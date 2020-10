SUV-y szyte na miarę - miejski, uniwersalny i elektryczny

Przy dzisiejszej mnogości modeli auto można dopasować do własnych potrzeb niczym szyty na miarę garnitur. Wszystko zależy od preferencji kierowcy. Audi ma swoim portfolio SUV-y i crossovery dopasowane do niemal wszystkich potrzeb.

Życie w mieście

W zatłoczonych miastach najlepiej sprawdzają się auta o kompaktowych rozmiarach. Łatwo nimi zaparkować, manewrowanie nie stwarza problemów, a pojemny bagażnik i wygodne wnętrze doskonale sprawdzają się w codziennym życiu. Coraz częściej w wielkomiejskiej gonitwie doceniamy właśnie SUV-y i crossovery. Dzięki sporemu prześwitowi takim autom niestraszne są wyższe krawężniki, czy nierówne drogi. Jednak w mieście liczy się także styl i elegancja. Spełnieniem wszystkich tych potrzeb jest nowe Audi Q3 Sportback.

Audi Q3 Sportback fot. Audi

Q3 Sportback to kompaktowy SUV o stylistyce coupe. Opadająca linia dachu nadaje mu sportowych proporcji, co współgra z charakterem modelu. To dość nietypowe połączenie wyglądu i wszechstronności SUV-a, ze sportową elegancją i zwinnością prowadzenia auta typu coupe.

Przed samochodem miejskim stawiamy różne wyzwania. Czasem zabieramy na pokład komplet pasażerów, a innym razem potrzebujemy pełnego potencjału przestrzeni bagażowej. W Audi Q3 Sportback projektanci stworzyli idealną odpowiedź na codzienne potrzeby. Tylna kanapa w standardzie jest przesuwana w zakresie 130 mm, co pozwala na zwiększenie lub zmniejszenie przestrzeni z tyłu, lub w bagażniku. Dodatkowo oparcie dzielone jest na trzy części i można je regulować w aż siedmiu stopniach pochylenia. Umożliwia to niemal dowolną aranżację wnętrza i dopasowanie jej do wygody pasażerów lub przewożenia większych przedmiotów.

Audi A3 Sportback 2020 fot. Audi

Sportowa elegancja

Dzięki nietypowej sylwetce Audi Q3 Sportback wydaje się znacznie dłuższe od siostrzanego Audi Q3. W rzeczywistości różnica to zaledwie 16 mm. SUV-coupe jest jednak o 29 mm niższy, co zmienia jego proporcje. Elegancko narysowana linia przebiega niżej niż w Q3 i w ten sposób optycznie obniża całe nadwozie, dodając mu dynamiki. Dzięki temu auto wygląda bardziej muskularnie, a mocne przetłoczenia nad nadkolami podkreślają napęd quattro, czyli klejnot w koronie marki Audi.

Silniki w Audi Q3 Sportback są mocne i doskonale współgrają ze sportowym charakterem modelu. Na początku w ofercie znajdziemy jeden silnik benzynowy i dwie jednostki wysokoprężne. Najmocniejszym z nich jest silnik 2.0 TFSI (230 KM) montowany w Audi Q3 Sportback 45 TFSI quattro. Jednostka Diesla występuje w dwóch wersjach mocy: 150 KM lub 190 KM. Montowana jest ona odpowiednio w Q3 Sportback 35 TDI i Q3 Sportback 40 TDI quattro.

Audi Q3 Sportback fot. Audi

Praktycznie i sportowo

Czy da się połączyć praktyczne nadwozie ze sportowym potencjałem? Da się, ale trzeba wiedzieć jak. Samochody typu SUV charakteryzują się pokaźnymi gabarytami, bardzo przestronnym wnętrzem, a także napędem na cztery koła, dzięki któremu samochód przestaje być tylko drogowym środkiem transportu. Takim autem bez problemu zjedziemy na drogę szutrową, a nawet w lekki teren. Jest na rynku kilka modeli, które łączą w sobie zalety praktycznego, rodzinnego SUV-a z samochodem typowo sportowym. Jedną z takich propozycji jest Audi SQ7.

