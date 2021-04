Nowe oblicze SUV-a - Tiguan dostępny w wersji plug-in

SUV-y od kilku lat dominują na rynku motoryzacyjnym. Ten uniwersalny rodzaj nadwozia pokochali zarówno kierowcy, którzy podróżują całymi rodzinami, jak i osoby aktywnie spędzające czas. Pojemny bagażnik, przestronna kabina, możliwość montażu bagażnika dachowego i zwiększony prześwit to atuty, które czynią z SUV-a idealnego kompana niemal każdej podróży.

Volkswagen Tiguan eHybrid Volkswagen

Jednym z najpopularniejszych przedstawicieli segmentu SUV-ów jest?Volkswagen?Tiguan. Pierwsza generacja zadebiutowała w 2007 roku, a w 2016 przyszedł czas na drugą odsłonę tego praktycznego modelu. Wraz z wprowadzeniem nowego Tiguana w 2020 roku, model doświadczył gruntownych zmian. Nie tylko wizualnych, ale przede wszystkim silnikowych. Z obecną gamą jednostek napędowych słowo "praktyczny" nabiera zupełnie nowego wymiaru.

Mnóstwo opcji

Kluczem do sukcesu każdego samochodu jest szeroka i możliwa do dopasowania oferta. Tiguan sam z siebie jest bardzo wszechstronnym autem, a gdy spojrzymy w opcje napędowe okazuje się, że to model, który możemy dopasować idealnie do naszych potrzeb. Dzięki temu Tiguan jest w stanie sprostać wymaganiom każdego kierowcy, który szuka SUV-a tych rozmiarów. Podstawą gamy silnikowej są dwie jednostki spalinowe - benzynowa i wysokoprężna. Dopełnieniem duetu jest?hybryda?typu plug-in, która wynosi praktyczność na nowy, ekologiczny poziom. Nie warto zapominać także o?sportowej?odmianie R. Bo kto powiedział, że praktyczny samochód nie może mieć sportowego zacięcia?

Spalinowa baza

Fundamentem gamy silnikowej Volkswagena Tiguana są benzynowy silnik 1.5 TSI w duecie z mocniejszym 2.0 TSI oraz dwulitrową jednostką diesla. Podstawowy wariant benzynowy bazuje na czterocylindrowym motorze o pojemności 1,5 litra, który występuje w dwóch wariantach mocy - 130 lub 150 KM. Bazowa propozycja przekazuje napęd na przednią oś za pośrednictwem manualnej skrzyni biegów o sześciu przełożeniach, a w topowej odmianie możemy zdecydować się na siedmiostopniową przekładnię DSG. Mocniejszy wariant to motor 2.0 TSI, w którym pojawia się napęd na cztery koła 4MOTION. Jednostka o pojemności dwóch litrów oferuje 190, 245 lub nawet 320 KM w sportowej odmianie R. To idealne rozwiązanie dla osób poszukujących praktycznego auta, a jednocześnie iście sportowych wrażeń z jazdy. Maksymalny moment obrotowy wynosi 420 Nm, a przyspieszenie od zera do 100 km/h trwa zaledwie 4,9 sekundy. To wynik lepszy od niejednego hot hatcha, czy wielu sportowych modeli dostępnych na rynku.

W ofercie Tiguana dostępne są także jednostki wysokoprężne. Silniki wysokoprężne wybierają szczególnie osoby, które często ruszają w dalekie trasy. Taki rodzaj napędu zapewnia oszczędność, a także dynamikę jazdy za sprawą wyższego niż w silnikach benzynowych momentu obrotowego.

W gamie Volkswagena Tiguana znajdziemy jeden silnik Diesla o pojemności dwóch litrów. Motor oznaczony 2.0 TDI występuje w dwóch wariantach mocy. Najbardziej uniwersalny jest ten o mocy 150 KM. Dla bardziej wymagających kierowców przygotowano wersję czteronapędową 4MOTION z dwusprzęgłową przekładnią DSG. Na szczycie gamy stoi 200-konna odmiana silnika 2.0 TDI. 400 Nm maksymalnego momentu obrotowego zapewnia dynamikę nawet podczas jazdy z 2,5-tonową przyczepą, a przyspieszenie od zera do 100 km/h trwa zaledwie 7,5 sekundy. Warto wspomnieć, że najmocniejszy diesel w gamie może pochwalić się średnim zużyciem paliwa na poziomie 6,6 l/100 km w cyklu mieszanym.

Nowoczesna hybryda typu plug-in

Choć?benzyna?i diesel to podstawa gamy silnikowej Tiguana, w ofercie mamy także nowoczesną odmianę hybrydową. Wersja eHybrid to hybryda typu plug-in, czyli taka, którą możemy naładować z gniazdka. Układ napędowy bazuje na benzynowym silniku 1.4 TSI, który wspólnie z motorem elektrycznym generuje moc systemową 245 KM. Akumulator na pełnym naładowaniu zapewnia około 50 kilometrów zasięgu na samym prądzie. Zatem przy regularnym ładowaniu możemy jeździć dużym, wygodnym SUV-em tak jak autem elektrycznym - bezszelestnie i lokalnie nie emitując dwutlenku węgla. W trybie elektrycznym prędkość maksymalna została elektronicznie ograniczona do 130 km/h, zatem bez problemu możemy się poruszać nie tylko po mieście, ale także na trasach.

Badania pokazują, że większość kierowców nie pokonuje dziennie większych odległości niż 30-40 kilometrów. Dla takich osób hybryda typu plug-in jest idealnym rozwiązaniem. To idealny pomost pomiędzy elektryfikacją, a konwencjonalną motoryzacją. Obecność silnika spalinowego sprawia, że w razie rozładowania się akumulatora, do akcji po prostu wkracza konwencjonalny napęd. Jednak przy regularnym ładowaniu oszczędzamy paliwo, a tym samym pieniądze i wykazujemy się troską środowisko. Dodatkowo jeśli skorzystamy z ładowarki o mocy 3,6 kW, pełne naładowanie baterii w Tiguanie eHybrid potrwa 3 godziny i 40 minut, co przy ładowaniu auta z domowego gniazdka zapewni nam komfortowe użytkowanie auta.

Volkswagen Tiguan to uniwersalne auto i potwierdza to nie tylko jego sylwetka, wyposażenie? czy zwiększony prześwit, ale także gama jednostek napędowych. Niezależnie od tego, czy stawiamy na ekologię i elektryfikację, dalekie podróże czy po prostu codzienną eksploatację, każdy znajdzie wersję idealnie dopasowaną do własnych potrzeb.

Dane o emisji CO2 wskazanych w tekście modeli można znaleźć na stronie internetowej: HTTPS://WWW.VOLKSWAGEN.PL/PL/WLTP.HTML

