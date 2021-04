Czy SUV z wtyczką to przepis na sukces? Połączenie praktyczności i niskiej emisji CO2

W ciągu ostatnich kilku lat na rynku można zaobserwować jeden stały trend - kierowcy pokochali SUV-y. Na liście zalet takich samochodów z reguły znajdujemy przestronną kabinę, pojemny bagażnik, wyższy prześwit czy napęd na cztery koła, który jest obecny w większości przedstawicieli tego segmentu. Wszechstronność nadwozia potęgowana jest przez coraz nowsze rozwiązania napędowe. Dziś do wyboru mamy nie tylko diesla czy benzynę, ale także nowoczesne układy hybrydowe. Wielu kierowców chce sięgać po samochody zapewniające bezszelestność i komfort dzięki napędowi elektrycznemu, który pomaga także sporo zaoszczędzić na etapie eksploatacji. Kwestią czasu było więc dotarcie hybryd plug-in do najpopularniejszego segmentu - SUV-ów. I okazało się, że to strzał w dziesiątkę. Jednym z samochodów korzystających z takiego rozwiązania jest Volkswagen Tiguan eHybrid.

Dwa rodzaje hybryd

Możemy przyjąć, że na rynku mamy dwa rodzaje napędów hybrydowych. Pierwsza grupa to konwencjonalne hybrydy, które pozwalają uzyskać niższe zużycie paliwa. Druga grupa to hybrydy typu plug-in, czyli auta posiadające możliwość doładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła energii - ładowarki, bądź nawet zwykłego gniazdka. Wielu kierowców ma problem z rozróżnieniem cech takich napędów, jednak Volkswagen Tiguan eHybrid to przedstawiciel właśnie takiej grupy.

Hybryda typu plug-in to połączenie praktyczności i ekologii, które nie oznacza dla kierowcy żadnych wyrzeczeń. Baterię możemy doładować poprzez odzyskiwanie energii z hamowania, za sprawą doładowywania w trakcie jazdy lub z zewnętrznego źródła prądu (ładowarki lub nawet domowego gniazdka 230V), a w razie wyczerpania się energii, do gry wchodzi silnik spalinowy. Zyskujemy więc wszystkie zalety praktycznego SUV-a, połączone z wieloma profitami płynącymi z eksploatacji auta elektrycznego.

SUV z wtyczką

Volkswagen Tiguan zadebiutował w 2007 roku, a w 2016 przyszedł czas na drugą odsłonę tego praktycznego modelu. Wraz z wprowadzeniem nowego Tiguana w 2020 roku, model doświadczył gruntownych zmian. Nie tylko stylistycznych, ale także napędowych - w gamie pojawiła się wersja eHybrid. Napęd bazuje na czterocylindrowym silniku 1.4 TSI, który wspólnie z motorem elektrycznym generuje moc systemową 245 KM. Przekłada się to nie tylko na niską emisję dwutlenku węgla, ale także dynamikę jazdy. Hybrydowy Tiguan przyspiesza od zera do 100 km/h w 7,5 sekundy.

Największą zaletą zelektryfikowanego napędu w Tiguanie eHybrid jest akumulator. Na pełnym naładowaniu zapewnia około 50 kilometrów zasięgu na samym prądzie. W trybie elektrycznym prędkość maksymalna została ograniczona do 130 km/h, więc bez problemu możemy jeździć „na prądzie” nie tylko po mieście, ale także na trasach. Przy regularnym ładowaniu Volkswagen Tiguan, jeden z najpopularniejszych SUV-ów na rynku, może nam służyć jako auto elektryczne. I nie wiąże się to z żadnymi ograniczeniami czy wyrzeczeniami. Wręcz przeciwnie.

Pełna bateria w kilka godzin

Wielu kierowców obawia się napędów elektrycznych ze względu na długi czas ich ładowania. Hybryda typu plug-in ma mniejszy akumulator od aut w pełni elektrycznych, więc ładuje się stosunkowo szybko. Jeśli Tiguana eHybrid podłączymy do ładowarki o mocy 2,3 kW, pełny stan baterii uzyskamy po pięciu godzinach. Korzystając z mocniejszej ładowarki o mocy 3,6 kW ładowanie będzie trwało 3 godziny i 40 minut. Wystarczy więc podłączyć auto do ładowania np. z domowego gniazdka w garażu na noc, by kolejnego dnia cieszyć się w pełni naładowanym akumulatorem. Hybryda typu plug-in to idealny pomost dla wszystkich, którzy nie są jeszcze zdecydowani na zakup „elektryka”.

