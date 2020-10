Złoty środek w nowych czasach. Hybrydy typu plug-in podbijają rynek

Czym tak naprawdę jest hybryda typu plug-in? To auto wyposażone w konwencjonalny silnik spalinowy, a także motor elektryczny i dodatkowy akumulator o pojemności kilkunastu kilowatogodzin. Takie samochody na samym prądzie z reguły przejadą kilkadziesiąt kilometrów. A badania pokazują, że niewielu kierowców dziennie pokonuje dłuższy dystans. Zatem przy odrobinie systematyczności, taka hybryda może działać jak auto elektryczne – nie zużywać ani odrobiny paliwa, a tym samym nie emitować do atmosfery szkodliwych substancji.

Czy jesteśmy gotowi na elektryki?

Choć samochody elektryczne są ekologiczne, nie każdy kierowca jest gotowy na taką zmianę w swoim życiu. Auto elektryczne najlepiej sprawdza się jako drugi samochód w domu. Wtedy na co dzień możemy jeździć tylko na prądzie, a w razie dalszych podróży mamy auto z konwencjonalnym napędem. Hybryda typu plug-in łączy zalety obu napędów, w zasadzie pozbawiając je wszelkich wad.

W hybrydzie typu plug-in, jeśli skończy nam się prąd albo zapomnimy naładować akumulatory, po prostu poruszamy się na jednostce spalinowej. Jeśli skończy się też paliwo, nie czekamy na naładowanie akumulatorów, tylko tankujemy na stacji benzynowej i ruszamy w dalszą podróż. Dodatkowo sam proces ładowania baterii w hybrydzie typu plug-in trwa zaledwie kilka godzin dzięki mniejszej pojemność baterii.

SKODA OCTAVIA iV fot. SKODA

Takie auta mają sens

Jedną z nowocześniejszych hybryd typu plug-in jest nowa SKODA OCTAVIA. Światowy bestseller dostał wtyczkę, dzięki czemu teraz ma jeszcze bardziej praktyczne oblicze i to w dwóch odsłonach. Bo na rynek trafiła SKODA OCTAVIA iV oraz OCTAVIA RS iV.

Zespół napędowy obu wersji bazuje na spalinowym silniku 1.4 TSI. Wspólnie z motorem elektrycznym w wersji iV generuje 204 KM, a w RS iV - aż 245 KM. Dzięki baterii o pojemności 13 kWh obie hybrydowe SKODY mogą przejechać na prądzie nawet 60 kilometrów (wg cyklu WLTP). Moment obrotowy w wersji RS iV dzięki wsparciu silnika elektrycznego jest dostępny od samego początku, co przekłada się na niesamowite wrażenia z jazdy. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h trwa 7,3 sekundy co pokazuje, że hybryda typu plug-in może być nie tylko ekologiczna i ekonomiczna, ale także dostarczać sportowych wrażeń z jazdy.

Wstęp do świata elektryków

Hybryda typu plug-in to swego rodzaju wstęp do świata elektromobilności. To samochód, który ma wszystkie zalety napędu konwencjonalnego – przestronne nadwozie, duży bagażnik (bo w hybrydowej OCTAVII kufer pomieści 450 litrów w wersji liftback i 490 litrów w odmianie kombi) i praktyczne wnętrze, a jednocześnie ma same zalety auta elektrycznego - może poruszać się w trybie bezemisyjnym na całkiem długich dystansach. Hybrydową OCTAVIĘ można komfortowo ładować także w domu (nie tylko na stacjach szybkiego ładowania), wykorzystując standardowe gniazdko. Port ładowania znajduje się w wygodnym miejscu w przedniej części auta po stronie kierowcy, więc podłączenie wtyczki po powrocie z pracy zajmie nam dosłownie kilka sekund. Opłacalnych sekund, bo kolejnego dnia przejedziemy następne 60 kilometrów jak samochodem elektrycznym.

SKODA OCTAVIA iV fot. SKODA