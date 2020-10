Nowe Porsche Panamera. Oszałamiająca wersja Turbo S to nie jedyny as w rękawie

Na rynku mamy aktualnie drugą generację Porsche Panamera, która pod względem stylistyki i techniki została odświeżona. Jednak mówić o Porsche Panamera jako o jednym modelu, to jak nie powiedzieć nic. Sportowa limuzyna ma bowiem wiele wcieleń, dzięki czemu jest w stanie sprostać najwyższym wymaganiom.

Inżynierowie z Zuffenhausen, projektując najnowszy model Panamera, zadali sobie dość podstawowe pytanie: czy sportowa limuzyna powinna wyglądać jak typowy sedan? I odpowiedzieli sobie trzy razy „nie”. Czemu trzy razy? Bo nowe Porsche Panamera występuje aż w trzech wersjach nadwozia. Mamy do wyboru klasycznego liftbacka, wersję Executive z wydłużonym rozstawem osi, a także odmianę Sport Turismo.

Design i technologia

Nowe Porsche Panamera zachowało linie drugiej generacji. To odświeżenie, które wnosi kosmetyczne zmiany - jak to mówią „lepsze jest wrogiem dobrego". Dlatego w nowej wersji pojawiły się drobne modyfikacje wizualne. Teraz w standardzie mamy dostępny opcjonalny wcześniej przedni pas Sport Design z efektownym wypełnieniem wlotów powietrza, dużymi otworami chłodzącymi po bokach oraz pojedynczymi modułami przedniego oświetlenia do jazdy dziennej. Wersja Turbo S charakteryzuje się nowym przodem z podwójnym paskiem świateł LED do jazdy dziennej, większymi bocznymi wlotami powietrza i nowo zaprojektowanymi elementami w kolorze nadwozia.

Przez pokrywę bagażnika przebiega odświeżony tylny pas świetlny, tworząc połączenie nowo zaprojektowanych lamp LED. Warianty GTS są standardowo wyposażone w przyciemnione tylne światła Exclusive Design. Do oferty dodano także trzy nowe rodzaje 20- i 21-calowych obręczy.

Nowe Porsche Panamera 2020 fot. Porsche

System multimedialny Porsche Communication Management (PCM) wzbogacił się o dodatkowe funkcje, takie jak udoskonalona obsługa głosowa, radar z aktualnym oznakowaniem drogi i informacjami o zagrożeniach, a także bezprzewodową łączność Apple CarPlay. Porsche Panamera oferuje też szeroką gamę innowacyjnych systemów oświetlenia i wsparcia kierowcy, takich jak asystent utrzymania pasa ruchu z systemem rozpoznawania znaków drogowych, Porsche InnoDrive z adaptacyjnym tempomatem, asystent jazdy nocą, asystent zmiany pasa ruchu, matrycowe reflektory LED, asystent parkowania z widokiem otoczenia czy wyświetlacz przezierny (head-up display).

Nowe Porsche Panamera 2020 fot. Porsche

Napędzana emocjami

Porsche Panamera to dość niespotykana kompozycja kontrastów. Z jednej strony jest to auto na wskroś luksusowe. Na pokładzie znajdziemy najlepsze materiały, nowoczesne systemy bezpieczeństwa i multimedia. Z drugiej mamy to, z czego Porsche słynie od dziesięcioleci - niesamowite osiągi i prowadzenie, które nie ma sobie równych. Mogłoby się wydawać, że połączenie osiągów auta sportowego z komfortem ekskluzywnej limuzyny nie będzie możliwe. A mimo to modelowi Panamera udaje się to od lat.

Szczególnie ciekawą wersją jest odmiana Turbo S o mocy 630 KM i potężnym momencie obrotowym 820 Nm. Najnowsza topowa odmiana przebija osiągami poprzedni wariant Panamera Turbo (ma o 80 KM i 50 Nm więcej), a na dodatek może pochwalić się jednym z najlepszych osiągów w swojej klasie. Od 0 do 100 km/h luksusowa limuzyna przyspiesza w 3,1 sekundy. Te niesamowite osiągi udało się wykrzesać ze zmodernizowanego czterolitrowego silnika V8 biturbo, a dodatkowo udało się przesunąć granicę prędkości maksymalnej do 315 km/h.

