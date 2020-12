Skąd biorą się nazwy nowych modeli? Często mają w sobie ukryte przesłanie

Nazwy samochodów to często liczby, skróty, symbole. Jednak niektóre marki nadają swoim modelom "imiona". To nadal nazwy, ale takie, które odzwierciedlają charakter danego auta, jego przeznaczenie, ducha czy założenia marki. Jednym z takich przykładów jest gama modelowa marki SKODA. Tu żadna nazwa nie jest przypadkowa.

Kodiaq - niedźwiedź z Alaski

SKODA Kodiaq to największy SUV w gamie producenta. Ma pokaźne rozmiary, opcjonalny napęd na cztery koła, a na pokład może zabrać nawet siedem osób. Solidny design znalazł odzwierciedlenie w nazewnictwie. Model ten swoją nazwę zawdzięcza bowiem niedźwiedziom kodiackim żyjącym na Alasce, na wyspie Kodiak. To podgatunek niedźwiedzia brunatnego, który zaraz obok niedźwiedzia polarnego jest największym żyjącym drapieżnikiem lądowym. Stojąc na tylnych łapach ma około trzech metrów wzrostu, a jego waga może osiągnąć nawet 700 kilogramów. Mimo potężnych rozmiarów, misie kodiackie mają wyjątkowo łagodne usposobienie. Można wręcz powiedzieć, że są nieufne i bardzo łatwo je spłoszyć. Próżno w nich szukać agresji czy instynktu drapieżcy.

Jeśli ktoś kiedyś miał okazję przejechać się SKODĄ Kodiaq, z pewnością dostrzeże te analogie. Kodiaq mimo swoich rozmiarów jest autem intuicyjnym i praktycznym, które doskonale sprawdza się w codziennym życiu. Niezależnie od tego czy poruszamy się po mieście, ruszamy w trasę czy na górskie szlaki, jest idealnym towarzyszem podróży.

Skoda Kodiaq Skoda

Karoq - samochód, czy strzała?

To nie przypadek, że nazwa Karoq jest podobna do nazwy większego brata Kodiaqa, który pojawił się na rynku nieco wcześniej. Pierwszy duży SUV marki został bardzo ciepło przyjęty na rynku mimo, że pogoda w Kodiaq na Alasce do najcieplejszych raczej nie należy. SKODA postanowiła więc powierzyć wymyślenie nazwy nowego modelu mieszkańcom tego miasta.

Pomysłów było wiele. Od nieco zbyt trywialnych, jak np. łosoś królewski, pluskwa lodowa czy płomień, po tajemniczo brzmiące Aqiaq czy Hoaqkoaq. Wśród mieszkańców przeprowadzono głosowanie. Ale nazwa Karoq jest nie tylko wynikiem kreatywności jednego z mieszkańców Alaski. W języku ludu Alutiiq słowo "kaa'raq" oznacza samochód. Inuici zainspirowani logo marki zaproponowali również słowo "ruq", które oznacza strzałę. Tak właśnie mieszkańcy niedużego miasta na wyspie Kodiaq wymyślili nazwę kompaktowego SUV-a SKODY.

Skoda Karoq Scout fot. Skoda

Kamiq - dopasowany do każdej sytuacji

Pokrewieństwa między modelami Kodiaq i Karoq nie trzeba długo szukać. Więc gdy w rodzinie SUV-ów miał pojawić się trzeci z braci, jasne było, że nazwa musi współgrać z pozostałą dwójką. Miała także odzwierciedlać charakter najmniejszego SUV-a - wszechstronność, uniwersalność, zdolność dopasowania się do okoliczności, tak potrzebną w codziennym życiu. Z pomocą znów przyszli Inuici zamieszkujący północną Kanadę i Grenlandię. Może nie Inuici osobiście, ale ich język. Słowo "kamiq" oznacza bowiem zdolność dopasowania się do każdej sytuacji.

Można przypuszczać, że w siedzibie SKODY dyskusja o zaakceptowaniu tej nazwy nie trwała długo. Kodiaq, Karoq, Kamiq - geneza każdej z tych nazw związana jest z północą, alaskańskim chłodem, a także wytrwałością tamtejszych mieszkańców. Słowo Kamiq dodatkowo idealnie oddaje charakter najmniejszego SUV-a z Mladej Boleslav. Nie dajcie się zwieść miejskim rozmiarom. Kamiq doskonale sprawdza się zarówno w miejskiej dżungli, na dalekich trasach, a nawet poza utwardzonymi szlakami.

Skoda Kamiq Fot. materiały prasowe

Enyaq - duch przyszłości

Najnowszy model w gamie marki SKODA to Enyaq. Nowoczesny SUV z napędem elektrycznym umacnia pozycję marki na rynku, a jednocześnie pozwala jej zrobić odważny krok w przyszłość. Bo przyszłość motoryzacji należy do modeli zelektryfikowanych. Czasy, w których auto elektryczne oznaczało tylko miejskie samochody, minęły. Dziś nawet duży rodzinny SUV z napędem na cztery koła może być zasilany tylko energią elektryczną.

A dlaczego Enyaq? Nazwa modelu pochodzi od irlandzkiego imienia Enya, które oznacza "źródło życia". Imię to ma celtyckie korzenie, a jego pierwotne znaczenie to także "esencja", "duch". Źródło życia, a zatem przyszłość. Nie tylko jednostek, ale całego społeczeństwa i otaczającego nas świata. Enyaq jest dla SKODY bardzo ważnym modelem, ponieważ otwiera drzwi do przyszłości. Pokazuje jak motoryzacja będzie wyglądać w przyszłości i jak zaczyna wyglądać już dzisiaj.

Skoda Enyaq iV fot. Skoda

Octavia - ósmy cud marki

Wyszukane i jakże trafne nazwy współczesnych modeli SKODY nie są nowością w historii marki. Gdy przyjrzymy się modelom z wieloletnią historią, widać że te nazwy też nadawano z sensem.

Są one może mniej wyszukane od "źródła życia" czy sympatycznego grizzly, ale także coś znaczą. Model Octavia nazwę zawdzięcza swojemu poprzednikowi, modelowi Popular, który był ósmym modelem produkowanym po wojnie. Octavia jako nowy model zaprojektowany od podstaw, wróciła na rynek w 1996 roku. Miała być autem przełomowym i tak też się stało - stała się jednym z popularniejszych przedstawicieli nie tylko swojego segmentu, ale także całej motoryzacji.

Super(b)

Podobne historyczne korzenie ma Superb. Ta łacińska nazwa była stosowana do określania kilku modeli produkowanych w latach 1934-1949. Przywołanie jej w obecnych czasach na starcie dało modelowi sporą dozę zainteresowania rynku. Dodatkowo w dobie

międzynarodowej produkcji, pasuje również angielskie określenie "superb", które oznacza "wyśmienity". A z tym także trudno się sprzeczać patrząc na prestiżową i nowoczesną limuzynę, jaką jest SKODA Superb.

Nazwy modeli mogą być przypadkowym ciągiem cyfr, liter lub nie znaczyć nic. Tak naprawdę dla większości kierowców może to nawet nie mieć znaczenia. Ale świadomość, że za emblematem na tylnej klapie stoi historia, a nie tylko czyjś pomysł sprawia, że można spojrzeć na samochód z innej perspektywy. I wówczas samochód nie ma nazwy, a imię.

Skoda Superb Fot. materiały promocyjne