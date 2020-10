Polacy pokochali kampery. Na przykładzie Volkswagena California sprawdzamy, dlaczego

Minione wakacje były inne od tych w poprzednich latach. Splot wydarzeń sprawił, że wiele osób wybrało indywidualne spędzanie czasu, zamiast kurortów czy luksusowych hoteli. A do takiego wypoczynku idealnie sprawdza się kamper. Potwierdzają to statystyki sprzedaży. W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2020 roku w Polsce sprzedano więcej kamperów, niż przez cały zeszły rok. Idea "domu na kółkach" stała się zadziwiająco popularna.

Dom jest tam, gdzie zaparkujesz

Idea kampera jest idealna w swojej prostocie. To dosłownie dom na kołach. Im bardziej przemyślany, tym lepiej. Rynek oferuje najróżniejsze kampery - od całkiem kompaktowych, po ogromne zdolne pomieścić całe rodziny. Zasada jest zawsze ta sama - dom jest tam, gdzie znajdziesz przestrzeń do zaparkowania. Na pokładzie mamy łóżka, część jadalną, wyposażoną kuchnię, a nawet łazienkę. Nieodłącznym elementem kampera jest też markiza i rozkładane krzesełka, by w ciepły dzień móc posiedzieć na zewnątrz. Aż chciałoby się powiedzieć "w ogródku".

Jednym z najsłynniejszych kamperów w historii motoryzacji jest Volkswagen California. Historia tego modelu sięga ponad 30 lat wstecz. Wtedy debiutowała pierwsza California bazująca na Volkswagenie T3, a odmiana którą znamy dziś nosi oznaczenie 6.1. Współczesny kamper musi być wygodny, praktyczny i przyjazny w obsłudze. I najnowsza California to wszystko ma.

Trzy oblicza campingu

Volkswagen California jest dostępny w trzech odmianach: Beach, Coast i Ocean. Pierwsza z nich to samochód najbardziej uniwersalny. To kompaktowy i komfortowy salon, kuchnia i sypialnia w jednym. W części kuchennej znajdziemy mini kuchenkę z jednym palnikiem gazowym i małym blatem roboczym. Wersje Coast i Ocean mają już typowo mieszkalne, kempingowe wyposażenie. Mamy m.in. kuchenkę gazową z dwiema płytami grzewczymi, stabilną pokrywę z możliwością używania jej jako blat roboczy oraz wyjmowaną miskę zlewozmywaka. Na bocznej ścianie umieszczono zabudowę kempingową z praktycznymi szafkami. W elementach umeblowania sprytnie rozplanowano dodatkowe gniazda USB. Na pokładzie wersji Coast i Ocean znajdziemy też lodówkę i stolik, przy którym można wygodnie zjeść.

Mobilna sypialnia

Największą zaletą współczesnych kamperów jest dopasowywanie ich do potrzeb. Przestrzeń, która za dnia jest jadalnią i pokojem dziennym, nocą zmienia się w wygodną sypialnię. Wszystkie warianty Californii posiadają wspólne rozwiązanie w postaci podnoszonego dachu, tworzącego swego rodzaju namiot z dużym oknem z przodu. W California 6.1 Ocean dach jest wyposażony w standardzie w napęd elektrohydrauliczny, a w wersji Beach i Coast jest unoszony ręcznie (napęd elektrohydrauliczny dostępny jest opcjonalnie). Na dachu umieszczono łóżko z podstawą ze sprężyn talerzowych, a poniżej znajduje się kolejne łóżko z regulowanym oparciem, dzięki czemu stworzyć można wygodną dwuosobową sofę do spania. Tym samym w Californi wygodnie wyśpią się nawet cztery dorosłe osoby.

Inteligentny dom

California 6.1 to nie tylko przemyślany pojazd kempingowy, ale także nowoczesne centrum dowodzenia. Można ją wyposażyć w cyfrowy zestaw wskaźników, ale na tym możliwości multimedialne kampera się nie kończą. Na pokładzie może się znaleźć nawet 9,2-calowy system Discover Pro z dotykowym ekranem i usługą Online Connectivity Unit zintegrowaną z kartą eSIM. Przy pomocy tego interfejsu, California łączy się z mobilnymi usługami i funkcjami online We Connect i We Connect Plus takimi jak usługi streamingowe, radio internetowe i obsługę za pomocą komend głosowych.

Kamper w wersji Grand

Volkswagen poza Californią 6.1 ma także model Grand California. Nie bazuje na Multivanie, a na dostawczym Crafterze, co zapewnia jeszcze większe możliwości mieszkalne. Powierzchnia auta jest prawie tak komfortowa jak dom, dzięki aż pięciu niezależnym strefom mieszkalnym. Dzięki temu na wypoczynek spokojnie możemy wybrać się dużą rodziną z dziećmi, zabrać czworonożnego pupila czy sprzęt sportowy.

Grand California ma kompletną łazienkę z prysznicem i toaletą. 110-litrowy zbiornik świeżej wody i 90-litrowy zbiornik na brudną wodę umożliwiają zorganizowanie biwaku z dala od cywilizacji, na łonie natury. Zbiorniki wyposażone są w czujnik poziomu, dzięki czemu można w porę uzupełnić zapasy wody. Bardzo praktyczna jest też rozkładana markiza oraz stół kempingowy z dwoma krzesłami. Dzięki nim w kilka minut możemy stworzyć komfortowy taras na świeżym powietrzu. Wyposażeniem standardowym jest również panel słoneczny na dachu, ładujący akumulatory hotelowe, dzięki czemu możemy pozwolić sobie na kilku dniowy biwak z dala od cywilizacji, nie rezygnując z przy tym z udogodnień jakie oferuje nam wyposażenie Grand Californii.

Volkswagen California to w pełni funkcjonalny kamper, którym możemy ruszyć nawet na koniec świata. W zależności od preferencji możemy wybrać Grand Californię, bądź nieco mniejszą, ale równie praktyczną Californię 6.1. Mniejsze rozmiary ułatwiają poruszanie się, szczególnie w mieście. Wielkie kampery bywają nieporęczne w miejskich uliczkach, a obie Californie to idealne połączenie wygody mieszkania i prowadzenia. Bo trudno mówić tu o kompromisie, kiedy zachowując ergonomiczne wymiary auta, nie musimy rezygnować z wygody i praktyczności domowego wnętrza.

