Na co zwrócić uwagę, wybierając samochód do firmy? Cena to nie wszystko

Dla wielu Polaków przy wyborze samochodu wciąż najważniejszym kryterium jest cena. W trosce o nasz portfel przyglądamy się cennikom. Tymczasem to nie w nich znajdziemy najważniejsze czynniki wpływające na rzeczywisty koszt posiadania auta. Przyjrzyjmy się wszystkim składowym rzeczywistej ceny samochodu i sprawdźmy, na co zwrócić uwagę przy wyborze nowego samochodu.

Uważnie sprawdź cennik i nie daj się nabrać

Oczywiście nie można bagatelizować ceny auta. To bardzo ważny czynnik, co widać po statystykach sprzedaży - miesiące kończące i rozpoczynające kolejne lata kalendarzowe to czas wzmożonych zakupów. Powód? Wyprzedaże rocznika. Dilerzy kuszą olbrzymimi rabatami i autami dostępnymi od ręki. Wyprzedaże wyprzedażami, ale trzeba wziąć pod uwagę całość oferty. Niska cena zakupu często jest pułapką, ponieważ niektórzy producenci stosują tzw. wersje-wabiki. Bazowe odmiany danego modelu są często wyposażone bardzo ubogo. Dobierając potrzebne opcje, szybko podbijemy cenę. Wyjściowa cena często bywa zwodnicza. Nigdy nie powinniśmy też oszczędzać na bezpieczeństwie.

Toyota Corolla 2019 fot. Toyota

Zużycie paliwa, czyli różnicę odczujesz przy każdej wizycie na stacji

Rachunki ze stacji benzynowych to najbardziej namacalny (obok kosztów zakupu) koszt utrzymania samochodu. Wiele badań pokazuje, że zużycie paliwa to drugi najczęściej wskazywany przez Polaków czynnik, decydujący o zakupie samochodu. Właśnie dlatego wyborowi konkretnej wersji silnikowej powinniśmy poświęcić znacznie więcej czasu. Wyższa cena zakupu może nam się bardzo szybko zwrócić. Zwłaszcza kiedy nasze auto pokonuje wiele kilometrów, a w firmie o to nie trudno.

W Polsce coraz popularniejsze stają się samochody hybrydowe. Zapewniają ogromne oszczędności zwłaszcza w mieście, ale nowoczesne układy hybrydowe są oszczędne również w trasie. Liderem rynku hybryd jest Toyota, a jej bestsellerem - model Corolla. Japoński kompakt jest w tym roku jednym z najchętniej kupowanych samochodów w Polsce, a znaczący udział w sprzedaży mają właśnie hybrydy. Średnie zużycie wersji 1.8 Hybrid w hatchbacku waha się między 4,3 a 5,1 l/100 km. Warto też mieć na uwadze, że pomiarów dokonuje się w cyklu mieszanym. Jeśli auto będzie jeździło głównie po mieście, to zużycie będzie jeszcze niższe. Wybierając hybrydę, na samym paliwie zaoszczędzimy nawet 7 794 zł przez cały okres gwarancyjny (100 tys. km). Porównujemy tu dwie bestsellerowe corolle - wersję Hybrid 1.8 z klasyczną benzyną 1.2.

Niezawodność, czyli rzadziej odwiedzasz warsztat - płacisz mniej

Każdy kto zastanawia się nad kupnem samochodu powinien zapoznać się ze skrótem TCO, czyli całkowitym kosztem użytkowania auta. Oprócz paliwa bardzo ważny jest tu także koszt serwisu. Bezawaryjność oznacza, że najczęściej mechanika odwiedzamy tylko na okresowe przeglądy oraz wymianę części eksploatacyjnych. W tym miejscu również warto zastanowić się nad autem hybrydowym. Podczas całego cyklu użytkowania generują dużo mniejsze koszty utrzymania niż samochody z napędem konwencjonalnym. Ma to związek między innymi z brakiem niektórych części narażonych na zużycie w silnikach konwencjonalnych. Przykłady? Nie musimy się w nich martwić o turbinę, filtr DPF, sprzęgło czy koło dwumasowe.

Nie zapominajmy także o gwarancji. Przyglądamy się dzisiaj jednemu z najpopularniejszych aut nad Wisłą - Toyocie Corolli. Producent daje na nią standardową trzyletnią gwarancję z limitem 100 000 km. Fabryczna gwarancja na elementy układu hybrydowego jest dłuższa i wynosi pięć lat. Na akumulator hybrydowy to nawet do 10 lat.

Toyota Corolla 2019 fot. Toyota

Utrata wartości, czyli niższa rata i korzyści przy ewentualnej odsprzedaży

Utrata wartości to czynnik zdecydowanie najbardziej wpływający na koszty użytkowania nowego samochodu. Od czego ona zależy? Od renomy marki i modelu, od bezawaryjności i popytu na samochód na rynku wtórnym - im większy, tym większa wartość rezydualna. Niską utratę wartości docenimy nie tylko przy późniejszej odsprzedaży auta. Decydując się na popularne w ostatnim czasie samochody na abonament, warto wybierać modele, które tracą na wartości najmniej. To właśnie utrata wartości jest zdecydowanie największą częścią miesięcznej raty - im większa wartość rezydualna samochodu po okresie użytkowania, tym mniejsza rata.

Corolla ma jedną z wyższych wartości RV w swojej klasie. Dla trzyletniego samochodu z silnikiem 1.2 T wynosi aż 56,2 proc. w hatchbacku oraz 55,6 proc. w sedanie. Wynika to ze wspomanianej niezawodności oraz prestiżu samej marki (Toyota jest liderem wielu rankingów). Wartość RV może być jeszcze wyższa, jeśli zdecydujemy się na odmianę Hybrid. Dla hatchbacka i sedana to odpowiednio 57,8 i 58,7 proc.

Pułapka niskiej ceny

Najtańszy samochód to nie ten, którego cena jest najniższa. To ten, który zużywa najmniej paliwa, najrzadziej trafia do serwisu i najmniej traci na wartości.