Czy naprawdę da się obejrzeć i kupić auto bez wychodzenia z domu? Sprawdzamy

Badania pokazują, że w zeszłym roku prawie co piąta osoba planująca zakup samochodu, kupiłaby go wcześniej, gdyby mogła dokonać zakupu online. Większość badanych osób chciałaby przeprowadzić proces decyzyjny bez konieczności wychodzenia z domu. Rok 2020 tylko przyspieszył te trendy.

Czym jest wirtualny salon?

Wirtualny salon to interaktywny serwis, który można nazwać salonem samochodowym online z prawdziwego zdarzenia. W jednym miejscu możemy poznać ofertę producenta, połączyć się z doradcą, zadać mu nasze pytania, obejrzeć prezentacje na żywo interesującego nas modelu, skonfigurować samochód, sprawdzić te dostępne od ręki albo szybko wyliczyć, ile zapłacimy za wybrany model za pomocą intuicyjnego kalkulatora.

Producenci otwierają wirtualne salony, wychodząc naprzeciw oczekiwaniem klientów. Wiele osób pracuje teraz zdalnie i chce jak najwięcej spraw załatwiać w zaciszu własnego domu. Wszystko jest jak najprostsze w obsłudze i wszystko znajduje się w jednym miejscu. Taka jest najnowsza tendencja rynkowa. Są klienci, którym nic nie zastąpi oglądania samochodu na żywo albo jazdy testowej, ale znacząca większość skorzysta z oferty wirtualnych salonów.

Wchodzimy do wirtualnego salonu

Jednymi z producentów, którzy otworzyli w Polsce takie salony są: SEAT oraz CUPRA. Obie hiszpańskie marki mają oddzielne wirtualne salony i to właśnie je postanowiliśmy odwiedzić w Internecie. SEAT jest świeżo po premierze swojego bestsellerowego modelu – do Polski przyjechała już nowa generacja Leona. W ofercie sportowej marki CUPRA zadebiutował przepiękny Formentor.

Wirtualny Salon SEAT fot. SEAT

Rozmowa z doradcą

W wirtualnym salonie SEAT-a możemy porozmawiać z doradcami. W trzech prostych krokach:

Krok 1. Wybieramy doradcę i klikamy “Połączenie z konsultantem”

Krok 2. Wpisujemy swój numer telefonu i klikamy “Zadzwoń do mnie teraz”

Krok 3. Błyskawicznie łączy się z nami doradca. Na ekranie urządzenia, z którego rozmawiamy pojawi się doradca. On nas nie widzi, a połączenie jest bezpłatne.

Chcę poznać samochód. Czy mogę to zrobić w wirtualnym salonie?

Nowa generacja to prawdziwa rewolucja dla SEAT-a Leona. Lubiany w Polsce kompakt zmienił się nie tylko z zewnątrz - ma także nowe jednostki napędowe (również hybrydy) oraz naszpikowane najnowszymi technologiami i systemami nowoczesne wnętrze. Skąd mamy wiedzieć, który silnik najlepiej będzie pasował albo jak działają te wszystkie nowości? Możemy o wszystko spytać doradcę, ale w wirtualnym salonie znajdziemy także specjalne prezentacje, podczas których przedstawiane będą najważniejsze cechy samochodów. Nie tylko Leona, ale także pozostałych aut z gamy producenta.

Żeby dołączyć do interesującej nas prezentacji wystarczy podać imię (żeby móc zadawać pytania), a potem usiąść w fotelu i oglądać. O czym są prezentacje?

Wirtualny Salon SEAT fot. SEAT







Stawiamy krok dalej i próbujemy wybrać konkretny samochód

Zapoznaliśmy się już ze wszystkimi najważniejszymi cechami SEAT-a Leona, obejrzeliśmy prezentację, a doradcy zadaliśmy kilka pytań. Co dalej? Możemy przenieść się na stronę, gdzie wybierzemy już konkretny samochód. Wchodzimy na nią bezpośrednio z wirtualnego salonu.

Zostajemy przeniesieni na stronę sklep.SEAT.pl. To autorska platforma SEAT-a. Agreguje samochody oferowane we wszystkich salonach marki na terenie Polski. Tutaj również mamy możliwości konsultacji z doradcami - ekipami salonów SEAT-a, nagrodzonymi w zeszłorocznym Wielkim Teście Salonów. Strona jest bardzo intuicyjna i przyjazna użytkownikowi. Na samej górze wybieramy interesujący nas model.

Mamy też proste i intuicyjne narzędzia. Możemy wybrać wszystkie interesujące nas parametry samochodu: rodzaj napędu, skrzyni biegów, paliwa oraz miejscowość, gdzie auto się znajduje. W tym samym miejscu konfigurujemy także interesujące nas parametry finansowania. Od opłaty wstępnej i okresu trwania umowy po roczny limit kilometrów. Co ważne, oferta dostosowana jest także do klientów prywatnych.

Przykładowe propozycje:

Wirtualny Salon SEAT fot. SEAT







Po kliknięciu w interesujący model zostaniemy przeniesieni na stronę konkretnego samochodu, gdzie poznamy szczegóły jego wyposażenia. Jeśli zdecydujemy się na zakup, to całą transakcję sfinalizujemy w trzech krokach. Wystarczy teraz zarezerwować samochód i opłacić opłatę rezerwacyjną, złożyć wniosek leasingowy, a potem już tylko dokonać opłaty wstępnej i odebrać swojego SEAT-a.

Wirtualny Salon SEAT fot. SEAT

SEAT LEON to nie jedyna gorąca nowość. Jest jeszcze CUPRA FORMENTOR

Działanie wirtualnego salonu SEAT-a sprawdziliśmy na przykładzie nowego Leona. To jedna z najważniejszych premier w wyjątkowo popularnym w Polsce segmencie C. Jednak wirtualny salon nie ogranicza się tylko do tego jednego samochodu. Znajdziemy tam także Ibizę oraz trzy SUV-y: Aronę, Atecę i Tarraco.

No i nie można zapominać o CUPRZE. Sportowa marka Hiszpanów ma już w swojej ofercie nie tylko Atecę i nowego Leona, ale także absolutną nowość. Formentor to zupełnie nowy model, od początku opracowany przez Hiszpanów i zarezerwowany tylko dla CUPRY. Powstał na nowoczesnej platformie MQB Evo. Przepiękny Formentor wymyka się podziałom na SUV-y i klasyczne nadwozia. To crossover, mający w sobie dużo z praktycznego SUV-a, lekko nawiązujący sylwetką do coupe i czerpiący garściami z hot hatchy. Mierzy 4 450 mm długości, 1 839 mm szerokości i 1 511 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 2 680 mm, a to ma się przełożyć na sporo miejsca na tylnej kanapie. Praktyczne walory Formentora podkreśla bagażnik o pojemności 450 l. Do Polski przyjechały już Formentory w najmocniejszej, 310-konnej wersji.

Z Formentorem również możecie się zapoznać, nie wychodząc z domu. Firma otworzyła oddzielny wirtualny salon. Warto zaznaczyć, że oba są dedykowanymi, oddzielnymi rozwiązaniami o wyjątkowej funkcjonalności, działającymi niezależnie od sieci fizycznych salonów sprzedaży:

Wirtualny Salon CUPRA fot. CUPRA