Audi SQ7 TFSI fot. Audi

Audi SQ7 bazuje na modelu Q7, czyli wygodnym, praktycznym i rodzinnym SUV-ie spod znaku czterech pierścieni. Litera "S" w nazwie oznacza umieszczony pod maską czterolitrowy benzynowy silnik w układzie V8, który generuje potężną moc 435 KM. Aż 900 Nm maksymalnego momentu obrotowego sprawia, że ważący 2320 kilogramów SUV przyspiesza do 100 kilometrów na godzinę w zaledwie 4,8 sekundy.

Luksusowe centrum dowodzenia

Osiągi sportowego samochodu idą w parze z przestrzenią i najnowocześniejszymi technologiami. Na pokładzie Audi SQ7 znajdziemy wszystkie udogodnienia, jakich moglibyśmy oczekiwać od luksusowego SUV-a. Przed oczami kierowcy znalazł się 12,3-calowy ekran wirtualnego kokpitu, który wyświetla wszystkie niezbędne informacje. Multimediami i ustawieniami pojazdu sterujemy za pomocą systemu MMI navigation plus, którego obsługa jest równie intuicyjna, jak w przypadku smartfonów.

Audi SQ7 TFSI fot. Audi

SUV to przede wszystkim auto praktyczne, a Audi SQ7 opcjonalnie może być wyposażone w trzeci rząd siedzeń i zabrać na pokład aż siedem osób. Bagażnik o astronomicznej pojemności 865 litrów można otworzyć ruchem nogi pod zderzakiem, co jest wygodnym rozwiązaniem, jeśli np. niesiemy do auta zakupy.

Panuje przekonanie, że musimy wybierać między autem sportowym a praktycznym. Tymczasem jak widać, możliwe jest połączenie tych dwóch cech bez uszczerbku dla żadnej z nich.

Elektryczna rewolucja

Ekologia ma dla producentów samochodów coraz większe znaczenie. Do niedawna samochody elektryczne oznaczały małe, typowo miejskie auta. Teraz elektryfikacja dociera nie tylko do segmentu aut luksusowych, ale także do SUV-ów. Przykładem takiego modelu jest Audi e-tron Sportback.

Audi e-tron Sportback 55 Audi

Do Audi e-tron właśnie dołączył model Sportback. Nowe nadwozie łączy w sobie zalety SUV-a z liniami samochodu typu coupe. W efekcie mamy eleganckie, duże auto, które jest nie tylko szybkie i luksusowe, ale i przyjazne środowisku. Bo Audi e-tron Sportback jest samochodem elektrycznym.

Zasilanie z gniazdka nie oznacza żadnych wyrzeczeń. Akumulator w topowej wersji o oznaczeniu 55 quattro ma pojemność aż 95 kWh, co pozwala przejechać na jednym naładowaniu ponad 440 kilometrów (według procedury WLTP). Auto może pochwalić się mocą 300 kW, dzięki czemu przyspieszenie od zera do 100 kilometrów na godzinę tym ważącym blisko dwie i pół tony SUV-em trwa zaledwie 6,6 sekundy, natomiast w trybie boost jedynie 5,7 sekundy. Warto pamiętać, że samochody elektryczne są bardzo ciche. Brak spalinowej jednostki napędowej sprawia, że podczas jazdy towarzyszy nam tylko szum powietrza. W Audi e-tron Sportback został on zmniejszony do minimum, a dział zajmujący się aerodynamiką spisał się na piątkę. Współczynnik oporu powietrza udało się zmniejszyć do wartości 0,25.

Audi e-tron Sportback 55 Audi

Napęd elektryczny w Audi e-tron nijak nie odbiera mu praktyczności. Nadal mamy charakterystyczny dla SUV-ów napęd na cztery koła. Ciekawostką za to są dwa bagażniki. Tylny pomieści 555 litrów, a z przodu ukryto mniejszy schowek o pojemności 60 litrów, w którym możemy schować kable do ładowania, by nie przeszkadzały nam w przestrzeni bagażowej. To ciekawe i pomysłowe rozwiązanie, które z pewnością ucieszy osoby ceniące porządek.

Mówi się, że od "przybytku głowa nie boli". SUV-y i crossovery w szaleńczym tempie zyskują na popularności, dzięki czemu stojąc przed wyborem auta tego typu, mamy bardzo wiele możliwości. Bez względu na to, czy szukamy miejskiego, modnego crossovera, dużego SUV-a o sportowym usposobieniu, czy ważna jest dla nas ekologia i najnowocześniejsze technologie, w Audi każdy znajdzie coś dla siebie.

Audi e-tron Sportback 55 Audi