Nowe Porsche Panamera 2020 fot. Porsche

Niemiecka precyzja

Taka moc wymaga niesamowitej precyzji, by w kontrolowany sposób przenieść tę ogromną siłę napędową na drogę i zapewnić jak najlepszą dynamikę na zakrętach. Dlatego w nowym Porsche Panamera pojawiło się trójkomorowe zawieszenie pneumatyczne, system Porsche Active Suspension Management (PASM) oraz układ stabilizacji przechyłów Porsche Dynamic Chassis Control Sport (PDCC Sport). Wraz z Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) układy te zostały zoptymalizowane i przystosowane do wymagań każdego konkretnego wariantu modelu Panamera. A tych w portfolio Porsche nie brakuje.

Luksusowo, ale rodzinnie

Kolejnym ciekawym wcieleniem Porsche Panamera jest wersja Sport Turismo. Występuje ona we wszystkich wersjach silnikowych, a jednocześnie oferuje bardziej przestronny bagażnik. Wersja Sport Turismo pomieści 520 litrów bagaży, a standardowy liftback - 495. Różnica nie jest kolosalna, ale Sport Turismo charakteryzuje się także nietypową linią nadwozia.

Poza niesamowitymi osiągami, Porsche Panamera może się także pochwalić mnogością wersji nadwoziowych i napędowych. Wspomniana odmiana Sport Turismo występuje we wszystkich wersjach silnikowych: od 4, przez GTS i emocjonujące Turbo S, aż po hybrydowe 4S E-Hybrid. Nie można także zapomnieć o ekskluzywnej wersji Executive z wydłużonym o 15 cm rozstawem osi, zapewniającym jeszcze więcej komfortu pasażerom drugiego rzędu siedzeń.

Nowe Porsche Panamera 2020 fot. Porsche

Ekologia ma znaczenie

Skoro dało się połączyć samochód sportowy z luksusową limuzyną, Porsche poszło o krok dalej i do tej mieszanki wybuchowej dołożyło jeszcze ekologię. W dzisiejszych czasach marki coraz bardziej liczą się z ekologią i losem naszej planety. Jednak elektryfikacja to nie tylko samochody stricte elektryczne, które też potrafią być emocjonujące, czego dowodem jest choćby Porsche Taycan, ale także (a może przede wszystkim) hybrydowe. A dodatkowe zasilanie z gniazdka elektrycznego nie musi oznaczać wyrzeczeń ani kompromisów. Przynajmniej nie w Porsche.

Mowa oczywiście o Porsche Panamera 4S E-Hybrid. Hybrydowa limuzyna jest częścią strategii E-Performance marki Porsche. Wersja 4S E-Hybrid to hybryda typu plug-in z zupełnie nowym zespołem napędowym o mocy 560 KM, połączonym z akumulatorem o pojemności 17,9 kWh. Dzięki temu zasięg w trybie elektrycznym wynosi do 54 km (wg WLTP), czyli nawet o 30 proc. więcej niż w przypadku poprzedniej wersji. Wszystko dzięki zastosowaniu zoptymalizowanych ogniw - dzięki temu pojemność akumulatora brutto wzrosła z 14,1 do 17,9 kWh, a tryby jazdy zostały zmodyfikowane pod kątem efektywniejszego wykorzystywania energii.

Panamera 4S E-Hybrid to inteligentne połączenie silnika elektrycznego o mocy 136 KM, zintegrowanego z 8-biegową przekładnią dwusprzęgłową PDK, oraz 2,9-litrowej jednostki V6 biturbo o mocy 440 KM. Zestaw generuje moc systemową 560 KM i maksymalny moment obrotowy 750 Nm. Nic dziwnego, że osiągi luksusowej hybrydy są imponujące: sprint od 0 do 100 km/h zajmuje 3,7 sekundy (ze standardowym pakietem Sport Chrono), a maksymalna prędkość wynosi 298 km/h.

Nowe Porsche Panamera 2020 fot. Porsche

Porsche Panamera to klasa sama dla siebie, a nowe wcielenie udowodniło swoje osiągi na legendarnej północnej pętli toru Nurburgring. Wersja Turbo S może pochwalić się rekordem na najbardziej wymagającym torze wyścigowym na świecie. Lars Kern, kierowca fabryczny Porsche pokonał okrążenie "zielonego piekła" o długości 20,832 km w ciągu 7:29,81 min. To nowy oficjalny rekord w klasie samochodów luksusowych.

