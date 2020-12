Nie jesteś jeszcze gotowy na pełnego elektryka? Skoda Octavia iV to w tej chwili najlepszy wybór, łączy najlepsze cechy aut spalinowych i elektrycznych

Samochody elektryczne kuszą licznymi zaletami, ale jeszcze przez wiele lat będą zmuszać do kompromisów. Nie wszyscy jesteśmy na nie gotowi. A gdyby pojawił się samochód, który łączy zalety aut spalinowych i na prąd? Zbyt piękne, aby było prawdziwe? Niezupełnie - takie auto istnieje. To nowa Skoda Octavia iV.

REKLAMA

Przemiana motoryzacji jest faktem. Nie ma od niej odwrotu, ale potrwa całe dekady. W tej chwili większość osób nie jest gotowa na samochód elektryczny, ale też nie chce stać w miejscu. Tacy użytkownicy szukają pomostu, który pozwoli im rozpocząć proces transformacji, ale nie zmusi do skoku na główkę w świat elektrycznej motoryzacji.

Skoda Octavia iV. Hybrydy plug-in właśnie mają swój moment w historii motoryzacji

Klienci szukają wyciągniętej ręki producentów. Idealnym rozwiązaniem dla nich są samochody hybrydowe kategorii plug-in, a ich wyjątkowo udanym przedstawicielem jest nowa Skoda Octavia iV. Dlaczego to prawda, a nie pusty slogan? Nie bez powodu od pierwszej generacji Skoda Octavia jest jednym z rynkowych liderów. Zdobyła rynek przebojem, bo łączy cechy, których oczekują klienci.

Skoda Octavia RS iV fot. Skoda

Nowy model czeskiej marki jest szczególnie udany, niezależnie o jakiej wersji mówimy, a jest ich naprawdę wiele. Wszystkie korzystają z najnowszych rozwiązań technicznych koncernu Volkswagena i oferują je w praktycznym opakowaniu i rozsądnej cenie. Czego chcieć więcej? Właśnie możliwości jazdy na prądzie.

Dlatego wyposażenie akurat tego modelu w napęd hybrydowy z możliwością ładowania jest genialnym ruchem. Kierowcy znają i cenią zalety Octavii. Mogą być nieufni, gdy chodzi o zupełnie nowy model, ale nie w tym przypadku. W formie Skody Octavii iV otrzymują znajomy samochód wzbogacony o nową funkcjonalność, ale nie zmuszający do żadnego kompromisu. Przyjrzyjmy się mu dokładniej.

Mnogość wersji Skody Octavii budzi szacunek

Skoda Octavia czwartej generacji została skonstruowana na platformie MQB koncernu Volkswagena, a dokładnie jej najnowszej wersji Evo. Tej samej, która posłużyła do opracowania bardziej prestiżowych kuzynów: Audi A3, Cupry Formentor, Seata Leona i Volkswagena Golfa Mk 8. Octavia jest wizytówką firmy i Skoda nie poszła w jej przypadku na żadne kompromisy, dlatego kompaktowe auto może śmiało zająć miejsce w takim towarzystwie.

Największe zalety nadwozia Skody to stonowana linia i niesamowita praktyczność. Niezależnie czy mówimy o wersji z nadwoziem kombi, uterenowionej Scout czy liftback, Octavia ma do zaoferowania więcej miejsca od konkurentów. Zwłaszcza nadwozie liftback zaskakuje przestronnością tych, którzy są przyzwyczajeni do klasycznych sedanów i ściętych hatchbacków.

Nadwozie łączące elegancję sedana i praktyczną otwieraną z oknem pokrywę bagażnika jest znakiem charakterystycznym Skody. Tak samo, jak przestronne wnętrze. Jego wygląd również jest stonowany, ale niepozbawiony ożywiających je akcentów, takich jak dwuramienna kierownica czy przełącznik trybów skrzyni biegów DSG, który kojarzy się ze sportowymi modelami marek premium.

