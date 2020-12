Ekologia to małe kroki każdego dnia. Zacznij choćby od choinki na święta

Ekologia nie musi oznaczać wywrócenia świata do góry nogami. To też (a może przede wszystkim) małe kroki wykonywane każdego dnia - segregacja śmieci, zakręcanie wody podczas mycia zębów, materiałowa torba na zakupy czy... wynajęcie choinki.

W czasie świąt drzewka ubrane w bombki i światełka przez kilka tygodni zdobią nasze domy. Choć cieszą oczy i skrywają pod sobą prezenty, świąteczna tradycja nie jest obojętna środowisku. Co roku w Polsce wycina się aż 6 milionów choinek. Każde ścięte drzewko to mniej tlenu, a więcej dwutlenku węgla. Co więcej - po okresie świątecznym uschnięte drzewka muszą zostać zutylizowane, a to też nie jest obojętne dla środowiska. Alternatywą mogą być plastikowe choinki, ale musielibyśmy używać ich przez 10 lat, aby faktycznie stały się bardziej ekologiczne od prawdziwych drzewek.

Na szczęście jest inny sposób zachowania magii świąt, który nie tylko nie krzywdzi Matki Natury, ale na dodatek pomaga przyrodzie. Choinkę można bowiem wynająć.

Co mają wspólnego samochody i choinki?

Z czym kojarzy wam się marka Volvo? Z samochodami oczywiście. Z nowoczesnymi i bezpiecznymi autami klasy premium. Jednak luksus i bezpieczeństwo to nie wszystko. Volvo już po raz czwarty organizuje w Polsce akcję "Wypożyczalnia choinek Volvo".

Jak wypożyczyć choinkę?

Choinki można wypożyczać w dniach 17-19 grudnia u dealerów marki Volvo. Wystarczy przyjechać do autoryzowanego salonu, wpłacić bezzwrotną kaucję w wysokości 75 zł i możemy ruszyć do domu z drzewkiem w doniczce. Do 8 stycznia 2021 r. należy drzewko rozebrać z bombek, światełek i łańcuchów i odwieźć do dealera Volvo. Po świętach choinka trafi do lasu lub z powrotem do szkółki leśnej, gdzie zostaje ponownie zasadzona i może znów trafić do naszego domu w kolejne święta.

Jedna za dziesięć, dziesięć za jedną

Sam "obieg zamknięty" choinek to jednak nie wszystko. Marka Volvo za każdą wynajętą w świątecznym okresie choinkę zobowiązuje się do posadzenia dziesięciu kolejnych drzewek. Tak było w poprzednich latach, bo akcja "Wypożyczalnia choinek Volvo" odbywa się w Polsce już po raz czwarty. Dzięki wynajmowaniu choinek w 2019 roku w lesie w okolicach miejscowości Cewice pojawiło się 7 tysięcy nowych drzew, a w 2020 roku - kolejnych 12 tysięcy na terenie Wspólnoty Leśnej Uprawnionych Ośmiu Wsi w Witowie, czyli w sąsiedztwie Doliny Chochołowskiej.

Z roku na rok przybywa zainteresowanych wynajmem świątecznych drzewek, zatem rośnie też liczba samych choinek na obszarach potrzebujących nowych drzew. W poprzednich latach po zakończeniu akcji na stronie Volvo pojawiała się ankieta, w której mogliśmy głosować na region, w którym miały zostać dosadzone drzewka. Więc de facto to my wybieramy gdzie w Polsce powstaną nowe lasy.

Ekologia to małe kroki. Proste, przemyślane czynności, które pozornie niewiele zmieniają. Jeśli jednak tysiąc, dziesięć tysięcy lub dziesięć milionów osób zrobi to samo, Ziemia odetchnie z ulgą. A dzięki wypożyczalni choinek Volvo nie trzeba rezygnować ze świątecznej tradycji, by ułatwić życie środowisku.

