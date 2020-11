SUV klasy premium jest bliżej niż myślisz. Prześwietlamy dwa luksusowe modele

Klasa premium w kryzysie?

Rok 2020 w motoryzacji naznaczony jest kryzysem i wyraźnymi spadkami sprzedaży. Branża ucierpiała na wszystkich najważniejszych rynkach, również w Europie i Polsce. Od stycznia do końca października kierowcy zarejestrowali nad Wisłą 335 187 nowych samochodów, czyli aż o 26,77 proc. mniej niż przed rokiem. Jednak nie wszystkie segmenty tak mocno odczuły skutki kryzysu. Za wyjątek można w Polsce uznać klasę premium, która także znajduje się na minusie, ale bardzo małym. Na koniec października licznik rejestracji zatrzymał się na 59 828 nowych luksusowych autach. To tylko 5,56 proc. mniej niż w 2019 r. Skąd bierze się sukces marek premium? Sprawdzimy na podstawie dwóch popularnych SUV-ów.

REKLAMA

Volvo XC60 Polestar 2017 fot. Volvo

Numer 1 polskiego rynku wciąż w dobrej formie

Od ponad dziesięciu lat najczęściej kupowanym samochodem segmentu premium w Polsce jest Volvo XC60. Po dziesięciu miesiącach tego roku w urzędach komunikacji zarejestrowano już 3769 sztuk XC60 - aż o 1069 więcej niż drugiego samochodu na liście. Imponujący wynik. Bestseller doczekał się nowej generacji w 2017 r. Większe, nowocześniejsze, pojemniejsze - tak w skrócie opisywali nowe XC60 Szwedzi. Przeskok w kolejną generację okazał się strzałem w dziesiątkę. Zbudowany na nowoczesnej platformie SPA SUV urósł o 4,4 cm i mierzy 468,8 cm długości. Zwiększył się także rozstaw osi - dokładnie o 9 cm. To dobra wiadomość dla pasażerów na tylnej kanapie, którzy mają znacznie więcej miejsca na nogi. Praktyczność modelu podkreśla duży bagażnik (505 l) oraz dodatkowe schowki o pojemności 50 l. XC60 jest też jeden z najlepiej wykonanych i wyposażonych SUV-ów w segmencie. Także pod względem systemów bezpieczeństwa.

Nawet najlepszy samochód, żeby osiągnąć sukces potrzebuje dobrze skrojonej oferty. Polscy klienci są coraz bardziej świadomi, a przy wyborze auta dokładnie analizują swoje opcje, wybierając najkorzystniejszą propozycję. Sam znaczek na masce już nie wystarczy. Tak samo jak specjalne pozycje w cenniku, których jedynym celem jest pokazanie jak najniższej ceny. Nawet od bazowych wersji wyposażenia klienci wymagają sporo. W przypadku XC60 cennik otwiera 197-konna miękka hybryda B4 z automatyczną skrzynią biegów. Niecałe 200 KM generuje silnik benzynowy, dodatkowe 14 KM oferuje silnik elektryczny, który wygładza pracę systemu start/stop i zmniejsza zużycie paliwa w mieście. Już w podstawie XC60 B4 oferuje pakiet systemów bezpieczeństwa aktywnego City Safety, światła LED, dwustrefową klimatyzację automatyczną, tempomat, relingi dachowe i automatyczną skrzynię biegów. Manualnej w tym aucie nie ma. Cennik tego modelu rozpoczyna się od kwoty 151 900 zł, gdy korzystamy z własnego finansowania, jest o kilka tysięcy drożej. To jeden z przykładów pokazujących, dlaczego klienci odpływają z marek popularnych do premium. Jeśli porównujemy wersje o podobnym wyposażeniu i mocy, zacierają się różnice w cenie pomiędzy autami premium i modelami marek popularnych.

Volvo XC60 fot. Volvo

Segment luksusowych samochodów otwiera się na nowych klientów

Na rynku samochodów luksusowych obserwujemy interesujący trend, który w ostatnich latach nabiera na sile. Klasę premium wciąż kojarzymy przede wszystkim z limuzynami i dużymi, luksusowymi SUV-ami. Producenci jednak nie chcą zamykać się tylko na zamożne osoby zainteresowane tak dużymi samochodami. Stąd nowe modele, zaprojektowane z myślą o innych klientach. Takim samochodem jest inny SUV ze Szwecji, choć gwoli ścisłości produkowany jest w Belgii. Volvo XC60 jest propozycją elegancką i klasyczną. To wzór SUV-a klasy średniej. Volvo XC40 jest kierowane do znacznie młodszych kierowców, dlatego szwedzcy projektanci pozwolili sobie na znacznie odważniejszy projekt. I znowu trafili w dziesiątkę. W 2020 r. zarejestrowano w Polsce już 2179 sztuk XC40, a to oznacza, że to drugi najpopularniejszy SUV klasy premium.

Źródeł sukcesu XC40 powinniśmy szukać nie tylko w odważnej stylistyce i nowoczesnym, bardzo ciekawie zaprojektowanym wnętrzu. Kompaktowy SUV (4,4 m długości) kosztuje teraz 114 990 zł. To zaskakująca cena, ponieważ pod oznaczeniem T3 kryje się dość mocny, 163-konny silnik benzynowy. Zdarza się, że marki popularne w tej cenie oferują swoje kompaktowe SUV-y, ale z wyraźnie słabszymi motorami lub skromniejszym wyposażeniem.

Volvo XC40 fot. Volvo

Klasa premium jest bliżej niż myślisz

Przykład Volvo i dwóch najlepiej sprzedających się luksusowych SUV-ów w Polsce pokazuje, jak bardzo zmienia się klasa premium. Dominujące w rankingach sprzedaży XC60 podąża z duchem czasu, o czym najlepiej świadczą nowe wersje silnikowe. Coraz większy udział sprzedaży mają hybrydy plug-in, pozostałe wersje silnikowe to miękkie hybrydy. Z kolei mniejsze o segment i jeszcze przystępniej wycenione XC40 T3 kusi ceną i nowoczesnymi rozwiązaniami, a przez to do klasy premium zaprasza kierowców, którzy do tej pory w ogóle nie myśleli o samochodzie z tej półki.

Przy wyborze nowego auta warto zajrzeć do cenników i konfiguratorów marek luksusowych. Może się okazać, że w założonym budżecie znajdziecie model, o którym wcześniej w ogóle nie myśleliście. Klasa premium nie jest już opcją dla nielicznych. Dodatkowe instrumenty finansowe, takie jak najem auta, czy leasing bez wykupu obniżają cenę miesięcznej raty do zupełnie przystępnego poziomu. Statystyki sprzedaży marek premium w Polsce pokazują jednoznacznie, że ta strategia działa.

Volvo XC40 fot. Volvo