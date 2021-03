Nowoczesne i sprytne rozwiązania dostępne dla wszystkich. Nowe systemy nie muszą być drogie

Dacia Sandero jest naprawdę nowa

Nowy wygląd zdradza, że mamy do czynienia ze znacznie nowocześniejszym samochodem. Zbudowana została na, znanej już z modeli Clio, platformie CMF-B. Samochód jest znacznie przestronniejszy i wygodniejszy w środku, a nowa płyta pozwoliła także na wykorzystanie systemów bezpieczeństwa, które do tej pory nie były dostępne w modelach Sandero oraz Sandero Stepway. Nowa Dacia Sandero mierzy 4088 mm długości, 1848 mm szerokości (2007 mm z lusterkami) oraz 1985 mm wysokości. Rozstaw osi to 2604 mm, a bagażnik pomieści 328 l.

Bazową jednostką jest silnik wolnossący 1.0 SCe o mocy 65 M z manualną, pięciobiegową skrzynią. Półkę wyżej znajdziemy turbodoładowany, 90-konny silnik TCe 90, parowany z sześciobiegową skrzynią. W nowej Dacii znaleźć możemy również silnik ze skrzynią automatyczną TCe 90 CVT. Wiele osób ucieszy z pewnością, że w ofercie nie zabrakło wariantu TCe 100 LPG z fabryczną instalacją gazową.

Dacia Sandero i Logan 2020 fot. Dacia

Wnętrze Dacii Sandero

Dacia Sandero robi świetne wrażenie z zewnątrz, ale nie tylko. Również projekt kabiny wnętrza jest bardzo estetyczny i miły dla oka. Producent skupia się na walorach praktycznych Sandero. I to nie dziwi, bo pakowny bagażnik i przestronna tylna kanapa sprawiają, że małe auto może okazać się w zupełności wystarczające dla większości kierowców. Nowym maluchom coraz bliżej, pod pewnymi względami, do kompaktów i nowe Sandero to dobry przykład tego trendu. Warto również wspomnieć o wersji, która przypomina swoim wyglądem crossovera, czyli o nowej Dacii Sandero Stepway. Modułowe relingi dachowe, podwyższony prześwit, wzmocnione nadkola nadają jej bardzo rasowy wygląd. Sandero Stepway sprawdzi się zarówno w warunkach miejskich jak i terenowych.

Kierowca i pasażer mają bardzo dużo miejsca z przodu. W konsoli znajdują się dwa wejścia USB, gniazdo do zapalniczki, wygodna półka na telefon i inne drobiazgi, duże kieszenie w drzwiach, dwa uchwyty na kubki oraz pokrętła i przyciski, za co należy się wielki plus. Sandero robi bardzo dobre wrażenie podczas jazdy. Wnętrze zostało wzorowo wyciszone, a jazda po nierównościach jest jeszcze bardziej komfortowa. Fotele z przodu są szerokie i wygodne, a platforma CMF-B to także więcej bezpieczeństwa podróżujących. Wszystkie wersje Dacii wyposażono w sześć poduszek powietrznych oraz system alarmowy eCall.

Dacia Sandero i Logan 2020 fot. Dacia

Wyposażenie może zaskoczyć. Długa lista systemów bezpieczeństwa

Dacia Sandero wciąż jest jednym z najtańszych miejskich aut, ale teraz jego oferta w przydatne systemy bezpieczeństwa wzbogaciła się na korzyść kierowcy i pasażerów!

Aktywny system wspomagania nagłego hamowania (AEBS) pomaga kierowcy w podbramkowej sytuacji. Auto cały czas monitoruje drogę, a kiedy wykryje przeszkodę, a kierowca nie reaguje, to ostrzeże o niej, a w skrajnych sytuacjach zacznie automatycznie hamować. To system, który eliminuje większość typowo miejskich stłuczek i wypadków.

System wspomagania ruszania pod górę zapobiegnie przypadkowemu stoczeniu się auta ze wzniesienia. Hamulce przytrzymują samochód, aby można było ruszyć bez nerwowego i gwałtownego dodawania gazu.

System kontroli martwego pola. Auto sprawdza, czy w martwym polu nie znajduje się jakiś samochód, którego kierowca może nie widzieć w lusterku bocznym. Jeśli manewr zmiany pasa byłby niebezpieczny, to samochód ostrzega o tym specjalną lampką, widoczną w lusterkach bocznych.

System wspomagania parkowania przodem i tyłem z kamerą cofania znacznie ułatwi parkowanie w trudnodostępnych miejscach. Czujniki wydadzą sygnał dźwiękowy, gdy samochód będzie zbliżał się do przeszkody, a na wyświetlaczu obraz z kamery będzie pokazywał, jak blisko możemy podjechać.

Automatyczny hamulec postojowy zaciągnie się automatycznie po wyłączeniu silnika.

Ogranicznik prędkości pozwoli na jazdę ze stałą prędkością dzięki temu z łatwością można zmniejszyć spalanie poprzez wyeliminowanie nierównomiernego dodawania gazu.

Dacia Sandero i Logan 2020 fot. Dacia

Co jeszcze znajdziemy we wnętrzu auta?

Podczas mrozów kierowca doceni choćby ogrzewane fotele, a podczas upałów - automatyczną klimatyzację. Ciekawym systemem jest tzw. Keyless Entry, czyli system bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika. Jak działa? Nie trzeba wyjmować kluczyka z kieszeni czy torebki, wystarczy mieć go przy sobie, samochód wykrywa kluczyk i pozwala otworzyć drzwi oraz odpalić silnik. Wygodne. Tak samo jak czytelny wyświetlacz pomiędzy zegarami. Co ważne, w wersji z silnikiem LPG komputer pokładowy pokazuje zasięgi oraz średnie zużycie i benzyny, i gazu.

Ciekawym rozwiązaniem jest również system Media Control z aplikacją Dacia Media Control. Ułatwia dostęp do nawigacji w smartfonie i wyświetla interfejs radia na ekranie. Odtwarzaną muzyką można sterować za pomocą przycisków na kierownicy. To świetny pomysł. Nad nawiewami umieszczono specjalny uchwyt, w który wkłada się połączony z autem przez Bluetooth smartfon. Tuż obok znajduje się wejście USB, do którego można podłączyć urządzenie bez potrzeby wyjmowania go z uchwytu. To właśnie smartfon pełni rolę systemu multimedialnego. Proste i tanie.

W Dacii Sandero można zamówić także klasyczny 8” ekran dotykowy z nowoczesnym systemem multimedialny Media Display. Posiada on możliwość połączenia smartfona z wyświetlaczem dzięki opcjom Android Auto i Apple CarPlay za pomocą kabla. Zarządzanie muzyką, wykonywanie połączeń i dostęp do swojej ulubionej aplikacji z nawigacją nigdy nie było tak proste! Drugim przykładem nowoczesnego systemu multimedialnego Dacii jest system Media Nav. Podobnie jak Media Display posiada 8” ekran dotykowy z możliwością sklonowania ekranu smartfona, lecz w tym przypadku nie potrzebny jest do tego żaden kabel! Media Nav zawiera również wbudowaną nawigację z opcją podstawową map Europy Wschodniej.

Nowa Dacia Sandero to przemyślany i bardzo wygodny miejski samochód. Wciąż kusi niską ceną, ale jest teraz znacznie bardziej dojrzała i dopracowana. Zaskakuje także bogatym wyposażeniem. Nikt nie powinien tu narzekać na brak jakiejś przydatnej na co dzień opcji.