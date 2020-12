SUV-y biją rekordy popularności. A jak będą wyglądać za parę lat? Już to wiemy

SUV to skrót od “sport utility vehicle”. To auta o wszędobylskim charakterze. W wielu przypadkach posiadają napęd na cztery koła, który pozwala im zapuścić się w miejsca niedostępne dla klasycznych segmentów samochodów. Cechą charakterystyczną niemal każdego SUV-a jest zwiększony prześwit i wyższa pozycja za kierownicą. Pierwsza z tych cech sprawdza się nie tylko poza utwardzonymi szlakami, ale także w mieście, gdzie czasem musimy podjechać na wysoki krawężnik. Drugi aspekt to wygoda, ale także bezpieczeństwo. Siedząc za kierownicą wyżej mamy lepszą widoczność, co przekłada się na pewność prowadzenia, ale także czas reakcji, bo pewne sytuacje na drodze po prostu dostrzeżemy wcześniej.

A jak wygląda kwestia jednostek napędowych? We współczesnych SUV-ach znajdziemy pełen przekrój silników spalinowych - diesle, benzyny, trzy, cztery, sześć, nawet osiem cylindrów, auta hybrydowe, hybrydowe typu plug-in. Portfolio najpopularniejszego segmentu samochodowego na świecie jest bardzo szerokie i umożliwia dobranie auta do indywidualnych preferencji. Jednak świat się zmienia i to szybciej niż nam się wydaje. Jak będą wyglądały SUV-y przyszłości? Już to wiemy, bo przyszłość dzieje się teraz.

Elektryczna przyszłość

Dobrym przykładem tego, jak będą wyglądać SUV-y za kilka lat jest najnowszy model SKODY. Enyaq iV to pierwszy elektryczny SUV marki, a jednocześnie ogromny krok w erę elektromobilności. Jest pełnoprawnym przedstawicielem segmentu SUV, a dodatkowo można go dopasować do tego, czego dany kierowca potrzebuje. SKODA Enyaq iV występuje z napędem na tylną oś (wtedy silnik elektryczny umieszczony jest przy tylnych kołach), lub na wszystkie cztery koła (wówczas Enyaq iV jest napędzany dwoma motorami elektrycznymi - po jednym na każdej z osi), dzięki czemu poradzi sobie nawet w lekkim terenie. Jazdę w zmiennym położeniu ułatwia sześć trybów jazdy (Eco+, Eco, Comfort, Normal, Sport i Individual), a adaptacyjne zawieszenie DCC (Dynamic Chassis Control) w każdych warunkach dba o bezpieczeństwo i wygodę pasażerów. To doskonały dowód na to, że samochody elektryczne nie są już tylko autami do miasta.

Do wyboru, do koloru

W dzisiejszych czasach lubimy mieć wybór. I dotyczy to wszystkiego - od dania w restauracji, po zakup samochodu. Dlatego wielu producentów wychodzi klientom naprzeciw, tworząc wiele najróżniejszych specyfikacji swoich samochodów. I bynajmniej nie chodzi tu tylko o poziom wyposażenia, ale także (a może przede wszystkim) o rozwiązania napędowe.

W SKODZIE Enyaq iV możemy wybrać jeden z trzech wariantów baterii. Akumulatory wbudowane w podłogę obniżają środek ciężkości samochodu, a ich pojemność może wynosić 55, 62 lub 82 kWh (odpowiednio w wersjach oznaczonych 50, 60 i 80). Dzięki temu konfigurując samochód możemy dopasować jego parametry do własnych potrzeb i tego jak dużo realnie jeździmy samochodem.

Dopasowanie do potrzeb ułatwi też kilka sposobów ładowania. Enyaq iV jest wyposażony w gniazdo systemu ładowania, dzięki czemu akumulatory możemy uzupełniać ze źródła prądu zmiennego (AC) do mocy 11 kW, lub ze źródła prądu stałego (DC) o mocy do nawet 125 kW. Dodatkowo podczas jazdy układ automatycznie odzyskuje energię z hamowania, przekazując ją z powrotem do akumulatorów.

Bezpieczeństwo to priorytet

Samochody elektryczne są nowoczesne pod względem rozwiązań napędowych, ale technologii wspierających kierowcę nie mogło także zabraknąć w wyposażeniu. SKODA Enyaq iV ma na pokładzie m.in. system Travel Assist, który częściowo przejmuje kontrolę nad samochodem, by umożliwić kierowcy pełne skupienie się na drodze. Na wyświetlaczu tablicy przyrządów pokazuje informacje o ograniczeniu prędkości i innych znakach, a innowacyjny tempomat uwzględnia ograniczenia i automatycznie dopasowuje prędkość pojazdu do danego miejsca. Dodatkowo bierze pod uwagę ograniczenia zapisane w systemie nawigacyjnym, dzięki czemu zwalnia przed dojechaniem do zakrętu, ronda lub skrzyżowania. Auto potrafi także samo jechać w korku (Traffic Jam Assist), a adaptacyjny asystent pasa ruchu "widzi" żółte linie na drodze, gdy przejeżdżamy przez obszar prac drogowych, a pas jest wyznaczony inaczej niż zwykle.

Przemyślane rozwiązania

SKODA nie byłaby SKODĄ, gdyby na pokładzie swojego najnowocześniejszego elektrycznego auta zabrakło praktycznych rozwiązań ułatwiających życie kierowcy i pasażerom. Dlatego do Enyaqa iV trafiły takie udogodnienia jak schowek na parasol w drzwiach, uchwyt na kamizelkę odblaskową, składane stoliki, wiele sprytnie rozmieszczonych skrytek, gniazda USB-C dla pasażerów podróżujących z tyłu, bezprzewodowa ładowarka smartfona, czy elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika. To wszystko sprawia, że korzystanie na co dzień z elektrycznego SUV-a łączy ze sobą same korzyści takiego rodzaju nadwozia, z ekologicznym i ekonomicznym napędem.

SKODA Enyaq iV to krok milowy dla marki. To odważne wejście w przyszłość motoryzacji i dowód na to, że wcale nie musimy się obawiać futurystycznej wizji. Ten samochód jest przełomowy nie tylko dla marki SKODA, ale i dla całego segmentu. Przeciera szlaki innym SUV-om pokazując, że przyszłość motoryzacji jest elektryczna.