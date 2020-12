Opony w motorsporcie - poza bezpieczeństwem i komfortem liczą się też emocje

W sportach motorowych zażarta walka o podia i puchary zwykle zamiera na właśnie trwający sezon zimowy. Są oczywiście wyjątki, ale większość słynnych serii robi sobie na zimę przerwę. Z pozoru może się wydawać, że w tym momencie kończą się także emocje, ale to nieprawda. Wiele osób uważa wręcz, że zima to najważniejszy okres w motorsporcie. To czas pasjonującego wyścigu zbrojeń oraz przygotowań do wznowienia zawodów. Ekipy przebudowują (a czasem nawet projektują od nowa) swoje samochody, dostosowują opony, dopracowują swoje strategie, a kierowcy trenują, aby mieć jak najlepszą formę na początek sezonu. Za kulisami toczy się walka równie ważna, co zmagania na torach i specjalnych odcinkach.

REKLAMA

Warto o tym pamiętać, ponieważ to właśnie motorsport jest poligonem doświadczalnym dla producentów. Technologie i rozwiązania opracowane dla sportów motorowych później trafiają do naszych samochodów.

Opony Goodyear na samochodzie CLEMENT MARIN/Materiał promocyjny

To właśnie dlatego w sporty motorowe angażują się najwięksi gracze

Wiele liczących się marek w branży motoryzacyjnej chętnie angażuje się w motorsport. Znakomitym przykładem jest jedna z najbardziej znanych (i uznanych) firm oponiarskich na świecie - Goodyear. Amerykańska firma ma bardzo bogatą historię. Oprócz czternastu zwycięstw w 24-godzinnym wyścigu Le Mans, opony marki przyczyniły się do zdobycia 368. Grand Prix Formuły 1 - to rekord królewskiej serii. Goodyear wrócił niedawno do tego sportu po latach przerwy i starannych, wielomiesięcznych przygotowaniach. I to od razu z nowymi sukcesami. W tym podczas prestiżowego 24-godzinnego wyścigu Le Mans. Goodyear nie poprzestał jednak na samych oponach.

Udany powrót Goodyeara do Le Mans fot. Goodyear / Materiał promocyjny

Motorsport jest pełen emocji. I niezwykłych postaci, które cię w niego wprowadzą

Sporty motorowe mogą być odstraszające dla laika. Dużo w nich zakulisowych zagrywek, skomplikowanych strategii, szczegółów technicznych, a czasem o wygranej decydują ułamki sekund... Można się pogubić. Właśnie dlatego Goodyear zaangażował do współpracy Kubę Przygońskiego, jednego z najbardziej utalentowanych polskich kierowców rajdowych oraz wielokrotnie nagradzanego driftera. Wspólnie przygotowali projekt „Gotowi na Motorsport”. Przybliża on polskim kibicom kulisy najważniejszych sportów motorowych. Choćby Rajdu Dakar, rallycrossu i driftu.

- Motorsport to dyscyplina indywidualna, bo to kierowca się ściga, ale żeby osiągnąć wynik musi stać za nim cały zespół: inżynierowie, mechanicy, osoby od telemetrii, dobierania i kontrolowania opon. To jedna wielka motorsportowa rodzina, która składa się na to, jaki jest ostateczny rezultat na mecie. To, co widać w telewizji to tylko mały ułamek pracy całego sztabu, często po nocach, czy w deszczu. Jeśli jesteście ciekawi jak to wygląda od środka, zapraszam do naszego świata i oglądania odcinków „Gotowi na Motorsport” - komentuje Kuba Przygoński. W programach słynny kierowca zdradza wiele ze swoich patentów na sukces i sekretów.

- Sport motorowy pozostaje jednym z najpopularniejszych na świecie. Dzięki współpracy z Kubą Przygońskim i projektowi „Gotowi na Motorsport” chcemy przybliżyć polskim widzom piękno tej niezwykłej dyscypliny sportu – mówi z kolei Marta Kosyra, Consumer Brand Manager Goodyear EEN. Odcinki “Gotowych na Motorsport” możecie oglądać na kanale YouTube Goodyeara . Poniżej wklejamy jeden z nich:

Od motorsportu do naszych ulic jest bliżej niż myślisz, czyli emocje i bezpieczeństwo na drodze

Fragment gumy o wielkości kartki A4 to jedyny łącznik samochodu z nawierzchnią. To opony odpowiadają za nasze bezpieczeństwo na drodze, ale także komfort jazdy, wyciszenie, zużycie paliwa oraz oczywiście frajdę z jazdy. Właśnie dlatego zawsze przestrzegamy przed oszczędnościami na ogumieniu, a producenci dokładają tylu starań, żeby cały czas dopracowywać swoje opony. Tak jak wspomnieliśmy, do perfekcji dąży się m.in. podczas zmagań w emocjonujących sportach motorowych.

A jak już jesteśmy przy emocjach, to o te dla swoich fanów zadbała również marka Dębica wraz z Grupą Filmową Darwin. Motywem przewodnim najnowszych przygód The Tektywa Zelcera było rozwiązanie zagadki Świętego Mikołaja i... najnowsze opony całoroczne Dębica Navigator 3. O co chodzi? Musicie zobaczyć sami. Warto!

Grupa Filmowa Darwin Materiał promocyjny

Jeśli jako fan lub fanka motoryzacji, w zimowe, świąteczne wieczory szukasz czegoś do obejrzenia w internecie – zarówno filmy z Kubą, jak i przygody Zelcera wprowadzą Cię w dobry nastrój. Niemal jak dedykowane VOD od Goodyeara/Dębicy dla fanów moto!