Test nowej Toyoty w bojowych warunkach. Górale jej nie oszczędzają. "Samej farby jest pół tony"

Jak najlepiej przetestować auto dostawcze? Włączyć je do codziennego życia w firmie, w której miałoby służyć. Takie wyzwanie firma Biotop, zajmująca się malowaniem dachów, postawiła dwunastu egzemplarzom Toyoty Proace. I raczej nie jest to ich ostatnie słowo.

Praktyczność przede wszystkim

Toyota słynie z napędów hybrydowych, ale poza nimi posiada także ciekawą i szeroką gamę samochodów dostawczych. Jednym z nich jest Toyota Proace, która jest jednym z najbardziej wszechstronnych samochodów dostawczych dostępnych na rynku. Model ten występuje aż w trzech rodzajach nadwozia (furgon, furgon z kabiną przeszkloną i furgon brygadowy), trzech opcjach długości (Compact, Medium i Long) i różnych konfiguracjach rozmieszczenia drzwi. Dzięki temu Toyotę Proace można dopasować do każdej pracy i każdych potrzeb.

Firma Biotop zajmująca się malowaniem dachów, postawiła na największą odmianę Toyoty Proace - Long. Auto mierzy ponad 5,3 metra długości, ale mimo gabarytów jest bardzo zwrotne, zwinne i łatwe w manewrowaniu. Część pasażerska jest przyjemna i wygodna, a przestrzeń ładunkowa pomieści aż 6,6 m3 - na pace zmieścimy trzy europalety. Maksymalna ładowność to aż 1400 kilogramów. W przypadku prowadzonej przez górali firmy Biotop ma to szczególne znaczenie. Często samej farby wiozą pół tony, a do tego dochodzą drabiny, myjki ciśnieniowe, agregaty malarskie, pompy do mycia, węże, liny i wiele innych przedmiotów potrzebnych im w codziennej pracy. Zmagania Toyoty Proace z trudami pracy w szeregach firmy możecie zobaczyć na poniższym filmie:

Inteligentna przestrzeń

Sama przestrzeń ładunkowa to jednak nie wszystko. Choć w największej odmianie Toyoty Proace wynosi aż 6,6 m3, na szczególną uwagę zasługuje system Smart Cargo. To pokrywa umieszczona w dolnej części ściany oddzielającej przedział towarowy od pasażerskiego. Wraz z podnoszonym siedzeniem pasażera zwiększa długość przestrzeni ładunkowej o 1162 mm, pozwalając przewozić przedmioty o długości przekraczającej cztery metry. To szczególnie pomocne gdy firma musi zabrać ze sobą drabiny, rynny lub inne długie przedmioty.

Mobilne biuro

Czasy, w których dostawczak pozbawiony był udogodnień dla kierowcy i pasażerów minęły. Osobowa część wnętrza Toyoty Proace została przemyślana w taki sposób, by jak najbardziej usprawnić codzienne czynności. Dlatego w desce rozdzielczej umieszczono praktyczne schowki i uchwyty na kubki, a w podłokietniku znajdziemy ruchomy stolik z uchwytem do bezpiecznego przetrzymywania takich przedmiotów jak laptop czy tablet. Dodatkowo pod siedziskiem ławy pasażerskiej w pierwszym rzędzie siedzeń mamy dodatkowy pojemny schowek.

Ekonomia ma znaczenie

Auta dostawcze nie tylko jeżdżą z dużym ładunkiem, ale często także wożą go po całym kraju. Dlatego tak ważne jest, by silniki w nich montowane były dynamiczne, ale jednocześnie oszczędne. W gamie Toyoty Proace mamy do wyboru dwa warianty wysokoprężne o pojemności 1,5 lub 2,0 litra i mocy od 102 do 177 koni mechanicznych. Napęd może trafiać na koła za pośrednictwem jednej z dwóch skrzyń biegów - manualnej o sześciu przełożeniach, lub ośmiostopniowej automatycznej. Wszystko po to, by jak najlepiej dopasować auto do rodzaju wykonywanej pracy i zapewnić jak najmniejsze zużycie paliwa, które może wynosić nawet 6 litrów na dystansie 100 kilometrów.

Personalizacja

Dobre auto dostawcze to dla wielu firm dopiero początek. Niektóre przedsiębiorstwa potrzebują bardziej skomplikowanej zabudowy, która umożliwi im codzienne obowiązki. Toyota daje możliwość personalizacji zabudowy w zależności od potrzeb. Firma Biotop postawiła na organizację - na ścianach przestrzeni ładunkowej znajdziemy haczyki i uchwyty, które pozwalają ergonomiczne rozmieścić sprzęt i zabezpieczyć go na czas transportu. Co ciekawe, zabudowy przestrzeni ładunkowej wykonywane przez Toyotę mają trzyletnią gwarancję, a gwarancja PRO na samochód obowiązuje do przebiegu aż miliona kilometrów.

"My, górale, pracy się nie boimy, jesteśmy w swoim fachu najlepsi - tak o nas mówią. Ale potrzebujemy też najlepszych samochodów" - mówi Mikołaj Wincenciak z firmy Biotop. A to oznacza, że samochód, z którym pracują, musi spełniać bardzo wysokie wymagania. Od auta dostawczego oczekujemy nie tylko ładowności, dynamiki i praktyczności, ale także niezawodności, długiej gwarancji i wygody. Trudno się więc dziwić, że solidne auto, jakim jest Toyota Proace, tak dobrze odnajduje się w szeregach górali.

