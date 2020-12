E-bike jako element przyszłościowego mieszanego modelu transportu w aglomeracjach. Rowery ze wspomaganiem są ekologiczne, wygodne i szybkie

W XIX wieku rower był tylko środkiem transportu. Wynaleziono go by sprawniej przemieszczać się z punktu A do punktu B. W czasach współczesnych rower jest elementem treningu, spędzania wolnego czasu, turystyki, sportów ekstremalnych i wielu innych aspektów. Maszyna kiedyś zwana bicyklem lub welocypedem, dziś towarzyszy nam w wielu dziedzinach życia od rekreacji, po transport.

Dlaczego warto wybrać rower?

Coraz więcej osób wybiera rower jako środek transportu na dojazdy np. do pracy. Czasem jest to podyktowane finansami (w końcu nie płacimy za paliwo, bilet komunikacji miejskiej ani taksówkę), czasem wynika z ekologii, a czasem zwykłej oszczędności czasu. Rower nie stoi w korkach, jest neutralny dla środowiska, a przejażdżka nim nie generuje żadnych kosztów. Można pomyśleć, że ma same plusy.

Kłopotliwe są jednak dystanse. Człowiek w dobrej kondycji bez problemu przejedzie 10, 20 a nawet więcej kilometrów, ale raczej nie zrobi tego bez najmniejszej zadyszki. Taki dystans to spory wysiłek fizyczny. Zwłaszcza w ciepły dzień może to być kłopotliwe przed ośmiogodzinnym dniem pracy w biurze. Coraz więcej firm zapewnia pracownikom zaplecze sanitarne, by mogli odświeżyć się po rowerowej podróży do pracy, ale nie dla każdego jest to komfortowe. Jest jednak sposób, by nie rezygnować z rowerowych dwóch kółek, a mimo to dotrzeć do pracy czy w inne miejsce bez zadyszki i wilgotnego czoła.

Rower elektryczny

Rower elektryczny to doskonałe wsparcie dla siły naszych mięśni. Dzięki niemu możemy nie tylko pokonać dłuższy dystans, ale także mniej się zmęczyć podczas samej podróży. Silnik elektryczny zintegrowany z ramą roweru (bądź zamontowany jako opcja w standardowym rowerze) wspiera nasze nogi przekazując napęd bezpośrednio na pedały. W efekcie kręcą się one lżej, a rowerzysta może jechać szybciej, nie eksploatując nadmiernie siły własnych mięśni.

Silnik elektryczny w rowerze

Chcąc jeździć rowerem elektrycznym nie trzeba od razu kupować nowego bicykla. Rozwiązaniem są gotowe zestawy, które możemy zamontować we własnym rowerze. System marki Bosch to jeden z najczęściej spotykanych zestawów montowanych w ponad 80 markach rowerowych w Europie. Silnik elektryczny przeznaczony do konkretnego modelu roweru jest montowany w jego centralnej części, podobnie jak bateria, której pojemność możemy wybrać spośród wielu wariantów. Przełożenie napędu odbywa się bezpośrednio na pedały, co znacznie ułatwia pokonywanie dalekich dystansów. Tym sposobem ze zwyczajnego roweru możemy zrobić innowacyjny i wygodny środek transportu. Dodatkowo system eBike marki Bosch może być wyposażony w system ABS, który umożliwia pewne hamowanie w każdych warunkach.

Nowoczesne modele mają akumulator i silnik zintegrowane z ramą. Dzięki temu taki rower wygląda z pozoru zwyczajnie (jest po prostu bardziej masywny), ale jego konstrukcja skrywa elektryczne wsparcie. W przypadku zestawów montowanych w konwencjonalnych rowerach, bateria i silnik umieszczone są w środkowej części ramy.

Zasięg w rowerze elektrycznym

To na jak duże wsparcie motoru elektrycznego może liczyć rowerzysta, zależy od wielu czynników. Przede wszystkim od pojemności baterii. Firma Bosch oferuje kilka rodzajów akumulatorów o pojemnościach 300, 400, 500 i 625 Wh. Od nas tylko zależy na jaki wariant się zdecydujemy. Producent oferuje także wersję z podwójnymi akumulatorami. Topowa odmiana zapewnia pojemność akumulatora 1 250 Wh, co przekłada się na zasięg ponad dwustu kilometrów.

Na stronie Bosch znajdziemy kalkulator zasięgu w rowerach elektrycznych eBike. Wybieramy w nim model napędu, rodzaj i pojemność baterii, typ roweru i opon, a także masę rowerzysty i roweru, zakładaną średnią prędkość, styl jazdy oraz wysiłek jaki planujemy włożyć w samą podróż. Tym sposobem zakładając masę naszego ciała, roweru i bagażu na 100 kilogramów i przyjmując średnią prędkość 20 km/h, rowerem wyposażonym w napęd Active Line i baterię PowerPack 400, przejedziemy 77 kilometrów. Decydując się na wspomniany największy akumulator (PowerTube 625 DualBattery), zasięg na jednym naładowaniu wzrasta do aż 251 kilometrów.

Silniki elektryczne można zamontować w najróżniejszych rowerach. Od typowo miejskich, przez górskie i trekkingowe, aż po rowery "dostawcze", którymi możemy przewieźć większe przedmioty. Jazda takim rowerem jest prosta, łatwa i znacznie przyjemniejsza, niż w przypadku konwencjonalnego jednośladu. Wsparcie silnika elektrycznego zupełnie zmienia rowerowy model transportu. To rozwiązanie wygodne, praktyczne i pozwalające cieszyć się podróżą niezależnie od okoliczności czy dystansu.

