SUV skrojony pod każdego kierowcę. Ford Puma zaskakuje szeroką ofertą silników i wersji

SUV-y zdominowały świat - to bez wątpienia najpopularniejszy segment współczesnych samochodów. Są praktyczne, wygodne i mają wiele rozwiązań, których kierowcy poszukują w codziennym życiu. Jednym z najmłodszych przedstawicieli tego segmentu jest Ford Puma. Ten miejski SUV idealnie wpisuje się we współczesne trendy. Jest wygodny i zaskakuje przestronnością, a dodatkowo ma świetnie wykonane wnętrze, w którym można poczuć się jak w domu - jest funkcjonalne i ergonomiczne. Ale nawet szyty na miarę samochód potrzebuje odpowiedniej jednostki napędowej, która będzie dopasowana do kierowcy, jego trybu życia i oczekiwań. Dlatego Ford Puma występuje z dwoma rodzajami napędów - benzynowym, a także nowoczesną miękką hybrydą.

Ford Puma ST Line Ford

Klasyka broni się sama

W miejskich SUV-ach silniki benzynowe to zawsze dobry wybór. W Fordzie Puma trzycylindrowa jednostka 1.0 EcoBoost występuje w dwóch wariantach mocy - 95 i 125 KM. Obie generują moment obrotowy 170 Nm. To wystarczające parametry do dynamicznego poruszania się w mieście. A średnie zużycie w cyklu mieszanym wynosi tylko 5,4 l benzyny na dystansie stu kilometrów, co czyni Pumę nie tylko dynamicznym, ale i ekonomicznym autem.

Ford Puma z benzynowym silnikiem to idealna propozycja dla osób szukających typowo miejskiego SUV-a. Sprężyste zawieszenie i niewielkie gabaryty sprawiają, że Puma jest wyjątkowo zwinnym samochodem, który świetnie odnajduje się w miejskim ruchu. Manewry ułatwiają m.in. czujniki parkowania, szerokokątna kamera cofania czy układ automatycznego parkowania, który pomoże kierowcy wpasować się nawet w najciaśniejsze miejsce postojowe. Doskonałe prowadzenie daje o sobie znać nie tylko w miejskiej dżungli, ale także przy szybkim pokonywaniu zakrętów czy w dalszych podróżach.

Ford Puma ST Line Ford

Nowoczesna miękka hybryda

Miękka hybryda to wygodne rozwiązanie dla kierowców, którzy cenią sobie ekologię, ekonomię, ale i praktyczność. To nowoczesny rodzaj napędu, który nie wymaga żadnej ingerencji kierowcy - nie ma konieczności doładowywania akumulatorów, pilnowania zasięgu itp. Na czym polega takie rozwiązanie? Na zastosowaniu małego silnika elektrycznego i instalacji 48V, które poprawiają wydajność silnika benzynowego. Układ sam nie napędza pojazdu, ale stanowi dodatkowe wsparcie przy przyspieszaniu czy zasilaniu urządzeń pokładowych. Istotny jest fakt, że miękkie hybrydy nie wymagają podłączania do zewnętrznych źródeł zasilania. Niewielkich rozmiarów 48-woltowy akumulator jest doładowywany podczas jazdy, a układ rekuperacji energii odzyskuje ją podczas hamowania i zwalniania. To więc wygodne i bezobsługowe rozwiązanie.

Dzięki zastosowaniu innowacyjnych silników benzynowych i technologii Mild Hybrid, nowy Ford Puma wyróżnia się świetnymi osiągami, niezwykle niskim zużyciem paliwa i ograniczoną emisją spalin. Kierowcy mogą wybierać spośród dwóch wariantów układu bazującego na silniku 1.0 EcoBoost mHEV - o mocy 125 lub 155 KM. Mocniejszy wariant może pochwalić się świetną dynamiką - od zera do stu kilometrów na godzinę przyspiesza w 9 sekund. Mimo świetnych osiągów silnik nie ma dużego zapotrzebowania na paliwo. W cyklu mieszanym zużycie wynosi około 5,5 l/100 km. W czerwcu hybrydowa rodzina Pumy się powiększy, ponieważ do oferty dołączą warianty z siedmiostopniową automatyczną skrzynią biegów.

Sportowy SUV

Ford Puma to dynamiczny, miejski SUV, który występuje także w wersji stricte sportowej. Mowa o odmianie ST stworzonej przez dział Ford Performance. Napędza ją 1,5-litrowy turbodoładowany silnik EcoBoost, który generuje aż 200 KM mocy i 320 Nm momentu obrotowego. Dzięki temu Puma ST od 0 do 100 km/h przyspiesza w zaledwie 6,7 sekundy.

Ford Puma ST Ford

Ford Puma ST został wyposażony w przełącznik trybów jazdy - do wyboru mamy: normalny, ekologiczny, sportowy i torowy. Każde z tych ustawień precyzyjnie dostraja pracę silnika, dostosowuje czułość przepustnicy i układu sterującego oraz parametry przyczepności i kontroli stabilności. Uzupełnieniem jest oczywiście sportowe zawieszenie, które tworzy zgrany duet z mocną jednostką napędową. W efekcie Puma ST to bardzo dynamiczny i zwinny crossover, który świetnie się prowadzi i na każdym kroku zachęca do szybkiej i sportowej jazdy.

Nowy Ford Puma to jeden z najbardziej uniwersalnych miejskich SUV-ów dostępnych obecnie na rynku. I to nie tylko w kontekście charakteru samochodu, ale także oferty silnikowej - każdy kierowca, bez względu na oczekiwania, znajdzie tu coś dla siebie. Do wyboru są klasyczne, niezawodne silniki benzynowe, oraz wygodne i ekologiczne miękkie hybrydy, a także wariant typowo sportowy dla kierowców o bardziej dynamicznym usposobieniu. Każda z tych wersji została opakowana w przestronne i praktyczne nadwozie, a o wrażenia z jazdy dba sprężyste zawieszenie dające pewność prowadzenia w każdych warunkach. Trudno znaleźć na rynku ofertę bardziej uniwersalną i możliwą do dopasowania do własnych potrzeb.

Ford Puma ST Line Ford