Opel Grandland X Hybrid4 - samochód, który ma wszystko. Flagowy okręt we flocie niemieckiego producenta

Im dokładniej badać szczegóły konstrukcji Opla Grandland X, tym trudniej znaleźć w niej słabe punkty. Jego koncepcja zastała wymyślona i opracowana, żeby wykorzystać osiągnięcia postępu technicznego i stworzyć możliwie uniwersalny samochód. To idealny wybór na czasy zmian, bo w udany sposób łączy dwa motoryzacyjne światy: klasyczny i ten z przyszłości.

Prosty sposób na sukces

Najłatwiej zauważyć to, biorąc pod lupę flagową wersję Grandland X Hybrid4. Opel Grandland X to model klasy SUV, której ogólna koncepcja jest bardzo wszechstronna. Wywodzi się z samochodów terenowych, ale została przystosowana do potrzeb współczesnych kierowców. Takie auta nie bez powodu szturmem zdobyły rynek, najpierw amerykański, a później światowy. Opel Grandland X pokazuje najlepiej, dlaczego tak się stało.

Każda wersja Opla Grandlanda X ma atrakcyjny wygląd i gwarantuje wysoką pozycję za kierownicą, która ułatwia wsiadanie do samochodu i obserwację ruchu wokół nas, co ma znaczenie szczególnie w mieście. Praktyczne nadwozie sprawia, że wnętrze jest przestronne i pojemne. Poza tym sylwetka Opla Grandland X już na pierwszy rzut oka budzi zaufanie.

Został wyposażony w nieco zwiększony prześwit, który nie wpływa negatywnie na właściwości jezdne, ale pomoże pokonać drogi gorszej jakości, a nawet bezdroża. Grandland X to więc samochód nie tylko świetnie nadający się do codziennego użytkowania w mieście, ale również do dojazdów na podmiejską działkę lub do narciarskiego kurortu. Nawet jeśli nie prowadzi do nich asfalt.

Opel Grandland fot. Opel/Thorsten Weigl

Hybrydowe serce

Sercem Opla Grandlanda X Hybrid4 jest nowoczesny napęd hybrydowy, który kryje wiele niespodzianek. Jakie jego cechy warto znać? Hybrid4 to rozwiązanie, które łączy przysłowiowy ogień z wodą - oferuje znakomite osiągi i oszczędność w tym samym aucie. Maksymalna moc systemowa napędu Hybrid4 wynosi aż 300 KM. To pozwala topowemu Grandlandowi X przyspieszyć od 0 do 100 km/h w niewiele ponad sześć sekund.

Następna informacja może być zaskakująca, ale po porównaniu osiągów wszystkich samochodów w ofercie Opla okazuje się, że to właśnie Grandland X Hybrid4 jest najszybszy. Przy okazji jest też wyjątkowo ekologiczny. Średnie zużycie benzyny zgodnie z normą WLTP wynosi zaledwie 1,3-1,4 l/100 km.

Brzmi mało wiarygodnie? W zależności od sposobu używania, taki wynik jest możliwy do uzyskania podczas jazdy w trybie hybrydowym i pod warunkiem naładowanego akumulatora. Dzięki temu, że do skonstruowania wersji Hybrid4 wybrano napęd hybrydowy typu plug-in z możliwością ładowania zewnętrznym źródłem prądu, samochód zgodnie z normą WLTP może przejechać wyłącznie na silniku elektrycznym nawet 59 km.

To oznacza, że w czasie codziennej jazdy możemy w ogóle nie uruchamiać silnika spalinowego. Pod kilkoma warunkami: musimy poruszać się na ograniczonym dystansie, nie przekraczać prędkości 135 km/h i codziennie ładować akumulatory. Czy to duże ograniczenia? Żeby to ocenić, trzeba przeprowadzić szybki rachunek sumienia. Ile kilometrów przejeżdżamy codziennie? Czy pasujemy do opisanego schematu? Typowy europejski kierowca używa samochodu właśnie w wyżej opisany sposób.

Nawet jeśli korzysta się z autostrad, nie przekracza maksymalnej dozwolonej w większości krajów Europy prędkości, która wynosi 130 km/h. W Polsce zaledwie o 10 km/h więcej. Według badań opinii publicznej 80 procent niemieckich użytkowników przejeżdża dziennie nie więcej niż 50 km.

Opel Grandland fot. Opel/Thorsten Weigl

Jeśli możemy każdego dnia ładować akumulatory w domu, taka eksploatacja Opla Grandlanda X Hybrid4 będzie bardzo oszczędna i przyjazna dla klimatu. Optymalnie jest uzupełniać poziom energii elektrycznej przy użyciu opcjonalnej, firmowej ładowarki o mocy 7,4 kW oraz energii uzyskanej z paneli fotowoltaicznych lub innego ekologicznego źródła.

