy 204 KM, a napęd trafi na przednią oś - model P8 Recharge "straci" jeden motor. Ale skoro samoloty mogą latać na jednym silniku, to Volvo tym bardziej. Ta zmiana będzie skutkowała solidnym stopieniem ceny - model ma kosztować blisko 200 tysięcy złotych. Warto dodać, że przy elektrycznych modelach Volvo zmieniło nieco politykę wersji wyposażenia. Już w standardzie dostajemy praktycznie wszystko, z 19-calowymi felgami, czujnikami parkowania i systemem operacyjnym Android Automotive OS opartym na Google na czele. Dopłaty wymagają w zasadzie tylko większe felgi, specjalne lakiery, tapicerki z ekologicznej skóry czy zestaw kamer 360 stopni. Skoro jesteśmy przy tapicerkach - elektryczne modele Volvo są naprawdę ekologiczne. Do wykończenia wnętrza użyto wyłącznie ekologicznych tworzyw.

Samochód jak telefon, czy telefon jak samochód?

Volvo C40 podobnie jak XC40 P8 Recharge zostało wyposażone we własną kartę SIM i system operacyjny Android Automotive OS. To platforma, która w czasie rzeczywistym aktualizuje takie usługi jak m.in. mapy czy aplikacje dostępne w sklepach Google. Dzięki temu nawigacja samochodu jest na bieżąco informowana o aktualnym stanie ruchu, korkach, wypadkach i utrudnieniach. System może również automatycznie skorygować trasę. Mapy działają także w trybie offline, więc nawet jeśli znajdziemy się na przysłowiowym końcu świata bez zasięgu telefonii komórkowej, samochód nie pozwoli nam się zgubić.

