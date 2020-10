W pogoni za rekordami i perfekcją, czyli dlaczego każde Porsche jest wyjątkowe

Porsche 911 to samochód o statusie legendy i synonim sportowego modelu. Przez wielu uważane jest za najlepszy samochód tego typu w historii motoryzacji. Świadczyć może o tym choćby zeszłoroczna edycja plebiscytu The Best of Moto, gdzie najnowsza generacja 911 została wybrana Samochodem Roku w najbardziej prestiżowej kategorii. Nie tylko głosami jurorów, ale, właśnie może przede wszystkim, naszych czytelników.

Nowe Porsche 911 fot. Zuzanna Krzyczkowska

Ducha ikony i sportowe DNA marki znajdziemy we wszystkich modelach z Zuffenhausen. W rodzinie aut z centralnie umieszczonym silnikiem: 718 – to oczywiste. Porsche ma jednak znacznie szerszą ofertę, na którą składają się jeszcze dwa SUV-y, limuzyna oraz w pełni elektryczny model. I nieważne, czy mówimy o Macanie, Cayenne czy Taycanie, to każde z tych aut ma sobie wyjątkowy charakter i duszę marki. Każde Porsche to rasowy, sportowy samochód. Może się kryć w nadwoziu, które o to nie podejrzewamy, ale to tak naprawdę wyczynowe auto o ponadprzeciętnych osiągach i angażującym, precyzyjnym prowadzeniu. Bardziej sportowy charakter mają tylko niszowe marki. Tylko, że w nich już trzeba iść na kompromisy, a w Porsche – nie. Dopóki nie zdecydujecie się na którąś z typowo torowych odmian 911 i 718, Porsche będzie równie wygodne na co dzień, co zabójcze na torze. Nie zmęczy was, nawet jeśli do 100 km/h przyspiesza w 3,1 sekundy. Tak jak najnowsza Panamera Turbo S.

Właśnie premiera najnowszego Porsche Panamera pokazuje niezwykłe i unikalne podejście marki do projektowania swoich samochodów. Porsche mogłoby, dokładnie tak jak to robią inni producenci w segmencie, skupić się na luksusowym wyposażeniu, wykończeniu z najwyższej półki, szerokich możliwościach personalizacji, najnowszych nowinkach technicznych albo komforcie jazdy. Przecież Panamera to wszystko ma i potrafi. Porsche jednak wie, że to dla kierowców Panamery oczywiste. Oni szukają czegoś, czego nie znajdą w żadnej innej marce. Dlatego Porsche przed premierą nowej limuzyny pokazało nam taki film:

Porsche postanowiło udowodnić potencjał nowego wcielenia swojej limuzyny, bijąc o 13 sekund rekord chyba najsłynniejszego toru na świecie. Kierowca fabryczny Lars Kern pokonał seryjnym egzemplarzem pełne okrążenie legendarnej północnej pętli Nurburgringu (20,832 km) w ciągu 7:29,81 min. W oficjalnym rankingu Nurburgring GmbH czas ten – poświadczony przez notariusza – widnieje teraz jako nowy rekord w kategorii „samochodów luksusowych”. - Modyfikacje przeprowadzone w podwoziu i układzie napędowym nowego Porsche Panamera dały się odczuć na każdym odcinku Nurburgringu – toru, który uchodzi za najbardziej wymagający na świecie. Nowa konfiguracja elektromechanicznego systemu stabilizacji przechyłów pozostaje niezmiennie skuteczna, co udowodniła zwłaszcza w sekcjach Hatzenbach czy też Bergwerk i Kesselchen, zapewniając niewiarygodną stabilność pomimo wyboistej nawierzchni - powiedział kierowca po pobiciu rekordu. Imponujące.

Porsche Panamera na Nurburgringu Gruppe C GmbH / Tim Upietz, Gruppe C

Tak samo jak liczby nowej wersji, którą tego dokonał. Zrobił to za kierownicą Panamery Turbo S z 4-litrowym silnikiem V8 o mocy 630 KM i 820 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Oferuje ona o 80 KM i o 50 Nm więcej od poprzedniego flagowego niehybrydowego wariantu Turbo z jednostką spalinową. Osiągi? W trybie Sport Plus nowa Panamera Turbo S przyspiesza od 0 do 100 km/h w zaledwie 3,1 sekundy, a na prostej rozpędzi się do 315 km/h. Porsche podkreśla, że trójkomorowe zawieszenie pneumatyczne, system Porsche Active Suspension Management (PASM) oraz układ stabilizacji przechyłów Porsche Dynamic Chassis Control Sport (PDCC Sport) wraz z Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) zostały odpowiednio zoptymalizowane i przystosowane do wymagań tak mocnego modelu.

Wprowadzenie wersji Turbo S to nie jedyna nowość, jaką przynosi odświeżenie modelu. W ofercie pojawi się także odmiana 4S E-Hybrid, a w tych dostępnych dotychczas - zaszło sporo zmian. Limuzyna doczekała się także lekkiego odświeżenia wyglądu, aktualizacji systemu multimedialnego oraz innych pokładowych systemów. Dokładniej tym zmianom przyjrzeliśmy się w oddzielnym materiale:

- Panamera od zawsze była jednocześnie ekskluzywną limuzyną i prawdziwym samochodem sportowym. W nowym modelu jeszcze bardziej udoskonaliliśmy obie te natury – powiedział Thomas Friemuth, wiceprezes ds. linii Panamera. Te słowa najlepiej oddają charakter i duszę marki z Zuffenhausen. Każde Porsche, nieważne, czy to bazowy Macan, czy łamiący prawa fizyki Taycan Turbo S, mają w sobie dwie natury. Na co dzień mogą być wygodnym, luksusowym samochodem, ale wystarczy mocniej wcisnąć pedał przyspieszenia, a obudzi się w nich duch 911. Właśnie za to kierowcy na całym świecie tak kochają Porsche, a producent cały czas zwiększa swoją sprzedaż.

Nowe Porsche Panamera 2020 fot. Porsche