A może... samochód elektryczny? Corsa-e to najlepszy dowód, że elektryk zaczyna się opłacać

Dla większości kupno samochodu elektrycznego było mrzonką. Barierą była cena, ponieważ to właśnie tylko te najdroższe mogły stanowić realną alternatywę dla aut z silnikami spalinowymi. Rewolucji na rynku jednak nie przeprowadzają topowe, imponujące osiągami modele, a samochody przystępnie wycenione, na zakup których pozwolić sobie mogą zwykli kierowcy oraz firmy, kompletujące flotę swoich pojazdów. Jeszcze do niedawna kupno elektryka oznaczało pójście na ogromne kompromisy. Miały wiele wad - m.in. niski zasięg, obniżoną praktyczność, błyskawicznie wyczerpujący się akumulator na drodze szybkiego ruchu oraz nieprzyjemne prowadzenie.

Tak było. Te wszystkie ograniczenia i kompromisy nie są już aktualne, gdyż na rynku pojawiła się zupełnie nowa generacja rozsądnie pozycjonowanych cenowo samochodów elektrycznych. Gotowa sprostać wymaganiom większości kierowców.

Opel Corsa-e fot. Opel

Jeden z ulubionych samochodów Polaków otrzymał wersję “e”

Przykładem takiego samochodu jest Opel Corsa-e. To w pełni elektryczna odmiana najnowszej generacji miejskiego hatchbacka, który w Polsce cieszy się dużą popularnością. Corsa od wielu lat melduje się w czołówce rankingów sprzedaży w swojej klasie. Układ napędowy Corsy-e pozwala na maksymalną przyjemność z jazdy bez emisji spalin. Dzięki mocy 136 KM i dostępnych natychmiast 260 Nm maksymalnego momentu obrotowego samochód wyróżnia się elastycznością, zwrotnością i dynamicznymi osiągami. Corsa-e przyspiesza od 0 do 50 km/h w zaledwie 2,8 sekundy, to wartość wyjątkowo ważna w mieście. Dużo bardziej niż czas do setki. Właśnie przyspieszenie na pierwszych metrach wpływa na komfort jazdy w ruchu miejskim – w tak sprawnie przyspieszającym aucie nie ma mowy o problemach z włączeniem się do ruchu, zmianie pasa albo wyprzedzeniu kogoś. Każdy z tych manewrów wykonujemy bezpiecznie.

Do 100 km/h Corsa-e rozpędza się w 8,1 sekundy, dorównując pod tym względem samochodom sportowym. Prędkość maksymalna wynosi 150 km/h i pozwala jechać z maksymalną dozwoloną prędkością nie tylko na miejskiej obwodnicy, ale także autostradzie.

Ile Corsa-e przejedzie na jednym ładowaniu? Zgodnie z rygorystyczną normą WLTP przejechany dystans może wynieść nawet 337 km. To oznacza, że nie trzeba przejmować się zasięgiem. Badania pokazują, że większość kierowców nie pokonuje dziennie więcej niż 30-50 km. W razie potrzeby akumulator o pojemności 50 kWh można naładować w 80 procentach nawet w ciągu 30 minut. Corsa-e może być ładowana na wszystkie możliwe sposoby: z ładowarki naściennej Wallbox, na stacji szybkiego ładowania lub przez kabel z domowego gniazdka. Akumulator jest objęty gwarancją na 8 lat/160 000 kilometrów.

Opel Corsa-e fot. Opel

Co z praktycznością?

Tak jak wspomnieliśmy we wstępie, w nowoczesnych generacjach elektryków nie ma już mowy o kompromisach. Corsa-e to miejski, pięciomiejscowy hatchback z bagażnikiem zapewniającym komfort codziennego użytkowania, który pomieści od 267 do 1 081 litrów. Nie ma tu też mowy o jakichkolwiek brakach w wyposażeniu. Wręcz przeciwnie. Corsa-e może być wyposażona w jeden z najnowocześniejszych systemów multimedialnych na rynku, zestaw systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy oraz wiele udogodnień, które dotąd kojarzyliśmy ze znacznie droższymi samochodami.

Opel Corsa-e fot. Opel

Cena nie jest już problemem

Rozwój samochodów elektrycznych wpływa także na ich cenę. Samochody tego typu przestały być już koszmarnie drogie. Cennik Opla Corsy-e dla klientów indywidualnych otwiera 122 990 zł i za te pieniądze dostajemy dobrze wyposażony samochód. Cena poniżej 125 tysięcy złotych oznacza też, że Corsa-e łapie się w rządowy program dopłat do samochodów elektrycznych. Opel przygotował także wiele ciekawych ofert dla przedsiębiorców. Znakomitym przykładem może być Free2Move Lease z pakietem serwisowym, który pozwala jeździć elektryczną Corsą już za 1189 zł miesięcznie. Umowę zawiera się na 36 miesięcy z limitem przebiegu 45 000 km i przy wpłacie własnej, wynoszącej 20 proc.

Pamiętajmy też, że zamiana samochodu z napędem spalinowym na model elektryczny ma wiele wymiernych zalet. Choćby znacznie niższe koszty użytkowania oraz tańszą obsługę serwisową. Co więcej, w wielu miastach możesz zostawić pojazd bezpłatnie w strefie płatnego parkowania, skorzystać z miejsc parkingowych wyznaczonych specjalnie dla "elektryków" czy poruszać się po buspasie.

Przy zakupie trzeba więc policzyć, że użytkowanie auta elektrycznego jest znacznie tańsze. Większość kierowców ładuje je w domu, najczęściej nocną taryfą, co oznacza ogromne oszczędności. Wyliczenia pokazują, że przy przebiegu rocznym 10 000 km, miesięcznie za prąd zapłacimy 45 zł, za przejechanie tylu samo km z silnikiem benzynowym wydamy 225 zł. Oszczędzamy również na serwisie, ponieważ silniki elektryczne są dużo prostsze w budowie, a przez to mniej awaryjne.

Opel Corsa-e fot. Opel

Koniec zapowiedzi. Elektromobilność to nie jutro, a już teraz

W społeczeństwie wzrasta świadomość ekologiczna oraz chęć bycia odpowiedzialnym za jakość powietrza i ogólnie przyszłość naszych miast i całej planety. O elektromobilności było głośno już od jakiegoś czasu, ale z szumnych zapowiedzi nie wynikało nic. Przed kierowcami wciąż stawiano zbyt dużo przeszkód, by mogli na poważnie zainteresować się autami elektrycznymi. Jednak takie modele jak Corsa-e pokazują, że jesteśmy gotowi na rewolucję. Corsa-e sprawia, że elektryczna motoryzacja jest nie tylko praktyczna i wygodna, ale także bardziej dostępna - mówił Michael Lohscheller, szef marki Opel, podczas premiery. Najnowsze modele to przystępnie wycenione elektryczne samochody dla każdego, idealne do codziennego użytku. I dla zwykłych kierowców, i dla przedsiębiorców.

