Chcesz sprzedać samochód? Zrób to szybko, tanio i wygodnie

Zarówno sprzedaż, jak i zakup używanego samochodu mogą generować niepotrzebny stres. Z reguły jak najszybciej chcemy znaleźć naszym czterem kółkom nowego właściciela. Pytanie tylko — jak to zrobić?

Allegro Lokalnie wystartowało w październiku 2019, a od lipca znajdziemy tam również oferty motoryzacyjne. To prosty sposób by łatwo, szybko i bez pośredników sprzedać auto. Każdego dnia na platformie pojawia się kilkaset nowych ogłoszeń od osób prywatnych. Najwięcej z nich dotyczy samochodów osobowych.

Kup samochód od sąsiada

Allegro Lokalnie powstało z myślą o osobach prywatnych, szukających możliwości sprzedaży używanych przedmiotów. Platforma umożliwia proste i intuicyjne poszukiwanie i sprzedawanie różnych rzeczy, w tym samochodów.

Serwis w pewien sposób jest odpowiedzią na potrzeby kupujących. Na to, by mogli kupić samochód dosłownie od sąsiada i nie jechać na drugi koniec Polski „w ciemno”. Dotyczy to nie tylko samochodów. Czasem szukamy mebli czy narzędzi, których potrzebujemy dosłownie na już. Wtedy wystarczy przejrzeć oferty w najbliższej okolicy i nawet tego samego dnia umówić się z właścicielem na oględziny.

Bezpieczeństwo transakcji

To, na co stawia nowy serwis, to przede wszystkim prostota obsługi, płatności elektroniczne i bezpieczeństwo. Jeśli coś pójdzie nie tak, otrzymamy zwrot pieniędzy w ramach Programu Ochrony Kupujących. Dużym wyróżnikiem Allegro Lokalnie jest też możliwość skontaktowania się ze sprzedawcą poprzez czat. Dzięki temu nie podajemy nikomu swojego adresu e-mail ani numeru telefonu, a na pytania zainteresowanych osób odpowiadamy na czacie.

Jak wystawić samochód w Internecie?

Jeśli chcemy wystawić swój pojazd na Allegro Lokalnie, będziemy potrzebowali kilku zdjęć i danych samochodu. Przechodząc do formularza wystawiania, dodajemy fotografie pojazdu (maksymalnie 15 zdjęć). Po wpisaniu nazwy modelu system automatycznie znajdzie kategorię, która najlepiej pasuje do naszego samochodu. W ogłoszeniu należy określić stan pojazdu (nowy, używany, uszkodzony), cenę oraz informację o tym, gdzie można zobaczyć i odebrać samochód. W ogłoszeniu powinniśmy także wpisać szczegółowe cechy auta, takie jak rok produkcji, przebieg, pojemność silnika, kolor, wyposażenie, numer VIN itd.

Wystawiający mają do wyboru trzy pakiety ogłoszeniowe:

Lite - 4,90 zł dziennie;

Turbo - 24,90 zł, takie ogłoszenie będzie na serwisie widoczne przez 10 dni;

Nitro - 49,90 zł — widoczne przez 30 dni.

Opcją jest pakiet Premium. Za 39,90 zł ogłoszenie będzie widoczne wyżej na liście wyszukiwanych pozycji. Takie wyróżnienie skutkuje niemal czterokrotnym wzrostem liczby zainteresowanych oraz sześciokrotnym wzrostem odsłon ogłoszenia. W ten sposób nasza oferta dotrze do znacznie szerszego grona odbiorców, co zwiększy nasze szanse na pomyślną sprzedaż auta.

Wystaw ogłoszenie, zgarnij nawet 20 Monet

Allegro Lokalnie ma jeszcze jedną ciekawą promocję dla użytkowników. Za wystawienie swojego samochodu sprzedający otrzymuje 10 Monet, wybierając pakiet Turbo lub Nitro. Kolejne 10 może uzyskać, kiedy zdecyduje się podczas wystawiania ogłoszenia z pakietem Turbo lub Nitro na podniesienie do opcji Premium. W sumie można więc łatwo zgarnąć 20 Monet. Co ważne, promocja dotyczy nie tylko samochodów, ale też motocykli, quadów, maszyn, przyczep, naczep, innych pojazdów oraz łodzi.

Do czego służą Monety na Allegro? Można je wykorzystywać podczas zakupów i płacić mniej za wybrane przedmioty. Przy płatności, dzięki zebranym Monetom, można zaoszczędzić od 10 do nawet 100 zł. Im więcej Monet zdecydujemy się wykorzystać, tym bardziej obniżymy cenę.

Allegro Lokalnie to powrót do portali aukcyjnych z początków ich działania. To ułatwienie dla osób prywatnych, sprzedaż lokalna, ale nie tylko. Każde ogłoszenie wystawione na Allegro Lokalnie jest też dostępne na Allegro.pl, z którego korzysta ponad 20 mln klientów. Dzięki temu pula osób, do których dotrze nasza oferta, jest ogromna. A to oznacza, że by sprzedać auto, wystarczy zdjąć z szyby wiszącą tam od miesiąca kartkę z napisem „sprzedam” i po prostu wystawić samochód na aukcji.