Jednym z największych atutów nowej Octavii są nowoczesne rozwiązania techniczne. Oprócz dwusprzęgłowej skrzyni biegów DSG najnowszej generacji może pochwalić się wieloma innymi rozwiązaniami z najwyższej technicznej półki. Wystarczy wymienić systemy elektroniczne dbające o bezpieczeństwo i komfort podróżujących, w pełni matrycowe reflektory LED, wyświetlacz przezierny na przedniej szybie (tzw. HUD), aż dziewięć poduszek powietrznych i kompletną gamę jednostek napędowych.

Skoda Octavia RS iV fot. Skoda

Skoda Octavia ma silnik dla każdego. Modele iV są dla najbardziej nowoczesnych kierowców

To one stanowią sedno sprawy. Producentom, którzy dają szeroki wybór klientom, należy się szczególny szacunek. Większa liczba wersji napędowych podnosi koszty produkcji, znacznie taniej jest namawiać klientów do zaledwie kilku modeli. Skoda poszła inną, trudniejszą drogą. W Octavii są dostępne silniki benzynowe, wysokoprężne oraz napędy hybrydowe. Wśród tych ostatnich znalazły się miękkie hybrydy oznaczone symbolem e-TEC oraz w pełni hybrydowe napędy z możliwością ładowania zewnętrznym źródłem prądu - modele plug-in ze znakami iV.

Są aż dwie takie wersje Octavii. Każda z nich jest oferowana z nadwoziem liftback albo kombi i to im warto się przyjrzeć bliżej. Kombinacja cech, które oferują, jest wyjątkowa. Docenią to zwłaszcza osoby, które chcą być w awangardzie motoryzacji i zależy im w równym stopniu na ekonomii oraz ekologii. Obie są oznaczone literami iV, ale jedna z nich ma dodatkowe litery RS. Pewnie wiecie, co to oznacza.

Konstrukcja napędu jest jednakowa. Składa się on z czterocylindrowego benzynowego silnika 1.4 TSI, dwusprzęgłowej skrzyni biegów o sześciu przełożeniach oraz trójfazowego silnika synchronicznego z magnesami trwałymi, umieszczonego pomiędzy nimi. Silnik elektryczny pełni ważną funkcję - samodzielnie albo wspólnie ze spalinowym rozpędza samochód. Oprócz tego odgrywa rolę rozrusznika i alternatora.

Samochód jest wyposażony w akumulator trakcyjny o pojemności energetycznej 13 kWh, umieszczony pod tylną kanapą. Zajmuje się dostarczaniem prądu do silnika elektrycznego, a ponadto służy do zasilania układu ogrzewania i kompresora klimatyzacji. Akumulator może być ładowany w trakcie jazdy na zasadzie rekuperacji (odzyskiwania energii przy hamowaniu) lub na postoju zewnętrznym źródłem prądu.

Konstrukcja w obu przypadkach jest niemal jednakowa, ale moc systemowa modelu oznaczonego RS iV - znacznie wyższa. Skoda Octavia iV osiąga moc 204 KM, podczas gdy model RS iV rozwija moc aż 245 KM. Obie zapewniają dobre osiągi, ale kierowcy ze sportową żyłką wybiorą wersje RS, które oprócz wszystkich pozostałych zalet napędu hybrydowego skutecznie podniosą im puls.

Skoda Octavia RS iV fot. Skoda

Skoda Octavia iV jest jak 2 w 1 - auto benzynowe i na prąd

Obok oszczędności paliwa jedną z największych zalet takiego napędu jest możliwość jazdy wyłącznie przy użyciu silnika elektrycznego. Przy w pełni naładowanym akumulatorze w ten sposób można pokonać do 60 km. Większość kierowców w czasie całodziennej jazdy pokonuje raptem kilkanaście kilometrów. Co to oznacza?