Dodatkowa opcja zawsze pod ręką

A gdy plan dnia zmusi nas do zmiany tego schematu, zawsze mamy do dyspozycji możliwość jazdy w trybie hybrydowym. Poza tym w każdej chwili można skorzystać z pełnej mocy, wynoszącej okrągłe 300 KM. Opel Grandland X Hybrid4 potrafi ją skutecznie przenieść na nawierzchnię. To nie koniec jego możliwości. Dzięki zdolności przekształcania energii kinetycznej w elektryczną podczas hamowania, może zwiększyć zasięg w trybie elektrycznym, tak, żeby samochód później był gotowy do bezemisyjnej jazdy.

Do czego może się przydać takie rozwiązanie? Będzie niezastąpione, jeśli mieszkamy na obrzeżach miasta, ale chcemy się udać do jego centrum, które jest strefą zamkniętą dla samochodów spalinowych. Wystarczy określić, jaki zasięg będzie nam potrzebny, gdy dotrzemy do "strefy zero" i samochód zachowa odpowiednią ilość energii elektrycznej na później.

Napęd Opla Grandlanda X Hybrid4 został skonstruowany bardzo pomysłowo. Współpracują w nim ze sobą aż trzy silniki. Dwa z nich są elektryczne. Cyfra "4" w nazwie sugeruje napęd na wszystkie koła. Tak rzeczywiście jest, ale od strony mechanicznej rozwiązano go w bardzo innowacyjny sposób. Model Grandland X Hybrid4 jest pozbawiony wału napędowego przenoszącego moment obrotowy na tylną oś. Jej napędzaniem zajmuje się dedykowany silnik elektryczny o mocy 113 KM.

Opel Grandland fot. Opel/Thorsten Weigl

Dlatego w trybie zeroemisyjnym Opel Grandland X staje się de facto tylnonapędowym autem, co dodatkowo zmniejsza mechaniczne opory i likwiduje wpływ napędu na układ kierowniczy. Gdy wymagają tego warunki drogowe albo jeśli takie jest życzenie kierowcy, błyskawicznie zmienia się w samochód z napędem na obie osie. Zadba o to przedni zespół silników: elektryczny i spalinowy.

Pierwszy rozwija moc 110 KM, drugi to 200-konna benzynowa jednostka o pojemności 1,6 l. Ich wspólny moment obrotowy jest przekazywany na przednią oś za pośrednictwem automatycznej, ośmiostopniowej skrzyni biegów. Łączna moc systemowa napędu Hybrid4 jest niższa od zsumowanej mocy maksymalnej silników, dlatego że każdy z nich osiąga ją w innym zakresie obrotów silnika.

Opel Grandland fot. Opel/Thorsten Weigl

Najlepsze cechy w ładnym opakowaniu

Tyle szczegółów technicznych, ale one wcale nie muszą interesować kierowcy. W czasie jazdy wybiera po prostu odpowiedni tryb: elektryczny, hybrydowy, napędu na cztery koła (AWD) lub sportowy. Ostatni zapewnia maksymalne osiągi i wyjątkowo dynamiczną reakcję na wciśnięcie gazu. Prędkość maksymalna najszybszej wersji Opla Grandlanda X to 235 km/h, a przyspieszenie do setki trwa zaledwie 6,1 sekundy.

Nowoczesna technika została ładnie opakowana. Wygląd zewnętrzny flagowego SUV-a Opla jest atrakcyjny i nowoczesny, a jednocześnie nie budzi kontrowersji. Grandland X Hybrid4 to uosobienie najlepszych cech wielu udanych samochodów w historii Opla, które czasem zwodziły niepozornym wyglądem, ale kryły ciekawe rozwiązania technicznie i były znane z niemieckiej solidności.

Również sylwetka modelu Grandland X nawiązuje do tej reguły. Cechuje ją nowoczesna, ale stonowana i prosta stylistyka. Lepsze wersje wyposażenia modelu Grandland X Hybrid4 zostały wyróżnione górną częścią nadwozia, która niezależnie od wybranego koloru karoserii polakierowana jest na czarno. Dzięki temu z daleka można go rozpoznać na drodze.

Żyjemy w wyjątkowych czasach. Na motoryzacyjnym rynku dzieje się naprawdę wiele. Współczesne samochody stają coraz bardziej uniwersalne i przy ich wyborze wcale nie trzeba godzić się na kompromisy. Pragniesz SUV-a, pojemnego auta na prąd, czy dynamicznego środka transportu, który poradzi sobie w każdych warunkach drogowych? Odpowiedzią na wszystkie pytania może być ten sam model. Pod warunkiem, że jest wszechstronnie zaprojektowany i nowocześnie wykonany.

Przyszłość motoryzacji niewątpliwie należy do samochodów elektrycznych. Swoją przygodę z elektryfikacją najlepiej zacząć od wygodnego, bezpiecznego i wszechstronnego SUV-a. Opel Grandland X Hybrid4 jest idealnym rozwiązaniem łączącym nielimitowany zasięg aut spalinowych z zaletami samochodów elektrycznych.

Opel Grandland fot. Opel/Thorsten Weigl