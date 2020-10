Siedem najciekawszych rzeczy w nowej Kii Sorento

Kia Sorento to pierwszy SUV tej marki zbudowany na zupełnie nowej platformie podłogowej, przeznaczonej dla nowej generacji średniej wielkości SUV-ów. Słowo „średnich” może tu jednak zmylić, bo Sorento to w zasadzie jedyny duży SUV na rynku, który w standardzie występuje w odmianie 7-osobowej. Nowa konstrukcja sprawia, że Sorento czwartej generacji dysponuje większym nadwoziem, przestronnym wnętrzem i większym od poprzednika bagażnikiem, a na dodatek jest jednym z najbardziej wszechstronnych SUV-ów dostępnych z trzema rzędami siedzeń.

W pierwszej edycji plebiscytu The Best of Moto zwyciężyła Kia Stinger. Model ten został okrzyknięty Samochodem Roku zarówno przez jurorów, jak i czytelników. W tym roku o najwyższe wyróżnienie będzie rywalizowała czwarta generacja Kii Sorento. Głosować na swoich faworytów można w TYM MIEJSCU.

Nowa Kia Sorento zapowiadana jest jako rewolucja w swoim segmencie. Skoro w standardzie może zabrać na pokład siedem osób, postanowiliśmy wybrać siedem najciekawszych szczegółów tego auta i przyjrzeć im się nieco bliżej.

Kia Sorento fot. Kia

Nowoczesna hybryda

W dzisiejszych czasach ekologia ma coraz większe znaczenie, co ciągnie za sobą elektryfikację pojazdów. I mowa nie tylko o małych miejskich elektrykach. Układy hybrydowe pojawiają się też w dużych, praktycznych samochodach. Nowa platforma Kii Sorento umożliwia zastosowanie zelektryfikowanych układów napędowych bez uszczerbku na przestrzeni w kabinie. Choć model doczekał się już czterech generacji, po raz pierwszy jest oferowany jako hybryda. Takie rozwiązanie oferuje niespotykaną oszczędność paliwa, niższą emisję spalin i większą wydajność.

W ofercie znajdziemy hybrydową odmianę Sorento. Układ napędowy składa się z 1,6-litrowej jednostki napędowej T-GDi o mocy 180 KM, silnika elektrycznego o mocy 60 KM i litowo-jonowego akumulatora o pojemności 1,49 kWh. Akumulator znajduje się pod podłogą, co nie ogranicza ani przestrzeni w kabinie, ani pojemności bagażnika. Moc hybrydowego układu napędowego wynosi 230 KM, a maksymalny moment obrotowy – 350 Nm, co zapewnia świetne osiągi przy niskim zapotrzebowaniu na paliwo i niskiej emisji dwutlenku węgla.

Na początku 2021 roku Kia Sorento pojawi się na rynku w wersji hybrydowej typu plug-in, czyli z możliwością doładowania akumulatora z gniazdka. Dzięki temu rozwiązaniu duży SUV będzie mógł pokonać blisko 70 kilometrów w trybie czysto elektrycznym. Możliwość doładowania akumulatora sprawi, że 7-osobowe auto przy systematycznym ładowaniu posłuży nam niemal jak samochód elektryczny.

Kia Sorento Plug-in Hybrid 2020 Kia

Funkcjonalna kabina

Na przednich fotelach w tego typu samochodach zawsze miejsca jest pod dostatkiem, więc nad tym rozwodzić się nie będziemy. Ale naprawdę duże wrażenie robi na nas to, co w Sorento dzieje się w drugim i trzecim rzędzie. Wyraźnie czuć, że trochę inne proporcje nadwozia (słupek A przesunięto do przodu) zaowocowały kabiną, która rozmiarem może konkurować z jeszcze wyżej pozycjonowanymi SUV-ami klasy premium. Kia Sorento czwartej generacji to samochód rewolucyjny. Jako jedyny model w swoim segmencie w standardzie występuje w 7-osobowej konfiguracji.

Auto ma większy od poprzednika rozstaw osi, a siedzenia drugiego rzędu można złożyć w konfiguracji 60:40 i bardzo łatwo przesunąć o 30 cm do przodu, zapewniając łatwiejszy dostęp do trzeciego rzędu oraz więcej miejsca na stopy i nogi dla pasażerów zajmujących miejsca w ostatnim rzędzie. Na słupku C umieszczono uchwyt, na którym pasażerowie trzeciego rzędu mogą się wesprzeć podczas wsiadania

Uchwytów na kubki jest w całym wnętrzu aż dwanaście, a gniazd USB – osiem, z czego dwa sprytnie wbudowano w oparcia przednich foteli.