Kierowcy Skody Octavii iV mogą codziennie jeździć na prądzie. Wystarczy, że w ciągu dnia albo w nocy naładują akumulator i samochód znów jest gotowy do pokonania codziennej trasy. A jeśli zapomną to zrobić lub dystans przekracza możliwości akumulatora? Wtedy wystarczy skorzystać z zalet napędu hybrydowego i użyć dwóch silników jednocześnie.

Takie rozwiązanie sprawia, że Octavia iV oraz RS iV to praktycznie dwa samochody w jednym. Elektryczne auto do jazdy na co dzień i szybki samochód o dużej mocy, gdy musimy jechać gdzieś dalej. To nie koniec plusów. Takie rozwiązanie pozwala sprawdzić, jak wyglądałoby użytkowanie samochodu elektrycznego, ale bez ryzyka, które się z tym wiąże.

Za kierownicą Skody Octavii oznaczonej iV korzystać z uroków cichej, komfortowej i bezwibracyjnej jazdy. Kto raz spróbował takiego rozwiązania, nie chce wracać do typowych napędów. Łatwo to docenić, zwłaszcza gdy jesteśmy zmęczeni lub spędzamy codziennie sporo czasu, stojąc w korkach. Wówczas trudno przecenić takie rozwiązanie.

Skoda Octavia iV oraz RS iV do wszystkich zalet tego modelu - praktyczności, nowoczesności i uczciwej ceny - dokłada kolejne. To oszczędność na co dzień, komfort w mieście i możliwość przyzwyczajania się do jazdy samochodem elektrycznym. Może się okazać, że po kilku latach użytkowania takiego auta, kierowca będzie zdecydowany na wyłącznie elektryczny, ale wcale nie musi tego robić. Wielu kierowców hybryda typu plug-in jest najlepszym rozwiązaniem.

Skoda Octavia RS iV fot. Skoda

Skoda Octavia iV. Nie zapominajmy o ekologii

Oprócz wszystkich powyższych zalet nie można zapomnieć o jeszcze jednej. Skoda Octavia iV i RS iV, użytkowana w trybie elektrycznym, jest samochodem o zerowej emisji szkodliwych substancji. Nawet w trybie hybrydowym emituje zaledwie 30 g CO2 na km. Jeżdżąc w ten sposób, dbamy o środowisko i nasze zdrowie. Emisja lokalna (wiążąca się bezpośrednio z użytkowaniem samochodu) jest zerowa, ilekroć jedziemy w trybie elektrycznym.

Poziom całkowitej emisji dwutlenku węgla zależy od polityki energetycznej państwa i tego, jak tworzy prąd, ale też nie do końca. W porównaniu do samochodu wyłącznie elektrycznego, hybrydowy typu plug-in ma akumulator o mniejszej pojemności. Po pierwsze to znaczy, że do jego produkcja jest bardziej eko i zużywa mniej rzadkiego litu. Po drugie łatwiej naładować go w ekologiczny sposób we własnym zakresie.

Wystarczy, że właściciele domów zamontują na dachu ogniwa słoneczne. Uzyskana w przyjazny dla środowiska sposób energia elektryczna może nie być wystarczająca do naładowania akumulatorów samochodu elektrycznego, ale na pewno pozwoli uzupełnić energię hybrydy typu plug-in.

Mówi się, że nie ma rozwiązań bez wad, ale Skoda Octavia iV oraz RS iV jest w tej chwili doskonałym rozwiązaniem dla większości rodzin. Warunek konieczny do jej użytkowania jest tylko jeden - dostęp do źródła prądu w czasie parkowania. Bez niego też można używać samochodu, ale nie będzie to tak komfortowe i ekologiczne.

Jeśli jednak spełnimy ten warunek, mamy do dyspozycji samochód idealny. Ekonomiczny, ekologiczny, nowoczesny i praktyczny. A to wszystko za rozsądną cenę. Skoda Octavia iV gwarantuje wiele lat przyjemnego używania, a gdy przyjdzie czas na kolejną zmianę samochodu to, kto wie? Może się okaże, że przekonała nas, aby dołączyć do elektrycznej rewolucji.

Skoda Octavia RS iV fot. Skoda