Nowa Puma, to najsprytniejszy miejski SUV. Przegląd ciekawych rozwiązań zastosowanych w nowym Fordzie

Ford Puma to najnowszy SUV Forda. To nowoczesny samochód, który zaskakuje mnogością praktycznych i funkcjonalnych rozwiązań. Mowa tu nie tylko o szerokiej gamie silnikowej (bo Puma występuje w wersji benzynowej, wysokoprężnej, hybrydowej, a także sportowej odmianie ST), ale także - a może przede wszystkim - o funkcjonalnych rozwiązaniach jakie znajdziemy we wnętrzu.

Przestronna kabina

To co zaskakuje w Pumie najbardziej już od pierwszego spotkania, to przestrzeń w kabinie. Mimo wymiarów nadwozia typowych dla aut z segmentu B, przestrzeni we wnętrzu jest aż nadto, a na dodatek została bardzo ergonomicznie rozplanowana. Wnętrze jest funkcjonalne, a jego konstrukcja została tak przemyślana, by kierowcy i pasażerom było jak najwygodniej.

Zdejmowane pokrowce

Jednym z najbardziej praktycznych i funkcjonalnych w codziennym życiu rozwiązań jakie znajdziemy w kabinie Pumy, są zdejmowane pokrowce na fotele. Jeśli tapicerka z jakiegoś powodu się ubrudzi, bez problemu upierzemy ją w domu bez konieczności użycia specjalistycznego sprzętu do prania. Zdejmowane pokrowce przednich i tylnych foteli posiadają zapięcie na zamek, więc w razie potrzeby można je łatwo zdjąć, uprać w pralce, wysuszyć i ponownie założyć na fotele. To świetne rozwiązanie np. dla osób podróżujących z psem, ale także w razie codziennych "wypadków", które mogą przydarzyć się w kabinie.

Bagażnik, którego nie znajdziesz nigdzie indziej

Ford Puma oferuje najlepszą w swojej klasie pojemność bagażnika - nawet 457 l. Jednak nie jest to typowy bagażnik, jaki znajdziemy w innych samochodach. Przestrzeń ładunkowa Forda Puma została wyposażona w innowacyjną przegrodę bagażową MegaBox. Pod podłogą bagażnika znajdziemy dodatkowy schowek o pojemności 80 litrów. Zapewnia on nie tylko dodatkową przestrzeń ładunkową, ale także umożliwia przewożenie przedmiotów o wysokości do 115 cm. Również tych brudnych. MegaBox ma wodoodporną powłokę i korek spustowy, dzięki czemu można go szybko i wygodnie umyć. To więc idealne miejsce na schowanie mokrych butów, doniczek z roślinami lub zabłoconego sprzętu sportowego.

Oparcie tylnej kanapy w razie potrzeby można złożyć w proporcji 40:60, aby uzyskać jeszcze większą przestrzeń bagażową - aż 1216 litrów. Otwór załadunkowy jest na tyle duży, że do bagażnika zmieścimy nawet przedmioty o szerokości metra. Ciekawym rozwiązaniem jest także ruchoma, elastyczna osłona za tylnym siedzeniem. Unosi się razem z klapą bagażnika, który w razie potrzeby możemy otworzyć bezdotykowo - wystarczy ruch nogą pod tylnym zderzakiem. Dzięki temu nie tylko mamy wygodniejszy dostęp do przestrzeni bagażowej, ale także możemy zmienić położenie osłony jeśli potrzebujemy miejsca na większe przedmioty. Przymocowanie jej do pokrywy bagażnika, a nie do oparcia tylnej kanapy sprawia, że po jego zamknięciu osłona wraca na swoje miejsce, chroniąc zawartość kufra przed wzrokiem osób postronnych.

Ford Puma to miejski SUV o wielkim wnętrzu. Dosłownie i w przenośni. Kabina skrywa wiele praktycznych i funkcjonalnych rozwiązań, a nieduże nadwozie zaskakuje dojrzałym prowadzeniem. Całość dopełniają nowoczesne jednostki napędowe, w tym układy Mild Hybrid, czyli tzw. miękkie hybrydy, które zapewniają ekologię i dynamikę, a na dodatek nie wymagają żadnej dodatkowej obsługi. Szeroki wachlarz silników i zaskakująco praktyczne wnętrze sprawiają, że Puma sprosta nawet najbardziej wygórowanym oczekiwaniom kierowców. Niezależnie od tego czy jeżdżą oni tylko po mieście, z rodziną w trasy, czy prowadzą aktywny tryb życia.