Kia Sorento 2020 Kia

Nowa stylistyka sprawia, że Kia Sorento jest jednym z faworytów w prestiżowej kategorii Design Roku. Pamiętajcie, że w plebiscycie The Best of Moto kluczowe są wasze głosy

Bagażnik ma znaczenie

W dużym samochodzie jednym z istotniejszych czynników jest przestrzeń bagażowa. Powinna być obszerna, ale także rozsądnie rozplanowana i ergonomiczna. Bagażnik Sorento przy złożonym trzecim rzędzie siedzeń ma aż 821 litrów pojemności. Oznacza to, że flagowy SUV marki może wygodnie pomieścić pięć dorosłych osób i naprawdę spory bagaż.

W konfiguracjach siedmioosobowych pojemność bagażnika wynosi 187 litrów (według VDA, w modelu z silnikiem Diesla) lub 179 litrów w Sorento z napędem hybrydowym. To i tak o 32 proc. więcej w porównaniu z Sorento poprzedniej generacji. Co ciekawe, producent umieścił w bagażniku praktyczne rozwiązanie — przyciski umożliwiające złożenie oparć drugiego rzędu siedzeń. Dzięki temu dopasowanie przestrzeni w aucie to aktualnych potrzeb jest proste, intuicyjne i szybkie, bo można to zrobić również od strony bagażnika. Funkcjonalności dopełnia elektrycznie podnoszona pokrywa bagażnika z możliwością regulacji wysokości, a także praktyczny schowek na roletę.

Kia Sorento fot. Kia

Asystent martwego pola z funkcją wyświetlania obrazu z kamer bocznych — system BVM

W nowej Kii Sorento pojawił się innowacyjny system BVM (Blind-Spot View Monitor), który wyświetla na zegarach podgląd martwego pola. Wirtualne zegary znajdujące się przed oczami kierowcy mają przekątną 12,3 cala, a ich interfejs zmienia się w zależności od wybranego trybu jazdy, a także od pory dnia i pogody.

Do tej pory systemy tego typu sygnalizowały obecność innego pojazdu w martwym polu za pomocą lampki lub diody na lusterku bocznym. Kia poszła o krok dalej. Jeśli na sąsiednim pasie w martwej strefie znajduje się inny pojazd, na wirtualnych zegarach pojawi się obraz z kamery umieszczonej pod lusterkiem. Dzięki temu kierowca Sorento będzie dokładnie wiedział gdzie i w jakiej odległości znajduje się drugi pojazd, co pozwoli bezpiecznie wykonać manewr np. zmiany pasa.

Tryby jazdy

W nowej Kii Sorento pojawił się nowoczesny i praktyczny selektor skrzyni biegów. Technologia shift by wire umożliwiła pozbycie się standardowego lewarka skrzyni biegów i zastąpienie go eleganckim i funkcjonalnym pokrętłem. Takie rozwiązanie zapewnia nie tylko lepsze wykorzystanie przestrzeni na konsoli środkowej, ale ma także wpływ na bezpieczeństwo. Jeśli wyłączymy silnik „na biegu”, selektor automatycznie przełączy się w tryb parkingowy.

Nie zabrakło opcji wyboru trybów jazdy. W Dieslu znajdziemy cztery tryby jazdy (Comfort, Eco, Sport i Smart), a w odmianie hybrydowej — trzy tryby (Eco, Sport i Smart). Zmiana ustawień wpływa nie tylko na charakterystykę pracy silnika, ale także na siłę wspomagania.

W Sorento pojawił się nowy tryb terenowy Terrain Mode, który zwiększa możliwości napędu na cztery koła. Układ ten sprawia, że Sorento lepiej radzi sobie podczas jazdy po błocie, śniegu czy piasku. Terrain Mode kontroluje system stabilizacji toru jazdy (ESC), a także podział momentu obrotowego między czterema kołami. System dostosowuje moment zmiany biegów, aby utrzymać jak najlepszą przyczepność kół do podłoża niezależnie od warunków i rodzaju nawierzchni.

Kia Sorento 2020 Kia

UVO Connect — łączność ze światem

W najnowszych modelach marki Kia, w tym w Sorento, znajdziemy system UVO Connect, który zachwyca mnogością zastosowań i funkcjonalności. To innowacyjny zestaw usług cyfrowych, który dostarcza kierowcy najpotrzebniejsze informacje. System może wyświetlać aktualne dane o natężeniu ruchu, prognozę pogody, interesujące miejsca oraz szczegóły dotyczące parkingów (cenę, lokalizację oraz dostępność miejsc). UVO Connect umożliwia kierowcom również wysyłanie trasy przejazdu opracowanej na smartfonie do samochodu oraz sprawdzanie lokalizacji auta. Poza tym kierowca otrzyma także alarm o uruchomionym silniku, pasażerze w samochodzie czy niskim poziomie naładowania akumulatora.

Kia Sorento 2020 Kia

Systemy bezpieczeństwa

Kia Sorento to samochód nowoczesny i rewolucyjny. Dlatego na pokładzie nie mogło zabraknąć najnowocześniejszych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa i technologii wspierających kierowcę. Systemy skupione pod nazwą ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) pomagają zminimalizować stres związany z prowadzeniem auta i zwiększają bezpieczeństwo zarówno pasażerów, jak i innych użytkowników dróg.

ADAS (w zależności od wersji wyposażenia) obejmuje systemy:

FCA (Forward Collision-Avoidance Assist) z funkcją wykrywania pieszych, rowerzystów i innych pojazdów oraz system wykrywania pojazdów nadjeżdżających do skrzyżowania podczas skrętu w lewo,

BVM (Blind-Spot View Monitor) wyświetlający na zegarach podgląd martwego pola,

SVM (Surround View Monitor) kamera 360°,

BCA (Blind-spot Collision-Avoid Assist) system automatycznie zmieniający tor jazdy w przypadku braku reakcji kierowcy na możliwość wystąpienia kolizji podczas zmiany pasa,

ISLA (Intelligent Speed Limit Assist) system rozpoznawania znaków ograniczeń prędkości i automatycznego dostosowywania prędkości do ograniczeń,

SCC (Smart Cruise Control with Stop&Go) aktywny tempomat oraz NSCC (Navigation-based SCC), tempomat współpracujący z nawigacją,

LFA (Lane Following Assist) asystent jazdy utrzymujący pojazd na swoim pasie ruchu,

DAW (Driver Attention Warning) system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy,

HDA (Highway Driving Assist) asystent jazdy po autostradzie.

Jednym z ciekawszych układów jest system LFA (Lane Following Assist), który zapewnia jazdę autonomiczną na poziomie drugim. Układ kontroluje przyspieszanie, hamowanie i kierowanie w zależności od ruchu pojazdów, które znajdują się z przodu.

Kia Sorento Plug-in Hybrid 2020 Kia

Sorento czwartej generacji to pierwsza Kia dostępna w Europie z nowym zdalnie sterowanym asystentem parkowania RSPA (Remote Smart Parking Assist). System umożliwia wyjazd samochodu z miejsca parkingowego do przodu lub do tyłu za pomocą pilota. Zatem jeśli ktoś zaparkuje tak blisko naszego Sorento, że nie będziemy w stanie dostać się do kabiny inaczej niż przez bagażnik, za pomocą pilota możemy „wyprowadzić” auto kilka metrów do przodu lub do tyłu, by komfortowo zająć miejsce za kierownicą. System dostępny jest obecnie dla wersji z silnikiem Diesla. Wersje hybrydowe będą go miały na wyposażeniu w przyszłym roku.

Sorento jest wyposażone w wiele nowoczesnych systemów bezpieczeństwa. Poza tymi innowacyjnymi, mamy też klasyczne i sprawdzone rozwiązanie takie jak wyświetlacz head-up display, zestaw kamer 360 stopni, czy aktywny tempomat, który, współpracując z systemami bezpieczeństwa, wynosi jazdę autostradową na zupełnie nowy poziom.

Kia Sorento fot. Kia

Nowa Kia Sorento to SUV rewolucyjny, praktyczny, ekologiczny i funkcjonalny. To połączenie idealnie pokazujące, że elektryfikacja czy 7-osobowa kabina w żaden sposób nie odbierają autu praktyczności, a wręcz przeciwnie. Sorento to jeden z faworytów w plebiscycie The Best of Moto zarówno w kategorii głównej, jak i w kilku specjalnych. O tym, który model zostanie Samochodem Roku czy laureatem konkretnej kategorii decydują głosy czytelników, dlatego zachęcamy do głosowania TUTAJ. Zwłaszcza że na głosujących czekają atrakcyjne nagrody.

Kia Sorento 2020 Kia

Kia Sorento 2020 Kia